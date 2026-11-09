दिवाली पर यहां होती है कुत्तों की पूजा, फूलों की माला पहनाकर खिलाते हैं खास खाना

भारत में दिवाली का त्योहार रोशनी, मिठाइयों और पूजा-पाठ के लिए जाना जाता है. इस दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं. लेकिन पड़ोसी देश नेपाल में दिवाली के दौरान एक ऐसी परंपरा भी निभाई जाती है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. यहां दिवाली के मौके पर कुत्तों की पूजा की जाती है और उन्हें खास सम्मान दिया जाता है. नेपाल में दिवाली को 'तिहार' कहा जाता है. यह त्योहार पांच दिनों तक मनाया जाता है. तिहार के दूसरे दिन को 'कुकुर तिहार' कहते हैं. इस दिन कुत्तों को फूलों की माला पहनाई जाती है, उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है और उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाया जाता है.

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नेपाल में कुत्तों को यमराज का संदेशवाहक माना जाता है. मान्यता है कि कुत्ते अपने मालिक की रक्षा करते हैं और खतरे को पहले ही भांप लेते हैं. इसलिए इस दिन उन्हें खास सम्मान दिया जाता है. लोग अपने घरों के पालतू कुत्तों के साथ-साथ सड़कों पर रहने वाले कुत्तों की भी पूजा करते हैं. उन्हें खाना खिलाते हैं और उनके प्रति प्यार जताते हैं. इस परंपरा के जरिए लोगों को जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने का संदेश भी दिया जाता है.

पुलिस के खोजी कुत्तों को भी मिलता है सम्मान

नेपाल में कुकुर तिहार के मौके पर पुलिस के खोजी कुत्तों को भी सम्मानित किया जाता है. ये कुत्ते पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, अपराधियों की तलाश करने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों को खोजने में मदद करते हैं. इनकी इसी मेहनत और वफादारी को देखते हुए पुलिस के डॉग स्क्वॉड के सदस्यों को सम्मान दिया जाता है. ये कुत्ते कई मुश्किल अभियानों में पुलिस की मदद करते हैं और लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

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नेपाल में तिहार पांच दिनों तक मनाया जाता है. इस दौरान कौओं, कुत्तों, गायों और बैलों की पूजा की जाती है. हर दिन का अपना अलग महत्व है. कुकुर तिहार इसी त्योहार का दूसरा दिन होता है. इस तरह नेपाल में दिवाली सिर्फ रोशनी और खुशियों का त्योहार नहीं है, बल्कि जानवरों के प्रति प्यार, सम्मान और उनके महत्व को समझने का भी मौका है.

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