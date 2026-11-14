scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

MP में जुड़े 8.19 लाख नए वोटर, अब 5.48 करोड़ हुई मतदाताओं की संख्या

मध्य प्रदेश में विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) 2027 के तहत जारी मतदाता सूची के मसौदे में 8.19 लाख नए मतदाता जुड़े हैं. इसके साथ ही राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5.48 करोड़ के करीब पहुंच गई है. नए मतदाताओं में 4.38 लाख महिलाएं, 3.80 लाख पुरुष और 33 ट्रांसजेंडर शामिल हैं.

Advertisement
X
जनवरी में आएगी मध्य प्रदेश की फाइनल वोटर्स की सूची. (File Photo: ITG)
जनवरी में आएगी मध्य प्रदेश की फाइनल वोटर्स की सूची. (File Photo: ITG)

मध्य प्रदेश में 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (SSR) 2027 के तहत प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे में 8.19 लाख नए मतदाता जुड़े हैं. एक एजेंसी के मुताबिक इसके साथ ही, अगले विधानसभा चुनावों से दो साल पहले राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 5.48 करोड़ हो गई है. चुनाव आयोग (EC) के आंकड़ों के अनुसार इस साल फरवरी में प्रकाशित 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) की अंतिम सूची की तुलना में गुरुवार को जारी नए मसौदे में 4,38,361 महिलाएं, 3,80,169 पुरुष और 33 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हुए हैं.

4 जनवरी को प्रकाशित होती फाइनल मतदाता सूची
इन नए मतदाताओं के जुड़ने के बाद मध्य प्रदेश में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 5,47,99,628 हो गई है. जिसमें 2,82,85,144 पुरुष, 2,65,13,547 महिलाएं और 937 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं. फरवरी में जब SIR सूची प्रकाशित हुई थी, तब राज्य में कुल 5,39,81,065 मतदाता थे. जिनमें 2,79,04,975 पुरुष, 2,60,75,186 महिलाएं और 904 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल थे.

आयु के आधार पर आंकड़ों को देखें तो 30-39 आयु वर्ग में सबसे अधिक 1,40,50,865 मतदाता हैं. जबकि 20-29 आयु वर्ग में 1,29,48,107 मतदाता हैं. चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की हैं. इसके बाद, 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. मतदाताओं की संख्या में यह वृद्धि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था.

सम्बंधित ख़बरें

हरदीप पुरी MP से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए, नहीं होगी वोटिंग
MP YOUTH CONGRESS SUSPENDS 60 LEADERS FOR SKIPPING DELHI ‘VOTE CHORI’ RALLY
राहुल की 'वोट चोरी' रैली से गायब रहे 60 नेता, MP युवा कांग्रेस ने किया सस्पेंड
रसगुल्ले जैसा दिखने वाला एक देसी बम शख्स के मौत की वजह बन गया. (सांकेतिक तस्वीर)
रसगुल्ला समझकर मुंह में डाल लिया देसी बम, चबाते ही हुआ धमाका, युवक की मौत!
gwalior kulaith animal fair horse
ग्वालियर के पशु मेले में घुड़दौड़ के दौरान घोड़ी की मौत, LIVE VIDEO
दिव्यांग बच्चों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे जीतू पटवारी.(Photo:ITG)
'पास्ता ले लो बेटा...', फाइव स्टार होटल में दिव्यांग बच्चों को दावत
Advertisement

कांग्रेस ने लगाया था मतदाताओं के नाम सूची से हटाने का आरोप
कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि सत्ताधारी भाजपा ने इस प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल मृत, कहीं और चले गए, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नामों को सूची से हटाना था. मध्य प्रदेश में 2028 के अंत में चुनाव होने हैं. राज्य की जनसंख्या 9.05 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि 2011 की जनगणना में यह 7.26 करोड़ थी.

मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 35 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं. इसके अलावा, यहां 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से छह अनुसूचित जनजातियों के लिए और चार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दम घुटता था, आंखें जलती थीं... दिल्ली जैसी ही खराब थी बीजिंग की हवा, चीन ने कैसे सुधारा? |
    Palak Paneer Pakoda Recipe: पालक पनीर की सब्जी बहुत खा ली, अब ट्राई करें इसके कुरकुरे पकौड़े, आसान है रेसिपी |
    दुर्गा पूजा के लिए छोड़ दी ब्रांड डील, 5 कंपनियों के साथ किया काम, कमाए 3.06 लाख रुपये, फिर भी पेमेंट का इंतजार |
    Paytm को RBI से बड़ी राहत, अब 6 महीने में करना होगा ये काम, नहीं तो रद्द होगी मंजूरी |
    IND vs PAK U19 Asia Cup Final Live: पाकिस्तानी टीम ने जीता टॉस, भारत की पहले गेंदबाजी |
    जन्मदिन पर मंदिर गई, पार्क में चाकू-बंदूक के दम पर गैंगरेप... आस्था कुंज गैंगरेप मामले में 450 पन्नों की चार्जशीट में क्या-क्या? |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 नवंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Ramayana Box Office Day 9: 'रामायण' का दबदबा कायम, 9वें दिन 'छावा' को पछाड़कर रचा इतिहास, 1100 करोड़ के पार रणबीर की फिल्म |
    उत्तर प्रदेश में कैसे कम हुए 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोटर? CM योगी ने बताई वजह |
    शाहरुख खान की कलाई पर दिखी 1.8 करोड़ की घड़ी, दुनिया में सिर्फ 22 लोगों के पास है ये खास मॉडल
    Advertisement