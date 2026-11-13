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‘बीफ खाने वाले की मां बन रही हो?’ राम बने रणबीर कपूर तो मचा बवाल, रामायण की 'कौशल्या' ने सुने ताने

‘रामायण’ में कौशल्या का किरदार निभाने वाली इंदिरा कृष्णन ने बताया कि रणबीर कपूर को राम बनाने पर खूब ट्रोलिंग हुई थी. जानिए उन्हें कैसे मैसेज मिले और रणबीर ने कैसे चुप रहकर काम पर ध्यान दिया.

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रणबीर को लेकर इंदिरा कृष्णन को मिले भद्दे मैसेज (Credit: Instagram/indirakrishna101/ytgrab)
रणबीर को लेकर इंदिरा कृष्णन को मिले भद्दे मैसेज (Credit: Instagram/indirakrishna101/ytgrab)

‘रामायण: पार्ट वन’ रिलीज से पहले ही लगातार सुर्खियों में रही. कभी फिल्म के CGI और VFX को लेकर सवाल उठे, तो कभी रणबीर कपूर के राम बनने और साई पल्लवी के सीता के किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. अब फिल्म में कौशल्या का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णन ने बताया है कि रिलीज से पहले फिल्म और इसकी स्टारकास्ट को किस तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.

बीफ पर बवाल!

इंदिरा ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में कहा कि इतनी बड़ी फिल्म बनाना प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के लिए भी एक बड़ा जोखिम था. उनका मानना है कि फिल्म के जरिए भारतीय सिनेमा को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है. लेकिन फिल्म देखने से पहले ही कई लोग इसे लेकर आशंकित थे. इंदिरा के मुताबिक, दर्शकों का एक हिस्सा रणबीर को राम के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था.

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एक्ट्रेस ने बताया कि उस दौरान उन्हें ऐसे मैसेज भी मिले, जिनमें उनसे सवाल किया गया कि वह एक ऐसे एक्टर की मां का किरदार कैसे निभा रही हैं, जिसे लोग बीफ खाने से जोड़कर देख रहे हैं. दरअसल, रणबीर का साल 2011 का एक पुराना इंटरव्यू फिर चर्चा में आ गया था, जिसमें उन्होंने खुद को बीफ का शौकीन बताया था. इसके बाद उनके राम के किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई थी.

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इंदिरा के मुताबिक, रणबीर को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया, लेकिन उन्होंने कभी इस पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी. एक्ट्रेस ने कहा कि रणबीर चुपचाप सेट पर आते थे और अपना पूरा ध्यान काम पर लगाते थे. वह हर दिन अपना 200 प्रतिशत देने की कोशिश करते थे. इंदिरा को यह भी लगता है कि ट्रोलिंग का कुछ हिस्सा पेड हो सकता था, जबकि कुछ लोग पहले से ही मान बैठे थे कि फिल्म सफल नहीं होगी.

फिल्म को लेकर सिर्फ रणबीर ही नहीं, बल्कि साई पल्लवी की कास्टिंग पर भी सवाल उठाए गए थे. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके लुक, स्क्रीन प्रेजेंस और हिंदी बोलने के अंदाज पर टिप्पणी की थी. वहीं, रणबीर की तुलना रामानंद सागर की 'रामायण' में राम बने अरुण गोविल से भी होने लगी थी. CGI और VFX को लेकर भी दर्शकों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.

रणबीर के सपोर्ट में इंदिरा

इंदिरा ने कहा कि किसी फिल्म को देखे बिना उसके बारे में फैसला सुना देना ठीक नहीं है. उनके मुताबिक, टीम ने भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की कोशिश की है. उन्होंने 'धुरंधर' का उदाहरण देते हुए कहा कि उस फिल्म को भी रिलीज से पहले ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में उसे बड़ी सफलता मिली. हालांकि, इंदिरा ने साफ कहा कि वह 'रामायण' की तुलना किसी दूसरी फिल्म से नहीं करना चाहतीं.

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इंटरव्यू में इंदिरा ने यह भी खुलासा किया कि 'रामायण' में उन्हें कौशल्या का रोल दिलाने में रणबीर कपूर की अहम भूमिका रही. उन्होंने बताया कि फिल्म 'एनिमल' के आखिरी दिन रश्मिका मंदाना ने उनसे कहा था कि वह आगे एक तेलुगु फिल्म में फिर उनकी मां बनना चाहेंगी. इस पर रणबीर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि सिर्फ रश्मिका ही क्यों, वह उनकी मां का किरदार भी निभा सकती हैं.

इंदिरा ने बताया कि उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि अगली बार वह रणबीर की मां बनेंगी. बाद में जब 'रामायण' में कौशल्या के किरदार का मौका आया, तो उन्हें लगा कि उनकी कही बात सच हो गई. एक्ट्रेस ने रणबीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने टीम के सामने उनके नाम की सिफारिश की थी. इस तरह पर्दे पर रणबीर की मां बनने का उनका सपना भी पूरा हो गया.

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