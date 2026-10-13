श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और तनवीर अली फरार, शिवा शर्मा हत्याकांड में तीनों पर 25-25 हजार का इनाम

लखनऊ में शिवा शर्मा हत्याकांड के मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. हजरतगंज थाने में दर्ज हत्या के मुकदमे में वांछित तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. DCP मध्य विक्रांत वीर ने यह घोषणा की है. तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए छह पुलिस टीमें बनाई गई हैं. पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के मध्य जोन के हजरतगंज थाने में इस मामले में मुकदमा संख्या 216/2026, धारा 103(1) बीएनएस के तहत दर्ज है. पुलिस उपायुक्त, मध्य ने तीनों वांछित आरोपियों पर अलग-अलग 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया है.

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इन तीन आरोपियों पर घोषित हुआ इनाम

पुलिस के मुताबिक, इनाम घोषित किए गए आरोपियों में श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि दुबे शामिल हैं. श्रद्धा दुबे, शिव प्रसाद दुबे की बेटी है. उसका मूल पता रायबरेली जिले के राजाजीपुरम स्थित पुष्प वाटिका, मलिक मऊ आईमा बताया गया है. उसका वर्तमान पता लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र में प्राग नारायण रोड स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 4बी है. दूसरी आरोपी रश्मि दुबे भी शिव प्रसाद दुबे की बेटी है. पुलिस के मुताबिक, उसका मूल और वर्तमान पता श्रद्धा दुबे के पते के समान है.

तीसरा आरोपी तनवीर अली उर्फ दानिश है, जो रहमत अली का बेटा है. उसका पता लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में इंदल होटल, हरचन्दपुर, गढ़ी कनौरा स्थित मकान नंबर 238/120 बताया गया है. पुलिस ने तनवीर अली उर्फ दानिश की गिरफ्तारी के लिए भी 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

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फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने छह टीमें गठित की हैं. अधिकारियों के मुताबिक, वांछित आरोपियों को पकड़ने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. इनाम घोषित करने का उद्देश्य गिरफ्तारी के प्रयास तेज करना है. फिलहाल, तीनों आरोपी इस मामले में वांछित हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है.

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