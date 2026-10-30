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Maida Poori: सादी पूड़ी छोड़िए, इस बार त्योहारों पर बनाएं मैदा की करारी और क्रिस्पी पूड़ियां, सूखी सब्जी संग लगेंगी टेस्टी

अगर आप भी त्योहारों के इस सीजन में पूड़ियां बना रहे हैं तो इस बार सादी नहीं बल्कि मैदा की खस्ता पूड़ियां बनाएं. ये आपको बिलकुल अलग स्वाद देंगी और घरवालों को भी खूब पसंद आएंगी.

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ऐसे बनाएं मैदा वाली पूड़ी (Photo: ITG)
ऐसे बनाएं मैदा वाली पूड़ी (Photo: ITG)

त्योहारों का सीजन आते ही घरों में तरह-तरह के पकवान बनने शुरू हो जाते हैं. इस खास मौके पर जब बात बेहतरीन खाने की हो, तो चटपटी सूखी आलू की सब्जी के साथ गरमा-गरम करारी पूरियों का होना तो बनता है. अगर आप रोज की सामान्य आटे की पूरियों से हटकर कुछ नया और बेहद टेस्टी ट्राई करना चाहती हैं तो इस बार मैदा की करारी और क्रिस्पी पूड़ियां जरूर बनाएं. मैदा, सूजी और चुनिंदा मसालों के मेल से बनी यह पूड़ी न सिर्फ खाने में लाजवाब होती है, बल्कि सूखी सब्जी के साथ इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि...

आवश्यक सामग्री:

मैदा: 2 कप

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सूजी: 2 चम्मच (करारापन लाने के लिए)

अजवाइन: आधा छोटी चम्मच

कसूरी मेथी या बारीक कटा हरा धनिया: 1 बड़ी चम्मच

नमक: स्वादानुसार

मोयन के लिए: 2 चम्मच गरम तेल या घी

पूरी तलने के लिए: तेल या घी

करारा और क्रिस्पी बनाने की सीक्रेट ट्रिक:

मैदा की पूड़ी को करारा बनाने के लिए उसमें 2 चम्मच सूजी जरूर मिलाएं.

आटे में 2 चम्मच गरम तेल का मोयन डालने और आटा थोड़ा सख्त गूंथने से पूरियां बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनती हैं, और ज्यादा तेल भी नहीं सोखतीं.

बनाने की विधि:

आटा तैयार करें: एक बड़े बर्तन में मैदा और सूजी छान लें. अब इसमें अजवाइन, कसूरी मेथी, नमक और गरम तेल का मोयन डालकर अच्छी तरह मिला लें.

आटा गूंथें: अब थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए पूरी जैसा सख्त आटा गूंथ लें. आटे को 15-20 मिनट के लिए ढककर सेट होने दें ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए.

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लोइयां और पूरियां बेलें: आटे की छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें. अब थोड़ा सा तेल लगाकर इन्हें गोल आकार में बेल लें (ध्यान रखें कि पूरियां बहुत ज्यादा पतली न हों).

पूरियां तलें: एक कड़ाही में तलने के लिए तेल गर्म करें. तेल मध्यम-तेज गर्म होना चाहिए. अब बेली हुई पूरी को तेल में डालें और कलछी से हल्का-हल्का दबाएं, जिससे पूरी गुब्बारे की तरह फूल जाए. दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तल लें.

गरमा-गरम करारी मैदा पूरी को चटपटी सूखी आलू की सब्जी या अपनी मनपसंद ग्रेवी वाली सब्जी के साथ परोसें, यह कॉम्बिनेशन सबको बहुत पसंद आएगा.

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