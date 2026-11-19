उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा में आयोजित श्रीराम कथा में देश-विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. कथा वाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना कथा पंडाल में पहुंच रहे हैं. इसी बीच पाकिस्तान से भारत आए करीब 500 शरणार्थी भी राम कथा में शामिल हो रहे हैं. इनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं.

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जोधपुर में रह रहे इन शरणार्थियों का कहना है कि भारत आने के बाद उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता मिली है. राम कथा में शामिल महिलाएं और अन्य श्रद्धालु प्रतिदिन बैठकर ध्यानपूर्वक कथा सुन रहे हैं और प्रवचन के दौरान तालियां बजाकर अपनी खुशी भी जाहिर करते हैं.



शरणार्थियों में शामिल महिलाओं ने कहा कि भारत में उन्हें धर्म की आजादी मिली है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का प्रवचन सुनकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा है. अब उनकी इच्छा है कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल सके, जिससे वे अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा-लिखा सकें और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके.

बताया जाता है कि पाकिस्तान से आए ये शरणार्थी जोधपुर में रह रहे हैं. हर साल दीपावली के मौके पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भैया’ इनके साथ दीपावली मनाते हैं और उन्हें उपहार भी देते हैं. कुंडा पहुंचने पर इन शरणार्थियों ने राजा भैया के प्रति आभार जताया. देखें VIDEO:-

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राम कथा के दौरान कथा वाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इन करीब 500 शरणार्थियों का विधि-विधान से पूजन-अर्चन भी कराया. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का पूजन कराया गया और इस दौरान उन्होंने अपने पूर्वजों और पुरखों को याद किया. उनके नाम से भी पूजा-अर्चना की गई.



कथा पंडाल में ये शरणार्थी हर दिन शामिल हो रहे हैं और पूरे मनोयोग से कथा सुन रहे हैं. प्रवचन के दौरान भगवान के प्रसंग और भक्ति के वचनों पर वे तालियां बजाकर अपनी खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं. कुंडा की राम कथा में इन शरणार्थियों की मौजूदगी श्रद्धालुओं के बीच भी चर्चा का विषय बनी हुई है.

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