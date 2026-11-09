काम आप करो, क्रेडिट कोई और ले जाए? ऑफिस पॉलिटिक्स के बीच खुद को कैसे साबित करें, जानिए अंकुर वारिकू के टिप्स

ऑफिस में हर जरूरी काम के लिए जिस कर्मचारी पर भरोसा किया जाता है, उसके लिए यह खूबी करियर की ताकत बन सकती है. लेकिन यही भरोसा तब परेशानी बन जाता है, जब उसे लगातार ज्यादा काम मिले और करियर में तरक्की उसी रफ्तार से न हो.

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उद्यमी और करियर से जुड़े विषयों पर लिखने वाले अंकुर वारिकू ने लिंक्डइन पोस्ट में मेहनती कर्मचारियों से जुड़ी पांच कड़वी सच्चाइयों का जिक्र किया. इनमें भरोसेमंद कर्मचारियों को ज्यादा काम मिलना, अच्छा काम करने वालों को कम फीडबैक मिलना, जोखिम वाले विचारों का विरोध, ऑफिस की राजनीति और अपनी मांग खुलकर रखने वालों को जल्दी फायदा मिलना शामिल है.

भरोसेमंद कर्मचारी को मिलता है एक और काम.

वारिकू ने लिखा, 'अगर आप अच्छा काम करते हैं, तो आपको लगातार ज्यादा काम दिया जाएगा, क्योंकि आप अच्छा काम करते हैं.' उनका कहना है कि भरोसेमंद कर्मचारी को कभी-कभी अपनी इसी खूबी की कीमत चुकानी पड़ती है.

ऑफिस में अक्सर एक ऐसा कर्मचारी होता है, जिससे हर कोई कहता है, 'इसे जल्दी संभाल लीजिए.' एक अतिरिक्त काम के बाद दूसरा और फिर तीसरा काम उसके पास पहुंच जाता है. माइक्रोसॉफ्ट के 2025 वर्क ट्रेंड इंडेक्स में दुनिया भर के तीन में से एक कर्मचारी ने कहा कि पिछले पांच साल में काम की रफ्तार इतनी बढ़ी है कि उसके साथ चलना मुश्किल हो गया है.

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इसका मतलब यह नहीं है कि हर भरोसेमंद कर्मचारी को हल्के में लिया जाता है. हालांकि, प्राथमिकताएं लगातार बढ़ने पर काम का बोझ तेजी से समस्या बन सकता है. एक कंसल्टिंग फर्म में एचआर सृष्टि नारजरी के मुताबिक, समस्या भरोसेमंद होने में नहीं है. परेशानी तब होती है, जब अतिरिक्त जिम्मेदारियां किसी को दिखाई नहीं देतीं.

नारजरी ने कहा, “मेरे हिसाब से अच्छा प्रदर्शन करने वालों को ज्यादा पहचान देने के बजाय अक्सर ज्यादा जिम्मेदारी दे दी जाती है. अगर आप लगातार अतिरिक्त काम करते हैं, सबकी समस्याएं सुलझाते हैं और कभी वेतन बढ़ाने, प्रमोशन, काम में सहूलियत या बेहतर मौकों की मांग नहीं करते, तो मैनेजर इसे आपकी सामान्य क्षमता मान सकता है.”

नारजरी का यह भी मानना है कि कर्मचारियों को इसका जवाब कम भरोसेमंद बनकर नहीं देना चाहिए. उन्होंने कहा, “इसका रास्ता कम काम करना या मुश्किल कर्मचारी बनना नहीं है. बेहतर तरीका यह है कि आप अपने योगदान को सामने लाएं और अपने लिए आवाज उठाएं.”

अच्छे काम पर काम का फीडबैक भी जरूरी.

वारिकू का दूसरा मुद्दा फीडबैक से जुड़ा है. उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने अपने बॉस से फीडबैक मांगा, तो जवाब मिला, “आप ठीक काम कर रहे हैं.” उनकी चिंता यह थी कि साफ और खास फीडबैक के बिना अच्छा कर्मचारी शायद कभी नहीं जान पाए कि वह अपने काम को और बेहतर कैसे बना सकता है.

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गैलप और वर्कह्यूमन की रिपोर्ट “पहचान को शामिल कर संस्थान फीडबैक को नए तरीके से तय कर सकते हैं” में पाया गया कि उपयोगी फीडबैक मिलने की बात से पूरी तरह सहमत कर्मचारी काम से पांच गुना ज्यादा जुड़े हुए थे. ऐसे कर्मचारियों में काम से थक जाने की आशंका 57% कम थी.

इसलिए मुद्दा सिर्फ ज्यादा फीडबैक मिलने का नहीं है. जरूरी यह है कि फीडबैक कर्मचारी को बेहतर बनने में सचमुच मदद करे.

अपने काम को दिखाना ऑफिस की राजनीति नहीं.

वारिकू का कहना है कि जोखिम वाले विचारों को इसलिए खारिज किया जा सकता है, क्योंकि संस्थान जानी-पहचानी चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं. वहीं, काम में सहूलियत या बेहतर साधनों की मांग खुलकर रखने वाले कर्मचारियों पर जल्दी ध्यान जा सकता है.

इनक्रूटर के सह-संस्थापक और सीईओ अनिल अग्रवाल भी मानते हैं कि कर्मचारी के काम का दिखाई देना जरूरी है. हालांकि, वह सिर्फ ध्यान खींचने के लिए ज्यादा जोर से बोलने की सलाह नहीं देते.

अग्रवाल ने कहा, “भरोसेमंद होना आपके करियर को नुकसान नहीं पहुंचाता. भरोसेमंद होने के बावजूद आपका काम दिखाई न देना नुकसान पहुंचाता है.” उन्होंने कहा कि ज्यादातर टीमों में भरोसेमंद कर्मचारी उस सवाल का तय जवाब बन जाते हैं कि यह काम कौन संभाल सकता है.

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अग्रवाल ने सलाह दी, “भरोसेमंद बने रहिए, लेकिन अपने काम का रिकॉर्ड भी रखिए. अपने असर को सामने लाइए, उसे आंकड़ों में बताइए और जो आपने हासिल किया है, उसकी मांग कीजिए.”

मैनेजरों की भी है जिम्मेदारी.

इस मामले की पूरी जिम्मेदारी कर्मचारियों पर नहीं डाली जा सकती. गैलप और वर्कह्यूमन की कार्यस्थल पर पहचान से जुड़ी रिसर्च में पाया गया कि नियमित और उपयोगी फीडबैक के साथ काम की पहचान का कर्मचारियों के जुड़ाव से करीबी संबंध है.

अग्रवाल का मानना है कि अधिकारियों को भी इस स्थिति को समझना होगा. उन्होंने कहा, “अगर आप अपने सबसे अच्छे कर्मचारियों पर तभी ध्यान देते हैं, जब वे नौकरी छोड़ने की चेतावनी देते हैं, तो आप उन्हें खो देंगे.”

वारिकू ने कर्मचारियों को सलाह दी, “ऐसी कार्य संस्कृति तलाशिए, जहां आपकी कद्र हो और आप जो हैं, उससे कभी समझौता मत कीजिए.” कुल मिलाकर, भरोसेमंद बने रहने के साथ अपने योगदान को सामने रखना, उपयोगी फीडबैक मांगना और अपनी जरूरतों के लिए आवाज उठाना जरूरी है.

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