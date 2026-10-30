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त्योहारों पर घर जाना होगा आसान! बांद्रा-गोरखपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल

त्योहारी सीजन में मुंबई से यूपी जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है. पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस और गोरखपुर के बीच नवंबर में चार स्पेशल ट्रेन सेवाएं चलाएगा. दोनों तरफ की ट्रेनें तय तारीखों पर रवाना होंगी. इनमें एसी, स्लीपर और जनरल कोच होंगे. टिकटों की बुकिंग 31 अक्टूबर से शुरू होगी.

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बांद्रा-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग जारी.(Photo: Representational)
बांद्रा-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग जारी.(Photo: Representational)

त्योहारी सीजन में ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने मुंबई के बांद्रा टर्मिनस और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. इस सेवा से मुंबई और यूपी के बीच सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी. रेलवे इस ट्रेन के कुल चार फेरे संचालित करेगा. इसमें दोनों दिशाओं में दो-दो सेवाएं शामिल हैं.

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ट्रेन संख्या 05092/05091 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल नवंबर 2026 में चलाई जाएगी. ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास जनरल के कोच लगाए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: गुजरात, राजस्‍थान से काशी तक... PM मोदी ने दी 2 नई ट्रेनों की सौगात

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रेलवे ने दोनों तरफ की यात्रा के लिए अलग-अलग तारीखें और समय निर्धारित किए हैं. बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन 11 और 18 नवंबर को रवाना होगी, जबकि वापसी में गोरखपुर से बांद्रा के लिए 9 और 16 नवंबर को सेवा उपलब्ध रहेगी.

बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन का शेड्यूल

ट्रेन संख्या 05092 (बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर) 11 और 18 नवंबर 2026, बुधवार को बांद्रा टर्मिनस से दोपहर 1:45 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन अगले दिन रात 11:55 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. इस तरह मुंबई से गोरखपुर पहुंचने में यात्रियों को अगले दिन तक का सफर करना होगा.

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वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 05091 (गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस) 9 और 16 नवंबर 2026, सोमवार को गोरखपुर से रात 9:55 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन बुधवार दोपहर 12 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी.

दोनों दिशाओं में इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, भवानी मंडी, कोटा, गंगापुर सिटी, ईदगाह आगरा, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाह नगर, गोंडा और बस्ती स्टेशनों पर होगा.

31 अक्टूबर से शुरू होगी टिकट बुकिंग

ट्रेन संख्या 05092 की टिकट बुकिंग 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी. यात्री रेलवे के सभी आरक्षण केंद्रों (PRS) और आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से टिकट ले सकेंगे. रेलवे के मुताबिक, यह स्पेशल ट्रेन विशेष किराये पर संचालित की जाएगी.

यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रेन के समय, ठहराव और कोच से जुड़ी जानकारी की पुष्टि कर लें. इससे संबंधित विस्तृत जानकारी भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी.

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