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Bhai Dooj 2026 Date: भाई दूज कब है, आज या कल? यहां जानें सही तारीख, तिलक का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Bhai Dooj 2026 Date: इस साल भाई दूज की तारीख को लेकर लोगों के बीच असमंजस बना हुआ है. द्वितीया तिथि दो दिन पड़ने के कारण त्योहार की सही तारीख को लेकर भ्रम है. ऐसे में जानिए भाई दूज कब मनाई जाएगी, भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की सही विधि क्या है.

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भाई दूज 2026 पर जानें सही तारीख, भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि (Photo: ITG)
भाई दूज 2026 पर जानें सही तारीख, भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि (Photo: ITG)

Bhai Dooj 2026 Date: दिवाली के बाद भाई-बहन के रिश्ते को समर्पित भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और तरक्की की प्रार्थना करती हैं. भाई भी बहनों को उपहार देकर हमेशा उनके साथ खड़े रहने का वादा करते हैं. 

पंचांग के अनुसार, हर साल यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. लेकिन इस बार द्वितीया तिथि दो दिन होने की वजह से भाई दूज की सही तारीख को लेकर लोगों के मन में सवाल है. तो आइए जानते हैं कि 2026 में भाई दूज किस दिन मनाई जाएगी, तिलक लगाने का शुभ समय कब रहेगा और इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए.

भाई दूज 2026 कब मनाई जाएगी?

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पंचांग के अनुसार, भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. इस पर्व को भैया दूज और यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है. साल 2026 में द्वितीया तिथि 10 नवंबर, मंगलवार को दोपहर 2 बजे शुरू होगी. वहीं, इसका समापन 11 नवंबर, बुधवार को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट पर होगा.

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ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, इस साल भाई दूज का त्योहार 11 नवंबर 2026, बुधवार को मनाया जाएगा. इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त में भाइयों को तिलक लगाकर उनके सुखी जीवन की कामना करेंगी.

भाई दूज 2026: तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, इस साल 11 नवंबर को भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से शुरू होकर 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. इस दौरान बहनें अपने भाइयों को तिलक लगा सकती हैं. बता दें शुभ मुहूर्त में तिलक करना विशेष फलदायी माना जाता है.

द्वितीया तिथि शुरू: 10 नवंबर, दोपहर 2 बजे
द्वितीया तिथि समाप्त: 11 नवंबर, दोपहर 3 बजकर 53 मिनट
भाई दूज का पर्व: 11 नवंबर 2026, बुधवार
तिलक लगाने का शुभ समय: दोपहर 1:10 बजे से 3:20 बजे तक

भाई दूज 2026 की पूजा विधि

इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. घर के मंदिर में भगवान गणेश, विष्णु जी और यमराज का ध्यान करें. एक थाली में रोली, अक्षत, चंदन, फूल, मिठाई, दीपक और नारियल रखें. शुभ मुहूर्त में भाई को साफ आसन पर बैठाएं. उसके माथे पर रोली और अक्षत से तिलक लगाएं. भाई की आरती उतारें और उसे मिठाई खिलाएं. भाई की अच्छी सेहत, लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करें. इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देकर उसके प्रति अपना प्यार जताए.

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भाई दूज की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के दो संतानें थीं. इनमें एक यमराज और दूसरी यमुना थीं. दोनों भाई-बहन एक-दूसरे को बहुत चाहते थे. यमुना की इच्छा थी कि उनके भाई यमराज कभी उनके घर आएं और उनके हाथों से भोजन करें. वह कई बार उन्हें निमंत्रण देती थीं, लेकिन यमराज अपने कामों में व्यस्त रहने के कारण नहीं जा पाते थे.

कहा जाता है कि एक दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर पहुंचे. भाई को देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने उनका आदर-सत्कार किया, माथे पर तिलक लगाया और आरती उतारने के बाद अपने हाथों से भोजन परोसा.

यमुना के प्रेम और आदर-सत्कार से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा. इस पर यमुना ने कहा कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर उसके हाथों से तिलक करवाए और भोजन करे, उसे लंबी उम्र और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिले. यमराज ने बहन की यह इच्छा पूरी करने का वचन दिया. तभी से कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज मनाने की परंपरा शुरू हो गई.
 

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