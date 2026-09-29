Asian Games 2026 Day 10 Live: शूटिंग में आया एक और मेडल, विमेंस ट्रैप टीम ने जीता सिल्वर, एथलेटिक्स में भी मचेगा धमाल

6:55 AM (एक घंटा पहले)

एशियन गेम्स में आज भारत का शेड्यूल

Posted by :- Anurag Jha

तीरंदाजी

सुबह 5:30 बजे - रिकर्व मेन्स इंडिविजुअल 1/16 एलिमिनेशन - धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान बनाम रियाउ एगा अगाता साल्साबिल्ला (इंडोनेशिया)

सुबह 6:10 बजे - रिकर्व मेन्स इंडिविजुअल 1/8 एलिमिनेशन - धीरज बोम्मादेवरा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), नीरज चौहान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:45 बजे - रिकर्व विमेंस इंडिविजुअल 1/16 एलिमिनेशन - कीर्ति बनाम फुओंग थाओ होआंग (वियतनाम), कुमकुम मोहोद बनाम उरांतुंगलाग बिशिंदी (मंगोलिया)

सुबह 10:25 बजे - रिकर्व विमेंस इंडिविजुअल 1/8 एलिमिनेशन - कीर्ति (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), कुमकुम मोहोद (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

एथलेटिक्स

दोपहर 2:50 बजे - मेन्स पोल वॉल्ट फाइनल - देव मीणा, कुलदीप कुमार

दोपहर 3:35 बजे - विमेंस हाई जंप फाइनल - पूजा सिंह, सुप्रिया बसवराजू

शाम 4:05 बजे - विमेंस हैमर थ्रो फाइनल - तान्या चौधरी, अनुष्का यादव

शाम 4:20 बजे - विमेंस 800 मीटर रेस फाइनल - पूजा

शाम 4:35 बजे - मेन्स 800 मीटर रेस फाइनल - मोहम्मद अफसल

शाम 4:45 बजे - मेन्स 5000 मीटर रेस फाइनल - अविनाश साबले, गुलवीर सिंह

शाम 5:18 बजे - मिक्स्ड 4 x 100 मीटर रिले फाइनल

शाम 5:35 बजे - विमेंस 4 x 400 मीटर रिले फाइनल - भारत (नीरू पाठक, अंसा बाबू, कुमारी सलोनी नगर, रशदीप कौर, एमआर पूवम्मा)

शाम 5:47 बजे - मेन्स 4x400 मीटर रिले फाइनल

मुक्केबाजी

सुबह 10:15 बजे - विमेंस 65 किग्रा सेमीफाइनल - परवीन हुड्डा बनाम ली शू (चीन)

सुबह 11 बजे - मेन्स 80 किग्रा सेमीफाइनल - अंकुश पंघाल बनाम फजलिद्दीन एर्किनबोएव (उज्बेकिस्तान)

सुबह 11:30 बजे - मेन्स +90 किग्रा सेमीफाइनल - नरेंद्र बेरवाल बनाम ऐबेक ओरलबे (कजाकिस्तान)

कैनो स्लैलम

सुबह 07:00 बजे - मेन्स कयाक सिंगल हीट्स - भारत (प्रद्युम्न सिंह राठौड़, हितेश केवट)

सुबह 07:50 बजे - विमेंस कैनो सिंगल हीट्स - भारत (पल्लवी जगताप, रीना सेन)

सुबह 08:47 बजे - विमेंस कयाक सिंगल हीट्स - भारत (शिखा चौहान)

कुराश

सुबह 6:24 बजे - मेन्स 66 किग्रा, राउंड ऑफ 16 - विपिन कुमार

सुबह 8 बजे - मेन्स 66 किग्रा, क्वार्टर फाइनल - विपिन कुमार (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 10:50 बजे - मेन्स 66 किग्रा, सेमीफाइनल - विपिन कुमार (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:45 बजे - मेन्स 66 किग्रा, फाइनल - विपिन कुमार (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

साइकिलिंग ट्रैक

सुबह 6:30 बजे - विमेंस टीम स्प्रिंट क्वालिफाइंग - भारत (सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का)

सुबह 6:48 बजे - मेन्स टीम स्प्रिंट क्वालिफाइंग - भारत (रोजीत सिंह यांगलम, डेविड बेकहम, एल्काटोहचोंगो, रोनाल्डो सिंह लैटोंजाम, जेमश सिंह कीथेलकपम)

सुबह 7:12 बजे - विमेंस टीम परस्यूट क्वालिफाइंग - भारत (हर्षिता जाखड़, स्वस्ति सिंह, मीनाक्षी, पूजा बबन डानोले)

सुबह 11:30 बजे - विमेंस टीम स्प्रिंट फर्स्ट राउंड हीट्स - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:42 बजे - मेन्स टीम स्प्रिंट फर्स्ट राउंड हीट्स- भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:54 बजे - विमेंस टीम परस्यूट फर्स्ट राउंड- भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 12:43 बजे - विमेंस टीम स्प्रिंट मेडल रेस - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 12:49 बजे - मेन्स टीम स्प्रिंट मेडल रेस - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सेलिंग

सुबह 07:30 बजे - यूथ मिक्स्ड डिंगी ओपनिंग सीरीज - भारत (श्रद्धा वर्मा, रवींद्र कुमार शर्मा)

सुबह 07:30 बजे - मेन्स स्किफ ओपनिंग सीरीज - भारत (मनु फ्रांसिस, प्रिंस नोबल)

सुबह 07:35 बजे - विमेंस स्किफ ओपनिंग सीरीज - भारत (हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा)

सुबह 07:40 बजे - गर्ल्स डिंगी ओपनिंग सीरीज - भारत (माही वर्मा)

सुबह 10:00 बजे - मेन्स डिंगी क्वालिफिकेशन सीरीज - भारत (विष्णु सरवनन)

सुबह 10:10 बजे - विमेंस डिंगी क्वालिफिकेशन सीरीज - भारत (नेत्रा कुमानन)

सुबह 10:40 बजे - विमेंस विंडसर्फिंग ओपनिंग सीरीज - भारत (कात्या इडा कोएल्हो)

शूटिंग

सुबह 6:30 बजे - मेन्स ट्रैप इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल डे 3 - अहवर रिजवी, किनान चेनाई, शपथ भारद्वाज

सुबह 6:30 बजे - विमेंस ट्रैप इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल डे 3 - मनीषा कीर, आशिमा अहलावत और नीरू

सुबह 10:30 बजे - विमेंस ट्रैप इंडिविजुअल फाइनल - मनीषा कीर (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), आशिमा अहलावत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), नीरू (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 12 बजे - मेन्स ट्रैप इंडिविजुअल फाइनल - अहवर रिजवी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), किनान चेनाई (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), शपथ भारद्वाज (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग

सुबह 09:00 बजे - महिला स्पीड 4 क्वालिफिकेशन - जोगा पूर्ति

सर्फिंग

सुबह 4:54 बजे - मेन्स शॉर्टबोर्ड क्वार्टर फाइनल - किशोर कुमार अनबारासु बनाम टोबी एस्पेजोन (फिलीपींस)

सुबह 7:14 बजे से - मेन्स शॉर्टबोर्ड सेमीफाइनल - किशोर कुमार अनबरासु (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:26 बजे - मेन्स शॉर्टबोर्ड कांस्य पदक मैच - किशोर कुमार अनबरासु (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 10:35 बजे - मेन्स शॉर्टबोर्ड गोल्ड मेडल मैच - किशोर कुमार अनबरासु (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

टेनिस

सुबह 10:00 बजे - मेन्स सिंगल्स सेकंड राउंड - दक्षिणेश्वर सुरेश (भारत) बनाम गुनावान त्रिस्मुवंतारा (इंडोनेशिया)

दोपहर 12:30 बजे के बाद- मेन्स सिंगल्स सेकंड राउंड - सुमित नागल (भारत) बनाम सेओंगचन होंग (साउथ कोरिया)

दोपहर 12:30 बजे के बाद - मेन्स डबल्स सेकंड राउंड - अनिरुद्ध चंद्रशेखर/बालाजी नारायणस्वामी (भारत) बनाम अभिषेक बास्तोला/प्रदीप खड़का (नेपाल)

दोपहर 12:30 बजे के बाद- मेन्स डबल्स सेकंड राउंड - मैच 5 - युकी भांबरी/दक्षिणेश्वर सुरेश (भारत) बनाम डेनिस येवसेयेव/बेबित ज़ुकायेव (कजाकिस्तान)

शाम 15:30 बजे के बाद- मिक्स्ड डबल्स फर्स्ट राउंड - मैच 5 - अंकिता रैना/बालाजी नारायणस्वामी (भारत) बनाम यूडिस चोंग/कैरन थॉम्पसन (हॉन्ग कॉन्ग)

वॉलीबॉल

दोपहर 12:30 बजे - मेन्स टीम, पूल सी - भारत बनाम कतर

स्क्वैश

सुबह 6:30 बजे - विमेंस टीम, पूल सी - भारत बनाम ईरान