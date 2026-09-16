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5000 बांग्लादेशियों का वीजा रद्द... UAE ने बिना बताए लिया एक्शन, विदेश में फंसे लोग

यूएई ने छुट्टी पर बांग्लादेश लौटे हजारों लोगों के वीजा अचानक रद्द कर दिए, जिससे करीब 4,800 लोग वापस नहीं जा पा रहे हैं. वजह साफ नहीं होने से परिवारों, कारोबार और नौकरियों पर संकट बढ़ गया है, जबकि ढाका सरकार समाधान के लिए यूएई से बात कर रही है.

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6 महीने UAE के बाहर रहने पर वीजा रद्द हो जाता है. (Photo- Reuters)
6 महीने UAE के बाहर रहने पर वीजा रद्द हो जाता है. (Photo- Reuters)

यूएई में रहने और काम करने वाले हजारों बांग्लादेशियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. छुट्टी पर बांग्लादेश लौटे करीब 4,800 लोग अब यूएई वापस नहीं जा पा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके वीजा अचानक रद्द कर दिए गए. उन्हें इसकी कोई स्पष्ट वजह भी नहीं बताई गई.  यह मामला सिर्फ बांग्लादेशियों तक सीमित नहीं है. कई पाकिस्तानी प्रवासियों के यूएई वीजा भी रद्द होने की बात सामने आई है.

यूएई में करीब 12 लाख बांग्लादेशी रहते और काम करते हैं. यह भारतीयों और पाकिस्तानियों के बाद वहां रहने वाला तीसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है. इनमें ज्यादातर लोग निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं.

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बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार के मुताबिक, कई प्रभावित लोगों के लिए यूएई वापस नहीं लौट पाना बड़ी आर्थिक परेशानी बन गया है. इनमें से कई लोग विदेश में नौकरी पाने के लिए भर्ती एजेंटों को बड़ी रकम दे चुके हैं. उनके परिवार भी यूएई से भेजी जाने वाली कमाई पर निर्भर हैं. 2023-24 में यूएई में काम करने वाले बांग्लादेशियों ने करीब 3.65 अरब डॉलर अपने देश भेजे थे.

27 साल से थे UAE में, अचानक वीजा रद्द

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वीजा रद्द होने की जानकारी कई लोगों को ईमेल या मैसेज के जरिए मिली. अबुल कलाम आजाद नाम के एक शख्स ने बताया कि वह 27 साल से यूएई में रह रहे थे. वह 7 अप्रैल को बांग्लादेश आए थे और 24 जुलाई को उन्हें वीजा रद्द होने का ईमेल मिला. इसमें कोई वजह नहीं बताई गई.

करीब 350 प्रभावित बांग्लादेशियों ने पिछले हफ्ते ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में सरकार से मुलाकात कर मदद मांगी. उन्होंने पुनर्वास और आर्थिक सहायता समेत पांच मांगें रखीं. कुछ लोगों ने परिवार चलाने के लिए हर महीने 15 से 20 हजार टका की मदद की मांग की है.

छह महीने यूएई से बाहर रहने पर रद्द हो जाता है वीजा

बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि वह इस मामले से अवगत है और यूएई के साथ कूटनीतिक स्तर पर इसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है. प्रवासी कल्याण मंत्री नुरुल हक नूर ने कहा कि कई प्रभावित लोगों के वहां कारोबार और दुकानें भी हैं.

यह भी पढ़ें: खाड़ी में लड़ रहे जंग, भारत में मिलाया हाथ... BRICS में आए पेजेश्कियान ने UAE नेता से की मुलाकात

फिलहाल बड़े पैमाने पर वीजा रद्द किए जाने की आधिकारिक वजह साफ नहीं है. यूएई के नियमों के तहत आम तौर पर छह महीने से ज्यादा समय तक देश से बाहर रहने पर रेजिडेंस वीजा रद्द हो सकता है, लेकिन प्रभावित लोगों का कहना है कि वे सिर्फ दो-तीन महीने ही बांग्लादेश में थे.

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बांग्लादेशी अधिकारियों ने पहले सोशल मीडिया पर संवेदनशील या राजनीतिक पोस्ट और आपराधिक गतिविधियों से बचने की अपील की थी. हालांकि, यूएई ने इन वीजा रद्द होने के मामलों के लिए आधिकारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया है.

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