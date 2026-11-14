पंजाब में पराली जलाने के 5,429 मामले आए सामने, 1.05 करोड़ का जुर्माना

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 13 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में अब तक पराली जलाने की कुल 5,429 घटनाएं दर्ज की गई हैं. वहीं, राज्य में धान की 98 प्रतिशत फसल की कटाई पूरी हो चुकी है. पराली जलाने के मामलों में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 1,669 FIR दर्ज की हैं और किसानों पर कुल 1.05 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, पराली जलाने की घटनाओं की जांच के लिए राज्यभर में 5,312 खेतों का निरीक्षण किया गया. इनमें 2,347 स्थानों पर पराली जलाए जाने की पुष्टि हुई है. इसके आधार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के 2,095 मामले दर्ज किए गए हैं.

1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना, 39.35 लाख की वसूली

पंजाब में पराली जलाने के मामलों में अब तक कुल 1 करोड़ 5 लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. हालांकि, इसमें से अभी तक केवल 39 लाख 35 हजार रुपये की वसूली हो सकी है. इसके अलावा पराली जलाने से जुड़े मामलों में 1,669 FIR दर्ज की गई हैं. राजस्व रिकॉर्ड में 1,971 रेड एंट्री की गई हैं, जबकि 1,603 चेतावनी नोटिस भी जारी किए गए हैं.

फिरोजपुर में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले

पंजाब में पराली जलाने की सबसे ज्यादा 794 घटनाएं फिरोजपुर जिले में दर्ज की गई हैं. इसके बाद तरनतारन में 695 और संगरूर में 674 मामले सामने आए हैं. वहीं, पटियाला में 388, लुधियाना में 300 और फाजिल्का में 211 घटनाएं दर्ज की गई हैं. ये जिले पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाओं वाले जिलों में शामिल हैं. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में धान की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है. अब तक 98 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई हो गई है, जबकि पराली जलाने की घटनाओं पर कार्रवाई जारी है.

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पटियाला में 388 मामले सामने आए

रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर 5,312 खेतों का निरीक्षण किया गया, जबकि 2,347 स्थानों पर जाकर आग लगने की घटनाओं का भौतिक सत्यापन किया गया. कार्रवाई के तहत पर्यावरणीय मुआवजे (EC) के 2,095 मामले दर्ज कर जुर्माना लगाया गया. इन मामलों में कुल 1 करोड़ 5 लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 39 लाख 35 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है.

इसके अलावा पराली जलाने के मामलों में 1,669 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 1,971 राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. वहीं, संबंधित अधिकारियों की ओर से 1,603 चेतावनी नोटिस भी जारी किए गए हैं.

पटियाला में 388 घटनाएं, 8.15 लाख रुपये का जुर्माना

पटियाला जिले की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार यहां धान की कटाई का काम 98 प्रतिशत पूरा हो चुका है. जिले में पराली जलाने की 388 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें से 340 खेतों का निरीक्षण किया गया और 217 स्थानों पर आग लगने की घटनाओं का भौतिक सत्यापन किया गया.

पराली जलाने के मामलों में पटियाला जिले में पर्यावरणीय मुआवजे के 162 मामले बनाए गए हैं. इन पर कुल 8 लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 3 लाख रुपये की वसूली हुई है. इसके अलावा जिले में 209 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 136 राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. रिपोर्ट के अनुसार पटियाला में संबंधित अधिकारियों को 390 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं.

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इन जिलों में सबसे अधिक मामले

जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो तरनतारन में सबसे अधिक 695 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं. इसके बाद संगरूर में 674, फाजिल्का में 211, लुधियाना में 300 और पटियाला में 388 मामले सामने आए हैं. फिरोजपुर में 794 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो राज्य में सबसे अधिक हैं.रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 13 नवंबर तक राज्य में किसी भी नोडल या सुपरवाइजरी अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट या निलंबन का आदेश जारी नहीं किया गया है.



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