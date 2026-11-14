'पैसा मेरे इलाज में लग रहा, बच्चों का क्या होगा...' पति बोला- यही सोचकर परेशान रहती थी पत्नी, अब उजड़ गई दुनिया

'मेरे इलाज में इतना पैसा लग रहा है, बच्चों का क्या होगा?' बाराबंकी में एक महिला और उसकी तीन बेटियों की मौत के बाद पति ने पत्नी की परेशानी बताते हुए ये बातें कहीं. पति का कहना है कि पत्नी की तबीयत लंबे समय से खराब थी. बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था और आंखों का इलाज भी चल रहा था. इलाज पर खर्च हो रहा था और उसे बच्चों के भविष्य की चिंता सताती रहती थी.

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14 नवंबर को बाराबंकी के गांधी नगर इलाके में रेलवे लाइन के पास महिला और उसकी तीन बेटियों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. मरने वालों में 39 साल की किरण देवी पाल और उनकी पांच से सात साल की तीन बेटियां शामिल थीं. इनमें सात साल की जुड़वां बहनें अनुष्का और कनिष्का भी थीं.

घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई है. हालांकि, घटना किन हालात में हुई, इसकी असली वजह अभी साफ नहीं है. पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

यह घटना बाराबंकी के कोतवाली नगर क्षेत्र के गांधी नगर वार्ड के पास हुई. मृतकों की पहचान किरण देवी पाल, उनकी बेटी 5 साल की काव्या और 7 साल की जुड़वां बेटियों अनुष्का और कनिष्का के रूप में हुई है. किरण के पति रामतीरथ ने बताया कि घटना वाले दिन वह पत्नी की आंख का इलाज कराने अस्पताल गए थे. दोनों वहां से करीब तीन बजे लौटे. इसके बाद वह अपनी एक बेटी के साथ सर्दियों वाले कपड़े खरीदने बाजार चले गए. शाम करीब चार बजे के बाद वे बाजार से लौट रहे थे.

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रामतीरथ के मुताबिक, मोहल्ले में पहुंचने पर उन्हें एक दुकान पर घटना की जानकारी मिली. बताया गया कि रेलवे ट्रैक के पास तीन बच्चियों और एक महिला के साथ ट्रेन हादसा हो गया है. यह सुनकर वह अपनी बेटी के साथ मौके की तरफ भागे. वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि मृतकों में उनकी पत्नी और तीन बेटियां हैं. उनकी एक और 12 साल की बेटी है. घटना के समय वह पिता के साथ बाजार गई हुई थी. इस वजह से वह अपनी मां और बहनों के साथ मौजूद नहीं थी.

'इलाज में पैसा लग रहा था, बच्चों का भविष्य सोचती थी'

रामतीरथ ने बताया कि किरण की तबीयत काफी समय से ठीक नहीं रहती थी. बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था और आंखों का इलाज भी चल रहा था. पति के मुताबिक, बीमारी के चलते वह शारीरिक रूप से कमजोर थीं और मानसिक तनाव में भी रहती थीं. रामतीरथ ने बताया कि पत्नी को इस बात की चिंता रहती थी कि उनके इलाज में काफी पैसा खर्च हो रहा है. उन्हें लगता था कि जब परिवार का पैसा इलाज में लग रहा है तो आगे बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य का क्या होगा.

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पति के मुताबिक, वह पत्नी को समझाते थे कि बच्चे अभी छोटे हैं. पढ़-लिखकर बड़े होंगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो परेशानियां कम हो जाएंगी. उनका कहना है कि समझाने पर पत्नी कुछ समय के लिए शांत हो जाती थीं, समझ जाती थीं. रामतीरथ ने कहा कि वह वन विभाग में कानपुर में काम करते हैं और फिलहाल लखनऊ से अटैच हैं. बहराइच के रहने वाले हैं. परिवार बाराबंकी के गांधी नगर इलाके में रह रहा था.

पुलिस को शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका

घटना की जानकारी मिलने पर GRP और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. शहर कोतवाल सुधीर सिंह ने बताया कि चारों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. शुरुआती तौर पर मामला आत्महत्या का लग रहा है. हालांकि, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

CO सिटी आफताब आलम ने बताया कि महिला अपनी तीन बेटियों के साथ ट्रेन की चपेट में आई थी. इनमें दो बेटियां जुड़वां थीं और उनकी उम्र करीब सात साल थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, महिला बीमारी के चलते मानसिक तनाव में थी. पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है.

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परिवार में मातम, जांच के बाद ही साफ होगी वजह

एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से इलाके में मातम पसरा है. परिवार के लिए यह ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई संभव नहीं है. घटना के बाद पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था और महिला किन परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक तक पहुंची. फिलहाल पति ने पत्नी की बीमारी, इलाज के खर्च और बच्चों के भविष्य को लेकर उसकी चिंता की बात बताई है. लेकिन यही घटना की वजह थी या इसके पीछे कोई और परिस्थिति थी, यह अभी साफ नहीं है. पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी.

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