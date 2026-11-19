उत्तर प्रदेश चाहता है कि लखनऊ की पहचान सिर्फ आईटी सर्विसेज तक सीमित न रहे. राज्य एक AI सिटी बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसे वह देश की पहली AI सिटी बताता है. यहां AI इंडस्ट्री की सारी कड़ियां एक साथ होंगी, हार्डवेयर, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी डेवलपमेंट और AI आधारित सॉल्यूशंस.

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क्या है योजना?

Invest UP पोर्टल के मुताबिक:

AI सिटी को लखनऊ की वृंदावन योजना आईटी सिटी में प्रस्तावित किया गया है.

कुल जमीन 258.59 एकड़ है, जिसमें से 32.15 एकड़ कन्वेंशन सेंटर, आईटी और मिश्रित उपयोग के लिए है.

पहला चरण 20 से ज्यादा एकड़ में प्रस्तावित है.

इसमें आइकॉनिक ऑफिस टावर, AI और डीपटेक इनक्यूबेशन सेंटर, लचीले AI-केंद्रित वर्कस्पेस, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूट क्षमता और AI टेस्टिंग व सिमुलेशन लैब जैसे हिस्से शामिल हैं.

साइट पर तीन 220 केवी ग्रिड स्टेशनों को 400 केवी बिजली, चौबीसों घंटे पानी और गैस, और हाई-स्पीड फाइबर कनेक्टिविटी की बात कही गई है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह परियोजना दो चरणों में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर बनेगी. करीब 60 प्रतिशत हिस्सा AI इनोवेशन और रिसर्च के कोर जोन के लिए होगा, और करीब 40 प्रतिशत आवासीय, व्यावसायिक और सामाजिक ढांचे के लिए.

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लक्ष्य क्या है?

राज्य का कहना है कि वह लखनऊ को दुनिया के टॉप 20 AI हब में शामिल करना चाहता है. 6 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले पांच साल में सरकार लखनऊ में कम से कम 50 विश्वस्तरीय AI स्टार्टअप खड़े करने में पूरा सहयोग देगी, उन्होंने यह भी कहा कि लखनऊ को AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी और डीपटेक का बड़ा हब बनना चाहिए. उत्तर प्रदेश का 225 करोड़ रुपये का AI मिशन भी है.

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लखनऊ ही क्यों?

शहर में पहले से IIM लखनऊ और IIIT लखनऊ जैसे संस्थान हैं, और HCL कैंपस जैसा स्थापित आईटी क्लस्टर भी है. राज्य को उम्मीद है कि AI सिटी से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां बनेंगी और युवाओं को दूसरे शहरों में जाना कम पड़ेगा.

अभी कहां तक पहुंचा काम

AI सिटी अभी एक प्रस्तावित परियोजना है, निर्माण की समय-सीमा और पहले किरायेदारों के बारे में अभी घोषणा नहीं हुई है.

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