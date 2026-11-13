Best Wood for Furniture: घर का फर्नीचर बनवाने के लिए कौन-सी लकड़ी है सबसे मजबूत? सालों-साल नहीं लगेगी दीमक और घुन

Best Wood for Furniture: घर में नया फर्नीचर बनवाना हो तो लोग अक्सर उसके डिजाइन, रंग और कीमत पर ज्यादा ध्यान देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लकड़ी से आपका बेड, अलमारी या सोफा तैयार हो रहा है, वह कितनी मजबूत है? कई बार महंगा फर्नीचर बनवाने के बावजूद कुछ ही सालों में उसमें घुन लगने लगता है, लकड़ी में दरारें आने लगती हैं या वह अंदर से कमजोर होने लगती है. इसकी एक बड़ी वजह लकड़ी का सही चुनाव न करना और उसे बिना ट्रीटमेंट के इस्तेमाल करना हो सकता है.

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ऐसे में फर्नीचर बनवाने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन-सी लकड़ी लंबे समय तक टिकती है और उसे घुन-दीमक से बचाने के लिए क्या करना चाहिए. एक्सपर्ट्स की मानें तो शीशम और सागवान जैसी लकड़ियां फर्नीचर बनाने के लिए अच्छी मानी जाती हैं. हालांकि, लकड़ी की मजबूती के साथ उसकी केमिकल ट्रीटमेंट और सीजनिंग भी काफी मायने रखती है.



फर्नीचर के लिए कौन-सी लकड़ी है अच्छी?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फर्नीचर बनाने के लिए शीशम और सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है. ये लकड़ियां अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए जानी जाती हैं. इनके अलावा नीम और आम की लकड़ी से भी कई तरह के फर्नीचर और सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं.

सहारनपुर में लकड़ी पर शानदार नक्काशी के साथ फर्नीचर और डेकोरेटिव आइटम बनाए जाते हैं. यहां तैयार होने वाले सामान की देश ही नहीं, विदेशों में भी मांग रहती है. खासकर मैंगो और एकेसिया जैसी लकड़ियों से गिफ्ट आइटम और सजावट का सामान बनाया जाता है.

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घुन और दीमक से बचाने के लिए कराएं केमिकल ट्रीटमेंट

अच्छी लकड़ी खरीद लेना ही काफी नहीं होता. अगर आप चाहते हैं कि फर्नीचर जल्दी खराब न हो और उसमें घुन या दूसरे कीड़े न लगें, तो लकड़ी का सही तरीके से ट्रीटमेंट कराना भी जरूरी है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लकड़ी को कीड़ों और दूसरे नुकसान से बचाने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है. इसमें बोरिक और बोरेक्स जैसे केमिकल का इस्तेमाल होता है. इस प्रोसेस से लकड़ी को सेफ रखने और उसकी उम्र बढ़ाने में मदद मिलती है. उनके अनुसार, सही ट्रीटमेंट से लकड़ी की लाइफ करीब 10 से 15 साल तक बढ़ सकती है. हालांकि, इसका असर लकड़ी की क्वालिटी, इस्तेमाल और रखरखाव पर भी निर्भर करता है.

क्या होती है लकड़ी की सीजनिंग और क्यों है जरूरी?

फर्नीचर बनवाते समय आपने कई बार लकड़ी की सीजनिंग का नाम सुना होगा. दरअसल, ये लकड़ी को इस्तेमाल के लायक बनाने की एक जरूरी प्रोसेस है. इसमें लकड़ी के अंदर मौजूद नमी को कम करके एक सही लेवल पर लाया जाता है.

शुरुआत में लकड़ी में नमी की मात्रा करीब 95% तक हो सकती है. सीजनिंग के बाद इसे घटाकर लगभग 10 से 14% तक लाया जाता है. इस लेवल की नमी लकड़ी पर नक्काशी करने और फर्नीचर तैयार करने के लिए बेहतर मानी जाती है.

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सीजनिंग से लकड़ी के अंदर की एक्स्ट्रा नमी निकल जाती है. इससे फर्नीचर तैयार होने के बाद उसमें दरारें आने, आकार बिगड़ने और दूसरी परेशानियों का खतरा कम करने में मदद मिलती है.

सिर्फ भट्टी में सुखाना नहीं है सीजनिंग

कई लोग सोचते हैं कि लकड़ी को भट्टी में गर्म करके सुखा देना ही उसकी सीजनिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है. लकड़ी को सामान्य तरीके से सुखाने और सही सीजनिंग करने में फर्क होता है.

अगर लकड़ी को बहुत ज्यादा टेंपरेचर पर सुखाया जाए तो वो जरूरत से ज्यादा कठोर हो सकती है. बाद में जब यह लकड़ी नमी के कॉनटैक्ट में आती है, तो दोबारा नमी सोख सकती है. इससे लकड़ी की बनावट और मजबूती पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए लकड़ी को इस्तेमाल करने से पहले केमिकल से साफ करना और अच्छी तरह सुखाना जरूरी होता है.

लकड़ी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप घर के लिए बेड, अलमारी, सोफा या दूसरी चीजें बनवाने जा रहे हैं, तो लकड़ी खरीदते समय सिर्फ उसका रंग और चमक देखकर फैसला न करें. इन बातों का भी ध्यान रखें:

लकड़ी की क्वालिटी देखें: फर्नीचर के लिए शीशम और सागवान जैसी मजबूत लकड़ियों को प्राथमिकता दे सकते हैं.

ट्रीटमेंट की जानकारी लें: लकड़ी को घुन और दूसरे कीड़ों से बचाने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं, यह जरूर पूछें.

सीजनिंग जरूर चेक करें: लकड़ी की एक्स्ट्रा नमी सही स्तर तक कम की गई है या नहीं, इसकी जानकारी लें.

दरारों पर ध्यान दें: लकड़ी में पहले से दरारें, सड़न या कीड़ों के निशान हों तो उसे खरीदने से बचें.

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