उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद मथुरा-वृंदावन में विकास और पर्यटन को लेकर कई बदलाव देखने को मिले हैं. धार्मिक पर्यटन के लिए देश-दुनिया में पहचान रखने वाले इस क्षेत्र में अब होटल उद्योग, कारोबार और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ रहे हैं.

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कभी ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) के नियमों के कारण बड़े होटल बनाने में मुश्किलों का सामना करने वाले मथुरा में अब फाइव स्टार होटल और लग्जरी सुविधाओं वाले प्रोजेक्ट विकसित करने की संभावनाएं बढ़ी हैं. सड़क और एक्सप्रेसवे का विस्तार, जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने भी इस क्षेत्र के कारोबार को नई गति दी है. होटल कारोबारियों, दुकानदारों, धार्मिक गुरुओं और स्थानीय युवाओं का कहना है कि इन बदलावों का असर उनके कारोबार और रोजगार पर भी दिखाई दे रहा है.

होटल इंडस्ट्री को मिली बड़ी राहत

मथुरा-वृंदावन में होटल उद्योग के विस्तार की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) के नियम रहे हैं. होटल ताज विवांता के मालिक राजीव बृजवासी बताते हैं कि पहले यहां बड़े होटल बनाना काफी मुश्किल था, उनके मुताबिक, योगी सरकार के आने के बाद इस दिशा में राहत मिली और होटल निर्माण की अनुमति मिलने का रास्ता खुला.

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राजीव बृजवासी कहते हैं, "जब से योगी सरकार आई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा की तरफ ध्यान दिया है, तब से सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि TTZ की वजह से जिन होटलों का निर्माण नहीं हो पा रहा था, उनके लिए रास्ता खुला. वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री ने बैठक की और होटल बनाने की अनुमति का रास्ता साफ हुआ। हमारे दोनों प्रोजेक्ट को आगरा रीजन में सबसे पहले अनुमति मिली."

उनके मुताबिक, आने वाले वर्षों में मथुरा-वृंदावन में कम से कम 25 फाइव स्टार होटल शुरू होने की उम्मीद है, इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर ठहरने की सुविधाएं मिल सकेंगी.

लाखों से करोड़ों तक पहुंचा पर्यटन

मथुरा-वृंदावन में पर्यटकों की बढ़ती संख्या का असर होटल और दूसरे कारोबारों पर भी पड़ रहा है। मथुरा होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि सड़क, एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ विदेशी पर्यटकों के लिए भी यहां पहुंचना आसान हुआ है।

महेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं, "पहले जहां लाखों की संख्या में पर्यटक आते थे, अब उनकी संख्या करोड़ों तक पहुंच गई है, जेवर एयरपोर्ट से वृंदावन की दूरी भी काफी कम हो जाएगी. विदेशी पर्यटक भी अब यहां खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. कानून-व्यवस्था की स्थिति में भी सुधार हुआ है."

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युवाओं को अपने शहर में ही मिल रहे रोजगार के अवसर

पर्यटन बढ़ने का फायदा केवल बड़े होटल कारोबारियों को ही नहीं, बल्कि स्थानीय युवाओं और छोटे व्यापारियों को भी मिल रहा है, पहले रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों का रुख करने वाले कई युवा अब मथुरा में ही अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं. स्थानीय युवा अरविंद चतुर्वेदी बताते हैं कि पहले वह रोजगार के लिए शहर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने मथुरा में ही अपनी दुकान खोल ली है.

वह कहते हैं, "मैं पहले बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहां कारोबार के ज्यादा अवसर नहीं थे, जब से योगी सरकार आई है, तब से मैं यहीं जम गया हूं, अपनी दुकान खोली है और काम भी अच्छा चल रहा है."

भागवत आचार्य मोहित कृष्ण शास्त्री जी महाराज भी मानते हैं कि पर्यटन बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं. उनके मुताबिक, अब युवाओं को काम की तलाश में दूसरे शहरों में जाने की जरूरत पहले के मुकाबले कम हो रही है.

वह कहते हैं, "जब से योगी सरकार आई है, तब से पर्यटन और रोजगार दोनों बढ़े हैं, जो युवा पहले बाहर जाते थे, उन्हें अब यहीं व्यापार और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं. ई-रिक्शा चलाने वालों से लेकर रेहड़ी-पटरी लगाने वालों तक, सभी को इसका फायदा मिल रहा है."

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मथुरा-वृंदावन में त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. भैया दूज जैसे अवसरों पर यमुना घाटों और मंदिरों के आसपास भारी भीड़ देखने को मिलती है. स्थानीय कारोबारी मोहित शर्मा के मुताबिक, इस बार भैया दूज पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के बावजूद प्रशासन की व्यवस्थाएं बेहतर रहीं.

वह बताते हैं कि भीड़ के बीच सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अच्छी तैयारी की थी, उनका कहना है कि इसका फायदा स्थानीय कारोबार को भी मिला है.

मोहित शर्मा का पोशाक और पैकेजिंग का कारोबार है, उनके मुताबिक, मथुरा-वृंदावन में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ धार्मिक पोशाकों की मांग भी बढ़ी है. अब शहर में पोशाकों के बड़े-बड़े शोरूम खुल रहे हैं। उनके अनुसार, इससे स्थानीय व्यापार को मजबूती मिली है.

दुबई छोड़कर लौटे, मथुरा में शुरू किया कारोबार

मथुरा में बढ़ते कारोबारी अवसरों की एक और मिसाल धर्मेंद्र चतुर्वेदी हैं. वह वर्ष 2018 में दुबई से वापस लौटे और यहां चाय का छोटा-सा कारोबार शुरू किया, आज वह अपने परिवार के साथ मथुरा में रहकर कारोबार कर रहे हैं.

धर्मेंद्र चतुर्वेदी कहते हैं, "दुबई में रहते हुए जितना आनंद नहीं मिला, उससे ज्यादा अच्छा जीवन मैं यहां अपने परिवार के साथ बिता रहा हूं, यहां खूब पर्यटक आ रहे हैं और ठाकुर जी की कृपा से कारोबार भी अच्छा चल रहा है."

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उनके मुताबिक, धार्मिक पर्यटन में आई तेजी का फायदा छोटे कारोबारियों को भी मिल रहा है, श्रद्धालुओं की आवाजाही से चाय-नाश्ते से लेकर दूसरी जरूरी चीजों की दुकानों तक की बिक्री बढ़ी है.

दुकानदारों को भी मिल रहा बढ़ते पर्यटन का फायदा

मथुरा के स्थानीय दुकानदारों का मानना है कि धार्मिक पर्यटन में बढ़ोतरी से बाजार में पूरे साल रौनक बनी रहती है. एक स्थानीय दुकानदार शर्मा कहते हैं, "जब से योगी जी की सरकार आई है, धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है और हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है. यहां साल के बारहों महीने पर्यटक आते हैं."उनके मुताबिक, मंदिरों में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से प्रसाद, पूजा सामग्री, कपड़े और दूसरी चीजों की दुकानों को भी फायदा हो रहा है.

धार्मिक पर्यटन के साथ कारोबार को भी मिल रही नई पहचान

मथुरा-वृंदावन में हो रहे बदलाव का असर अब होटल उद्योग से लेकर छोटे दुकानदारों तक दिखाई दे रहा है, बेहतर सड़क संपर्क, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार और धार्मिक आयोजनों में बढ़ती भागीदारी ने स्थानीय कारोबार के लिए नए अवसर पैदा किए हैं. होटल कारोबारी बड़े प्रोजेक्ट की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं युवा और छोटे व्यापारी भी बढ़ती पर्यटक संख्या को अपने लिए कमाई के अवसर के रूप में देख रहे हैं.



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