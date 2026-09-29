बारिश ले आएगी ठंड! पहाड़ों से दिल्ली-यूपी-बिहार तक बदलेगा मौसम, 15 राज्यों में IMD का अलर्ट

मॉनसून की विदाई का वक्त करीब है, लेकिन देश के कई हिस्सों में बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही है. कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं गरज-चमक और तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर यूपी, बिहार, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई इलाकों तक 29 सितंबर को बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का भी खतरा है.

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मौसम विभाग के मुताबिक, 29 सितंबर को हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है. वहीं जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बारिश और गरज-चमक वाली गतिविधियां जारी रह सकती हैं.

यूपी से दिल्ली तक बदला मौसम

उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी बारिश का असर अब तापमान पर भी साफ दिखने लगा है. पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक कई इलाकों में बारिश और गरज-चमक की स्थिति बनी रह सकती है. 29 सितंबर को पश्चिमी यूपी में कई जगह बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में यह सिलसिला 30 सितंबर तक जारी रह सकता है.

यूपी के कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है. लगातार बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट आई है और सुबह-रात के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है. राज्य में गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से भी लोगों की चिंता बढ़ी हुई है.

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दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में भी 29 सितंबर को कई जगह बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है. पंजाब में भी मौसम ऐसा ही रह सकता है. हालांकि 30 सितंबर से उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मौसम के मुख्य रूप से शुष्क होने की संभावना है.

पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम अभी पूरी तरह साफ होने वाला नहीं है. 29 सितंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई जगह बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और गरज-चमक वाला मौसम रह सकता है.

उत्तराखंड में 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कई जगह बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. पहाड़ी इलाकों में मौसम के इस बदलाव का असर मैदानी राज्यों में भी दिखाई दे रहा है. तापमान में गिरावट के साथ सुबह और रात में ठंडक बढ़ने लगी है.

पूर्वी भारत में भी बारिश का दौर

बिहार में 29 और 30 सितंबर को बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है. झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक बारिश का दौर बना रह सकता है. गंगीय पश्चिम बंगाल और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी कई जगह बारिश और गरज-चमक की संभावना है. ओडिशा और झारखंड में भी अगले कुछ दिनों तक मौसम सक्रिय रह सकता है.

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पूर्वोत्तर में भारी बारिश का खतरा

पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम काफी सक्रिय रहने वाला है. अरुणाचल प्रदेश में 29 सितंबर को कई जगह बारिश हो सकती है और 3-4 अक्टूबर के दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. असम और मेघालय में 29 सितंबर को बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने का खतरा है. यहां 29-30 सितंबर के दौरान कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 29 सितंबर को बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां रह सकती हैं. इन राज्यों में भी 29-30 सितंबर को कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान है.

महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी मौसम बिगड़ा रह सकता है. मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 29 सितंबर को कई जगह बारिश की संभावना है. मध्य महाराष्ट्र में गरज और बिजली गिरने के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. झोंकों में इनकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

कोंकण और गोवा में भी 29 सितंबर से बारिश का दौर शुरू होकर 4 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है. यहां 29 सितंबर को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. गुजरात क्षेत्र में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को बारिश का अनुमान है.

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दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का असर

दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी मौसम सक्रिय रहेगा. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है. यहां 2 अक्टूबर तक गरज, बिजली और तेज हवाओं का असर रहने की संभावना है. हवाओं की रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और झोंकों में यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है. केरल और माहे में 29 सितंबर को कई जगह बारिश हो सकती है. 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ जगह भारी बारिश की भी संभावना है. 1 से 4 अक्टूबर के बीच केरल में कई जगह बारिश का दौर और बढ़ सकता है.

दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच कई जगह बारिश हो सकती है. यहां 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है. उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का असर रह सकता है. तेलंगाना में 29 सितंबर को बारिश की संभावना है, जबकि 2-3 अक्टूबर के दौरान एक और बारिश का दौर आ सकता है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 29 सितंबर को कई जगह से लेकर अधिकतर इलाकों में बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है. इसके बाद 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक भी कई जगह बारिश हो सकती है. लक्षद्वीप में भी 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक बारिश का दौर बना रह सकता है.

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