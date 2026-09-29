अक्टूबर में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक! कहां किस दिन रहेगी छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

अगर अक्टूबर में आपको बैंक जाकर कोई जरूरी काम निपटाना है, तो सिर्फ त्योहार की तारीख याद रखना काफी नहीं होगा. चेक जमा करना हो, ड्राफ्ट बनवाना हो या किसी दूसरे काउंटर वाले काम के लिए ब्रांच जाना हो, उससे पहले यह देखना जरूरी है कि उस दिन आपके शहर में बैंक खुला है या नहीं. वजह है कि अक्टूबर में छुट्टियां कई तारीखों पर हैं, लेकिन हर छुट्टी पूरे देश में एक जैसी नहीं है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर में बैंक की छुट्टियां राज्य और शहर के हिसाब से अलग-अलग होती हैं. इसके अलावा हर रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. इसलिए अक्टूबर में बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो तारीख के साथ अपने शहर की छुट्टी भी जरूर चेक करें.
अक्टूबर 2026 में कुछ छुट्टियां ऐसी हैं, जिन पर देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी...
17 अक्टूबर: अगरतला में बैंक बंद
17 अक्टूबर, शनिवार को महा सप्तमी के कारण अगरतला में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. अगरतला में रहने वाले ग्राहकों को इस दिन शाखा से जुड़े काम के लिए दूसरी तारीख चुननी होगी.
19 अक्टूबर: कई राज्यों और शहरों में छुट्टी
19 अक्टूबर को महाअष्टमी और दुर्गा पूजा से जुड़ी छुट्टी कई जगहों पर रहेगी. राज्य और शहर के हिसाब से छुट्टियों में अंतर होने की वजह से अपने बैंक की स्थानीय शाखा की तारीख जरूर जांचें. 19 अक्टूबर को बैंक इन शहरों में बंद रहेंगे...
20 अक्टूबर: दशहरा पर बैंकों की छुट्टी
20 अक्टूबर, को दशहरा/विजयादशमी और संबंधित पर्वों के कारण कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. उपलब्ध हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक इस दिन उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, सभी शहरों की सूची एक जैसी नहीं है. इसलिए अगर इस दिन बैंक जाना है तो अपने राज्य में बैंक हॉलिडे कैलेंडर चेक कर लें.
21 अक्टूबर: इन शहरों में बैंकों की बंदी
21 अक्टूबर, विजयादशमी और दुर्गा पूजा-दसैं से जुड़ी छुट्टी के कारण इन शहरों में बैंक बंद रहेंगे...
इसके अलावा कुछ राज्यों में इसी दिन विजयादशमी की छुट्टी है.
22 और 23 अक्टूबर: गंगटोक में छुट्टी
22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को दुर्गा पूजा-दसैं के कारण गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे.
26 अक्टूबर: इन शहरों में बैंक बंद
लक्ष्मी पूजा, एक्सेसिन डे और महर्षि वाल्मीकि जयंती जैसे स्थानीय अवसरों के कारण 26 अक्टूबर, 2026 को कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इनमें शामिल हैं...
हालांकि अलग-अलग हॉलिडे कैलेंडर में शहर के हिसाब से छुट्टियों का अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय हॉलिडे कैलेंडर जरूर जांचें.
29 अक्टूबर: शिमला में बैंक बंद
करवा चौथ के कारण शिमला में 29 अक्टूबर, को बैंक बंद रहेंगे.
31 अक्टूबर: अहमदाबाद में छुट्टी
31 अक्टूबर, को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के कारण अहमदाबाद में बैंक बंद रहेंगे. यह तारीख महीने के आखिरी शनिवार से भी जुड़ी है, इसलिए शाखा जाने से पहले स्थानीय कैलेंडर जरूर देख लें.
किस राज्य में कितनी छुट्टियां?
अक्टूबर की बैंक छुट्टियों में सबसे ज्यादा ध्यान राज्य और शहर के हिसाब से बदलने वाली तारीखों पर देना होगा. उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 24 अक्टूबर प्रमुख बैंक बंद रहेंगे. दिल्ली में भी 2, 10, 20 और 24 अक्टूबर को बैंकों की छुट्टी रहेगी. वहीं कुछ पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में दुर्गा पूजा, दसैं और दूसरे स्थानीय त्योहारों की वजह से अतिरिक्त छुट्टियां हैं. इसलिए एक राज्य में बैंकों की छुट्टी देखकर दूसरे राज्यों के लिए भी ऐसा मान लेना सही नहीं होगा.
बैंक बंद रहेगा तो कौन-सी सेवाएं चलेंगी?
ब्रांच बंद होने का मतलब यह नहीं है कि बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएंगी. आमतौर पर इन छुट्टियों के दौरान डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जारी रहती हैं.
UPI: Google Pay, PhonePe, Paytm आदि से भुगतान
मोबाइल बैंकिंग: बैंक के ऐप से कई काम
नेट बैंकिंग: ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं
NEFT: ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा
RTGS: बड़ी रकम के ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा
IMPS: तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा
ATM: कैश निकालने की सुविधा
Cash Deposit Machine: जहां सुविधा उपलब्ध है, वहां कैश जमा करने की सुविधा
हालांकि चेक जमा करना, ड्राफ्ट बनवाना या ब्रांच में जाकर किसी अधिकारी से जुड़ा काम करना हो तो बैंक खुलने वाले दिन का इंतजार करना पड़ सकता है.