मौत के मुंह से खींच लाया RPF जवान, प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेन के नीचे जाने से बची महिला; CCTV में कैद हुआ हादसा

मध्य प्रदेश के शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया. अशोकनगर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने पहुंची महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई. इसी दौरान वहां तैनात आरपीएफ के एएसआई वीरेंद्र कुमार तिवारी ने तत्परता दिखाते हुए महिला को पकड़कर प्लेटफॉर्म की ओर खींच लिया और उसकी जान बचा ली. पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

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दरअसल, पुरानी शिवपुरी निवासी 36 वर्षीय निर्मला ठाकुर रक्षाबंधन के अवसर पर शनिवार को अशोकनगर जाने के लिए शनिवार सुबह करीब 10 बजे शिवपुरी रेलवे स्टेशन पहुंची थीं. वह ग्वालियर-बीना ट्रेन में सवार होने का प्रयास कर रही थीं.

रेलवे स्टेशन पर भीड़ और देरी के बीच निर्मला ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के गैप में जा फंसीं. महिला के ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरते ही स्टेशन पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. देखें VIDEO:-

इसी दौरान कुछ दूरी पर तैनात आरपीएफ के एएसआई वीरेंद्र कुमार तिवारी की नजर महिला पर पड़ गई. उन्होंने बिना समय गंवाए महिला की ओर दौड़ लगाई और उसे पकड़कर प्लेटफॉर्म की तरफ खींच लिया. समय रहते महिला को बाहर निकाल लिए जाने से उसकी जान बच गई.

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ASI वीरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि उन्हें पहले ही आशंका हो गई थी कि महिला चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही है. इसी वजह से वह पहले से उसकी ओर बढ़ रहे थे. महिला के प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसते ही उन्होंने तत्काल उसे पकड़ लिया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

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