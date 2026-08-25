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कानपुर में करप्शन पर बड़ा एक्शन: पहले ड्रोन से की निगरानी, फिर धड़धड़ाते हुए RTO ऑफिस में घुसे 50+ पुलिसकर्मी, जानें मामला

कानपुर आरटीओ में दलाली और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद एसओजी और जिला प्रशासन ने संयुक्त छापेमारी की. 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने ड्रोन निगरानी के साथ परिसर को घेरा. दो बाबुओं के पास गड़बड़ी मिलने और 8-10 संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने से हड़कंप मचा हुआ है.

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कानपुर RTO में पुलिस ने मारा छापा (Photo- ITG)
कानपुर RTO में पुलिस ने मारा छापा (Photo- ITG)

कानपुर आरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार और दलाली की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसओजी और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की. एसडीएम सदर अभिनव सिंह और एसओजी प्रभारी सुमित रामटेक के नेतृत्व में करीब 50 से 60 पुलिसकर्मियों ने ड्रोन कैमरों से पूरे परिसर की निगरानी करने के बाद छापेमारी की. यह कार्रवाई नियमों के अनुसार काम कर रहे एक ट्रक चालक द्वारा 26 हजार रुपये के चालान पर सिर्फ 21 हजार रुपये की रसीद दिए जाने की शिकायत पर की गई. इस दौरान दो बाबुओं के पास नकदी में गड़बड़ी मिली और 8 से 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया.

ड्रोन से निगरानी और परिसर की घेराबंदी

एसडीएम सदर अभिनव सिंह और एसओजी प्रभारी सुमित रामटेक के नेतृत्व में पहुंची टीम ने कार्रवाई से पहले पूरे आरटीओ परिसर की ड्रोन कैमरों के जरिए बारीकी से निगरानी की. इसके बाद पुलिस बल ने अचानक परिसर में प्रवेश करके दोनों मुख्य गेट बंद कर दिए और लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी. अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे कार्यालय परिसर में हड़कंप और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. टीम ने अलग-अलग हिस्सों में मौजूद लोगों से पूछताछ की और संदिग्ध गतिविधियों की गहन जांच शुरू कर दी.

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ट्रक चालक की शिकायत पर हरकत में आया प्रशासन

प्रशासन द्वारा यह सख्त कार्रवाई एक पीड़ित ट्रक चालक की शिकायत पर की गई. शिकायतकर्ता का आरोप है कि नियमानुसार काम करने के बावजूद उसके ट्रक का 26 हजार रुपये का चालान काटा गया था. पीड़ित का दावा है कि उसने पूरे 26 हजार रुपये जमा किए, लेकिन उसे बदले में केवल 21 हजार रुपये की ही रसीद थमा दी गई. इस धोखाधड़ी की शिकायत पीड़ित ने जिलाधिकारी से की, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत टीम गठित कर आरटीओ कार्यालय में छापेमारी का आदेश जारी कर दिया.

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दो बाबुओं के पास नकदी का मिला गड़बड़झाला

कार्रवाई के दौरान आरटीओ के दो कर्मचारियों के पास नकदी में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली. कैश डिपार्टमेंट में जांच के दौरान बाबू विपिन कुमार के पास तय रकम से 15 हजार रुपये कम पाए गए. वहीं दूसरी ओर, परिवर्तन कक्ष में तैनात चालान बाबू मृदुल मिश्रा के पास से करीब एक लाख रुपये नकद बरामद हुए. मृदुल मिश्रा इस भारी-भरकम रकम का तत्काल कोई लेखा-जोखा या हिसाब पेश नहीं कर पाए। फिलहाल पुलिस टीम यह पता लगा रही है कि यह नकद राशि किस मद की थी.

सीएम योगी की फटकार और संदिग्धों से पूछताछ

यह पूरी कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाए जाने और समीक्षा बैठक में कानपुर के अधिकारियों को फटकार लगाए जाने के बाद हुई है. पुलिस ने मौके से करीब 8 से 10 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों की टीम दलाली के नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए कार्यालय के रजिस्टरों, दस्तावेजों और रिकॉर्ड खंगाल रही है. हालिया बैठक में मिली फटकार के बाद हुई इस बड़ी छापेमारी से पूरे आरटीओ महकमे में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है.

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