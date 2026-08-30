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love marriage से नाराज थे साले... सास ने मिलने के बहाने बस स्टैंड बुलाया और दोनों सालों ने ले ली जान

पंजाब के तरन तारन में प्रेम विवाह से नाराज दो भाइयों ने अपनी बहन के पति की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप है कि सास के फोन पर बस स्टैंड पहुंचे 20 वर्षीय जगजीत सिंह को दोनों सालों ने घेर लिया और सिर-गर्दन पर 60 से ज्यादा चाकू मारे. एक राहगीर ने आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा फरार है.

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प्रेम विवाह को बताया जा रहा हत्या की वजह.(Photo: Screengrab)
प्रेम विवाह को बताया जा रहा हत्या की वजह.(Photo: Screengrab)

पंजाब के सीमावर्ती जिले तरन तारन में एक प्रेम विवाह का खौफनाक अंत हो गया. करीब एक महीने पहले शादी करने वाले 20 वर्षीय जगजीत सिंह की उसके ही दो सालों ने हत्या कर दी. वारदात रविवार दोपहर तरन तारन बस स्टैंड पर हुई, जहां जगजीत शायद इस बात से अनजान पहुंचा था कि उसके लिए मौत इंतजार कर रही है.

कदगिल के रहने वाले मृतक के पिता तरसेम सिंह के मुताबिक, उनके बेटे और गांव नौरंगाबाद की रहने वाली जशन कौर के बीच प्रेम संबंध थे. परिवार ने शादी से पहले जशन कौर के घरवालों से विवाह की बात भी की थी, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हुए. इसके बाद दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली थी.

यह भी पढ़ें: पंजाब में बड़ा आतंकी मॉड्यूल बेनकाब... तरन तारन से IED, RDX और RPG लॉन्चर बरामद, ISI की साजिश उजागर

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तरसेम सिंह के अनुसार रविवार दोपहर जगजीत की सास किंदर कौर ने उसे फोन किया और तरन तारन बस स्टैंड आने को कहा. उसने बताया कि वह घर आना चाहती है. जगजीत बाजार से कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लेकर बताए गए स्थान पर पहुंचा. आरोप है कि वहां उसके दोनों साले पहले से घात लगाए बैठे थे.

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घेरकर चाकुओं से किया हमला

पुलिस के मुताबिक, हत्या के आरोपियों की पहचान जसप्रीत सिंह और हरप्रीत सिंह के तौर पर हुई है. दोनों जशन कौर के भाई हैं. आरोप है कि जगजीत के बस स्टैंड पहुंचते ही दोनों ने उसे घेर लिया और चाकुओं से हमला शुरू कर दिया. अचानक हुए हमले से युवक को संभलने तक का मौका नहीं मिला.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमले के दौरान जगजीत गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया. इसके बाद भी दोनों हमलावर रुके नहीं और उसके सिर तथा गर्दन पर लगातार चाकू से वार करते रहे. बताया जा रहा है कि युवक के शरीर पर 60 से अधिक वार किए गए. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जगजीत के दम तोड़ने के बाद भी आरोपी उसके सिर और गर्दन पर वार करते रहे. इस दौरान भीड़ में मौजूद ज्यादातर लोग तमाशबीन बने रहे. हालांकि पंडोरीगोला निवासी राहगीर गुरिंदर सिंह ने हिम्मत दिखाई और हमलावरों में से एक को पकड़ने की कोशिश की.

आरोपी को पकड़ने वाला राहगीर भी हुआ घायल

गुरिंदर सिंह ने मौके पर जसप्रीत सिंह को काबू कर लिया. आरोपी को पकड़ने के दौरान गुरिंदर सिंह भी घायल हो गए. उनकी इस कोशिश के बाद एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया. वहीं दूसरा हमलावर हरप्रीत सिंह मौके से फरार होने में कामयाब रहा. पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी. वारदात की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं, जिनकी जांच की जा रही है.

डीएसपी जसपाल सिंह ने बताया कि मामले में एक आरोपी जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. दूसरे आरोपी हरप्रीत सिंह की तलाश की जा रही है. पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बनाया है और हत्या के पीछे की पूरी वजह की पड़ताल की जा रही है.

प्रेम विवाह को बताया जा रहा हत्या की वजह

परिवार की ओर से जगजीत की हत्या की मुख्य वजह जशन कौर के साथ किया गया प्रेम विवाह बताया जा रहा है. मृतक के पिता का कहना है कि उन्होंने पहले दोनों परिवारों की सहमति से शादी कराने की कोशिश की थी, लेकिन जशन कौर के परिवार ने रिश्ता स्वीकार नहीं किया. इसके बाद दोनों ने घर से भागकर विवाह कर लिया.

शादी को करीब एक महीना ही हुआ था कि जगजीत की हत्या कर दी गई. परिवार का आरोप है कि इसी विवाह से नाराज होकर जशन कौर के भाइयों ने वारदात को अंजाम दिया. हालांकि पुलिस हत्या के पीछे की परिस्थितियों और आरोपों की पूरी तरह जांच कर रही है.

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इस वारदात में एक राहगीर की बहादुरी भी सामने आई, जिसने भीड़ के बीच आगे बढ़कर एक आरोपी को पकड़ लिया. आरोपी को काबू करने के दौरान उसे चोट भी लगी. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है और फरार हरप्रीत सिंह की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

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