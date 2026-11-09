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पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान, अनंत सिंह बेटी की शादी के लिए विदेश में भी भेज रहे कार्ड, PM को भी न्योता

मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी भव्य आयोजन के साथ होने जा रही है. शादी में करीब 4 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था की तैयारी है. अनंत सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं को निमंत्रण दिया जा रहा है.

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अनंत सिंह की बेटी की शादी में 4 लाख से ज्यादा लोगों के खाने का है इंतजाम. (Photo: ITG)
अनंत सिंह की बेटी की शादी में 4 लाख से ज्यादा लोगों के खाने का है इंतजाम. (Photo: ITG)

बिहार में मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी इन दिनों चर्चा में है. शादी समारोह को भव्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. खास बात यह है कि इस शादी में सिर्फ बिहार या देश के दूसरे राज्यों से ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान से भी मेहमान आएंगे. अनंत सिंह ने खुद बताया है कि बेटी की शादी के निमंत्रण कार्ड भारत के अलावा विदेशों में भी भेजे जा रहे हैं.

अनंत सिंह ने 8 नवंबर को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि शादी में सभी को आमंत्रित किया गया है. इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भी शामिल हैं. उन्होंने कहा, "सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारत और पाकिस्तान से भी लोगों को बुलाया गया है. शादी में कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं होता." उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण कार्ड देने की बात कही.

मोदी, नीतीश, लालू और तेजस्वी को भी न्योता
अनंत सिंह के मुताबिक नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेताओं को शादी का निमंत्रण दिया जा रहा है. उनका कहना है कि शादी में राजनीतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा. सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ इस समारोह में शामिल होंगे.

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फिल्मी सितारों को भी भेजा जा रहा कार्ड
शादी में मनोरंजन जगत की कई चर्चित हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है. इनमें अभिनेता सोनू सूद, लोकगायिका मैथिली ठाकुर, सांसद एवं गायक मनोज तिवारी, भोजपुरी स्टार पवन सिंह और अभिनेत्री अक्षरा सिंह के नाम शामिल हैं. इसके अलावा बॉलीवुड की कई अन्य हस्तियों को भी निमंत्रण दिया गया है.

4 लाख लोगों के भोजन की तैयारी, घुड़दौड़ में थार का इनाम
शादी समारोह में मेहमानों के लिए बड़े स्तर पर भोजन की व्यवस्था की जा रही है. करीब 4 लाख लोगों के खाने की तैयारी की बात कही जा रही है. समारोह को खास बनाने के लिए घुड़दौड़ का भी आयोजन होगा. अनंत सिंह के मुताबिक प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आने वाले को थार गाड़ी और दूसरे स्थान पर रहने वाले को मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी.

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