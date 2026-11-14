MP में जुड़े 8.19 लाख नए वोटर, अब 5.48 करोड़ हुई मतदाताओं की संख्या

मध्य प्रदेश में 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (SSR) 2027 के तहत प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे में 8.19 लाख नए मतदाता जुड़े हैं. एक एजेंसी के मुताबिक इसके साथ ही, अगले विधानसभा चुनावों से दो साल पहले राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 5.48 करोड़ हो गई है. चुनाव आयोग (EC) के आंकड़ों के अनुसार इस साल फरवरी में प्रकाशित 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) की अंतिम सूची की तुलना में गुरुवार को जारी नए मसौदे में 4,38,361 महिलाएं, 3,80,169 पुरुष और 33 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हुए हैं.

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4 जनवरी को प्रकाशित होती फाइनल मतदाता सूची

इन नए मतदाताओं के जुड़ने के बाद मध्य प्रदेश में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 5,47,99,628 हो गई है. जिसमें 2,82,85,144 पुरुष, 2,65,13,547 महिलाएं और 937 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं. फरवरी में जब SIR सूची प्रकाशित हुई थी, तब राज्य में कुल 5,39,81,065 मतदाता थे. जिनमें 2,79,04,975 पुरुष, 2,60,75,186 महिलाएं और 904 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल थे.

आयु के आधार पर आंकड़ों को देखें तो 30-39 आयु वर्ग में सबसे अधिक 1,40,50,865 मतदाता हैं. जबकि 20-29 आयु वर्ग में 1,29,48,107 मतदाता हैं. चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की हैं. इसके बाद, 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. मतदाताओं की संख्या में यह वृद्धि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था.

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कांग्रेस ने लगाया था मतदाताओं के नाम सूची से हटाने का आरोप

कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि सत्ताधारी भाजपा ने इस प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल मृत, कहीं और चले गए, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नामों को सूची से हटाना था. मध्य प्रदेश में 2028 के अंत में चुनाव होने हैं. राज्य की जनसंख्या 9.05 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि 2011 की जनगणना में यह 7.26 करोड़ थी.

मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 35 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं. इसके अलावा, यहां 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से छह अनुसूचित जनजातियों के लिए और चार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं.

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