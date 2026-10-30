दिवाली-छठ में नहीं मिल रहा है कंफर्म टिकट तो इन रेलों में करें ट्राई... रेलवे ने तीन जोड़ी और पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाने का किया ऐलान

दिवाली और छठ पूजा के दौरान घर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है. त्योहारों पर ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और कंफर्म टिकट की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने तीन जोड़ी और पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है. इन ट्रेनों से दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलेगी. इसके अलावा गोरखपुर से मुंबई के बीच भी विशेष ट्रेन चलाई जाएगी.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा के मुताबिक, दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए इन विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. रेलवे ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की ताजा स्थिति आधिकारिक वेबसाइट, NTES या रेलवे हेल्पलाइन से जांचने की अपील की है.
1. आनंद विहार टर्मिनल-छपरा स्पेशल ट्रेन
गाड़ी संख्या 04058 आनंद विहार टर्मिनल से छपरा के लिए 3 से 17 नवंबर 2026 के बीच कुल पांच फेरे लगाएगी. वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 04057 छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए संचालित होगी.
आनंद विहार से छपरा जाने का समय
ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से रात 12:20 बजे रवाना होगी. इसके बाद टुंडला, गोविंदपुरी और प्रयागराज जंक्शन होते हुए प्रयागराज रामबाग के रास्ते आगे बढ़ेगी.
इसके प्रमुख स्टॉपेज और समय इस प्रकार हैं:-
टुंडला जंक्शन: सुबह 3:50 से 3:52 बजे
गोविंदपुरी: सुबह 7:20 से 7:25 बजे
प्रयागराज जंक्शन: सुबह 10:35 से 10:40 बजे
ज्ञानपुर रोड: सुबह 11:43 से 11:45 बजे
वाराणसी: दोपहर 1:15 से 1:25 बजे
सारनाथ: दोपहर 1:55 से 1:57 बजे
औड़िहार जंक्शन: दोपहर 2:28 से 2:30 बजे
गाजीपुर सिटी: दोपहर 3:35 से 3:45 बजे
बलिया: शाम 5:10 से 5:12 बजे
सुरेमनपुर: शाम 5:50 से 5:52 बजे
छपरा: शाम 7:20 बजे
छपरा से आनंद विहार वापसी का समय
गाड़ी संख्या 04057 छपरा से रात 10:10 बजे रवाना होगी. यह सुरेमनपुर, रेवती, बलिया, गाजीपुर सिटी, औड़िहार, सारनाथ, वाराणसी, ज्ञानपुर रोड और प्रयागराज होते हुए आनंद विहार पहुंचेगी.
प्रमुख स्टॉपेज:
सुरेमनपुर: रात 10:48 से 10:50 बजे
बलिया: रात 11:53 से 11:55 बजे
गाजीपुर सिटी: रात 1:15 से 1:25 बजे
वाराणसी: सुबह 3:35 से 3:45 बजे
प्रयागराज जंक्शन: सुबह 5:55 से 6:00 बजे
गोविंदपुरी: सुबह 8:50 से 8:55 बजे
टुंडला जंक्शन: दोपहर 12:10 से 12:12 बजे
आनंद विहार टर्मिनल: शाम 5:20 बजे
2. मऊ-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन
गाड़ी संख्या 05087 मऊ से 3 और 10 नवंबर को कुल दो फेरे लगाएगी. वापसी में गाड़ी संख्या 05088 आनंद विहार टर्मिनल से 4 और 11 नवंबर को संचालित होगी.
मऊ से आनंद विहार जाने का समय
ट्रेन मऊ से रात 10:30 बजे रवाना होगी. रास्ते में मुहम्मदाबाद, आजमगढ़, खोरासन रोड, शाहगंज, जौनपुर, जंघई, प्रयाग और प्रयागराज जंक्शन पर रुकेगी.
इसके बाद गोविंदपुरी, टुंडला और गाजियाबाद होते हुए अगले दिन शाम 5 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.
प्रमुख स्टॉपेज:
आजमगढ़: रात 11:25 से 11:30 बजे
शाहगंज: रात 1:10 से 1:15 बजे
जौनपुर जंक्शन: रात 1:53 से 1:55 बजे
प्रयागराज जंक्शन: सुबह 5:40 से 5:45 बजे
गोविंदपुरी: सुबह 8:40 से 8:45 बजे
टुंडला जंक्शन: सुबह 11:58 से दोपहर 12 बजे
गाजियाबाद: शाम 4:21 से 4:23 बजे
आनंद विहार टर्मिनल: शाम 5 बजे
आनंद विहार से मऊ वापसी का समय
गाड़ी संख्या 05088 आनंद विहार टर्मिनल से शाम 7:15 बजे रवाना होगी. यह गाजियाबाद, टुंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज, जंघई, जौनपुर, शाहगंज और आजमगढ़ होते हुए अगले दिन दोपहर 2 बजे मऊ पहुंचेगी.
3. गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन
गाड़ी संख्या 05091 गोरखपुर से 9 और 16 नवंबर को कुल दो फेरे लगाएगी. वापसी में गाड़ी संख्या 05092 बांद्रा टर्मिनस से 11 और 18 नवंबर को संचालित होगी.
गोरखपुर से बांद्रा जाने का समय
ट्रेन गोरखपुर जंक्शन से रात 9:55 बजे रवाना होगी. रास्ते में बस्ती, गोंडा, बादशाहनगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, टुंडला, आगरा, गंगापुर सिटी, कोटा, रतलाम, वडोदरा और सूरत सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी.
इसके बाद बुधवार दोपहर 12 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी.
प्रमुख स्टॉपेज:
बस्ती: रात 11:20 से 11:22 बजे
गोंडा जंक्शन: रात 1:10 से 1:15 बजे
ऐशबाग: सुबह 4:50 से 5 बजे
कानपुर सेंट्रल: सुबह 7:20 से 7:25 बजे
टुंडला जंक्शन: सुबह 11:30 से 11:35 बजे
कोटा जंक्शन: शाम 6:15 से 6:20 बजे
रतलाम जंक्शन: रात 10:25 से 10:30 बजे
वडोदरा जंक्शन: सुबह 4:10 से 4:15 बजे
सूरत: सुबह 6:40 से 6:45 बजे
बांद्रा टर्मिनस: बुधवार दोपहर 12 बजे
बांद्रा से गोरखपुर वापसी का समय
गाड़ी संख्या 05092 बांद्रा टर्मिनस से बुधवार दोपहर 1:45 बजे रवाना होगी. यह बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, आगरा, टुंडला, कानपुर, ऐशबाग, बादशाहनगर, गोंडा और बस्ती होते हुए गुरुवार रात 11:55 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.
यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांचें
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित ट्रेन की ताजा स्थिति, उपलब्धता और समय की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट, NTES या रेलवे हेल्पलाइन से जरूर प्राप्त कर लें. त्योहारों के दौरान अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए टिकट बुक करने से पहले ट्रेन के संचालन की तारीख और स्टॉपेज की पुष्टि करना जरूरी है.