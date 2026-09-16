scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कहीं पैसा ज्यादा, तो कहीं पढ़ाई का लेवल है अलग... कॉन्वेंट, प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों में क्या होता है अंतर?

बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग-अलग तरह के बोर्ड होते हैं. वैसे ही पढ़ाई के लिए कई तरह के स्कूल भी होते हैं जैसे कॉन्वेंट, प्राइवेट और इंटरनेशनल. कई बार जब अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन करवाने जाते हैं, तो उन्हें दुविधा होती है कि आखिर वह किस स्कूल में एडमिशन करवाए. तो पहले जान लेते हैं कि इन तीनों में क्या फर्क है? 

Advertisement
X
बच्चों की पढ़ाई के लिए होते हैं कई तरह के स्कूल.
बच्चों की पढ़ाई के लिए होते हैं कई तरह के स्कूल.

बच्चे के लिए स्कूल चुनना माता-पिता के लिए आसान फैसला नहीं होता. आज के समय में स्कूलों के कई विकल्प मौजूद हैं. कुछ पैरेंट्स कॉन्वेंट स्कूल को प्राथमिकता देते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल को अच्छा मानते हैं, तो कुछ को इंटरनेशनल स्कूल बेहतर लगते हैं. ऐसे में अक्सर यह सवाल सामने आता है कि आखिर इन तीनों तरह के स्कूलों में क्या फर्क होता है? स्कूल का नाम देखकर यह तय करना सही नहीं होगा कि वहां पढ़ाई का स्तर कैसा है. किसी स्कूल का बेहतर होना कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे वहां कौन सा करिकुलम पढ़ाया जाता है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, स्कूल का माहौल कैसा है और बच्चे की सीखने की जरूरतें क्या हैं. इन तीनों में क्या फर्क होता है, चलिए जानते हैं. 

कॉन्वेंट स्कूल 

कॉन्वेंट स्कूल आमतौर पर किसी धार्मिक संस्था या चर्च से जुड़े बैकग्राउंड वाले स्कूलों को बोलते हैं. इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई आम देखने को मिलती है लेकिन केवल कॉन्वेंट नाम होने से स्कूल का बोर्ड या शिक्षा पद्धति तय नहीं होती. इसलिए एडमिशन से पहले यह देखना जरूरी है कि स्कूल किस बोर्ड से संबद्ध है और वहां पढ़ाई का तरीका कैसा है? 

प्राइवेट स्कूल

भारत में प्राइवेट स्कूलों का बहुत क्रेज देखने को मिलता है. इनका संचालन आमतौर पर निजी संस्थान, सोसायटी, ट्रस्ट या कंपनी करती हैं. इन स्कूलों में पढ़ाई के साथ-साथ स्मार्ट क्लास, लैब, खेल, कंप्यूटर, एक्टिविटी और अन्य सुविधाओं पर जोर दिया जाता है. हालांकि, हर प्राइवेट स्कूल में सुविधाएं और पढ़ाई का स्तर एक जैसा नहीं होता. सरकारी स्कूलों की तुलना में प्राइवेट स्कूलों की फीस ज्यादा होती है. 

Advertisement

कैसे होते हैं इंटरनेशनल स्कूल? 

वहीं, इंटरनेशनल स्कूल ऐसे स्कूल होते हैं जो अक्सर पढ़ाई में अंतरराष्ट्रीय स्तर के करिकुलम, शिक्षण पद्धति और वैश्विक दृष्टिकोण  पर जोर देते हैं. यहां बच्चों को केवल किताबों तक सीमित रखने के बजाय प्रोजेक्ट, रिसर्च, प्रेजेंटेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और अलग-अलग गतिविधियों के जरिए सीखने के अवसर दिए जा सकते हैं. हालांकि, इंटरनेशनल स्कूल नाम होने का मतलब यह जरूरी नहीं कि स्कूल किसी विदेशी बोर्ड से ही जुड़ा हो.

भारत में कुछ इंटरनेशनल स्कूल IB (International Baccalaureate) या Cambridge जैसे अंतरराष्ट्रीय बोर्ड से जुड़े होते हैं, जबकि कुछ स्कूल CBSE या अन्य बोर्ड से भी संबद्ध हो सकते हैं. इन स्कूलों में आमतौर पर अंग्रेजी मीडियम, आधुनिक सुविधाएं, लैब, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर खास ध्यान दिया जाता है. फीस भी कई मामलों में सामान्य प्राइवेट स्कूलों से अधिक हो सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    5000 बांग्लादेशियों का वीजा रद्द... UAE ने बिना बताए लिया एक्शन, विदेश में फंसे लोग |
    'हनुमान अंश' के मेकर्स पर घमासान, महाकवि तुलसीदास की फिल्म 'रामबोला' के नाम पर छिड़ा विवाद |
    कानपुर के कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में क्यों शक के घेरे में बेटा? देखें वारदात |
    पटना में ओवरब्रिज के 50 फीट ऊंचे फ्रेम पर चढ़ा युवक, नीचे उतारने के लिए क्रेन और कमाडों की लेनी पड़ी मदद |
    2 करोड़ का सोना लेकर IGI एयरपोर्ट पहुंचा बांग्लादेशी नागरिक, कस्टम अधिकारियों ने किया गिरफ्तार |
    माफिया अतीक से जब्त जमीन पर बसे 76 परिवार, पीएम मोदी के जन्मदिन पर मनाएंगे 'दिवाली' |
    जोस बटलर ने तोड़ा रोहित शर्मा का सबसे खतरनाक रिकॉर्ड, बल्ले से मचाई गजब की तबाही, गेंदबाजों की उधेड़ी बखिया |
    ₹2000, ₹3000, ₹10000 और ₹50000... किसपर कितना लगेगा UPI चार्ज? समझें गण‍ित |
    नेपाल बाढ़ के 21 दिन बाद भी तबाही का मंजर! 1,399 शव बरामद, 5 हजार से ज्यादा लोग अब भी लापता; सुरंगों में खोजबीन जारी |
    कुलगाम में महिला समेत 3 कथित ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 190.5 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद
    Advertisement