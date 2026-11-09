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Robert Kiyosaki Viral Post: 'डर कैसा... मैंने तो खरीद लिया', US मार्केट में तबाही के बीच कियोसाकी का पोस्ट वायरल

Robert Kiyosaki Viral Post: रॉबर्ट कियोसाकी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ी फैन फॉलोइंग है और उनकी ज्यादातर पोस्ट वायरल हो जाती हैं. उनकी नई Viral Post में एक बार फिर उन्होंने सोना-चांदी को सबसे शानदार निवेश ऑप्शन बताया है.

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सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही रॉबर्ट कियोसाकी की पोस्ट. (Photo: X/@theRealKiyosaki)
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही रॉबर्ट कियोसाकी की पोस्ट. (Photo: X/@theRealKiyosaki)

अमेरिका शेयर बाजार में मची उथल-पुथल और बीते कुछ दिनों में सोना-चांदी की कीमतों में आए क्रैश को लेकर मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने नया पोस्ट किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने कहा है कि मेरे लिए तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने गिरावट के दौरान और सोना-चांदी, बिटक्वाइन खरीद लिए थे. साफ शब्दों में कहें, तो कियोसाकी गिरावट में Gold-Silver, Bitcoin को खरीदारी के लिए बेस्ट एसेट करार दे रहे हैं.  

बाजार से सोना-चांदी तक ये हाल
सबसे पहले बताते हैं कि बाजार से लेकर गोल्ड-सिल्वर रेट में आखिर चल क्या रहा है. तो अमेरिका में शेयर बाजार में तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्ट मिडटर्म चुनाव में हारी, तो बीते बुधवार को US Stock Market Rally देखने को मिली, वहीं ये तेजी गुरुवार को हवा हो गई और AI रेगुलेशन के चलते अमेरिकी बाजार क्रैश (US Stock Market Crash)  हो गया और निवेशकों के 270 लाख करोड़ रुपये एक झटके में साफ हो गए. 

दूसरी ओर सोना-चांदी की कीमतों में बीते लंबे समय से गिरावट का ऐसा सिलसिला देखने को मिला, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था. हालांकि, भारत में फेस्टिव खरीदारी के बीच बीते दो दिनों में Gold-Silver रेट्स में तेजी जरूर देखने को मिली है. वहीं स्पॉट गोल्ड के लेटेस्ट रेट देखें, तो ये गिरावट के साथ 4056 डॉलर प्रति औंस के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. 

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वायरल पोस्ट में क्या बोले कियोसाकी? 
Robert Kiyosaki  की वायरल पोस्ट पर नजर डालें, तो उन्होंने इसके जरिए एक बार फिर से सोना-चांदी और बिटक्वाइन को मुसीबत का सहारा बताया है. यानी बुरे समय में कमाई कराने वाले एसेट्स. Rich Dad Poor Dad के लेखक ने ट्विटर (अब एक्स) पर अपनी पोस्ट में लिखा, 'चिंता क्यों करें? जब सोना, चांदी और बिटकॉइन के दाम बिखरे, तो लोग घबरा गएस लेकिन मैंने और खरीद लिया.'

अपनी खरीदारी के बारे में बताने के साथ ही कियोसाकी ने इसके पीछे की बड़ी वजह का जिक्र भी किया और बताया कि आखिर उन्होंने क्यों Gold-Silver गिरावट में खरीदा. लेखक के मुताबिक, 'असली समस्या है ग्लोबल कर्ज का बढ़ता आकार, खासकर अमेरिका का. हमारे नेताओं की वह अक्षमता कि वे वह काम नहीं कर पाते जो वास्तव में जरूरी है, हमारी शिक्षा प्रणाली जो पैसों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाती और किसी भी 'फिएट मनी' (नकली पैसे) का मूल उद्देश्य सिर्फ उन लोगों की संपत्ति हड़पना है, जो पैसे के लिए मेहनत करते हैं और बदले में यह 'नकली पैसा' बचाकर रखते हैं।'

कियोसाकी अक्सर अमेरिकी डॉलर को नकली मुद्रा बताते हैं और न सिर्फ डॉलर, बल्कि लोगों को अपनी पोस्ट के जरिए शेयर, बॉन्ड में भी निवेश से बचने की सलाह देते हैं. उन्होंने अपनी Social Media Post के अंत में लिखा, 'मुझे सोना, चांदी और बिटकॉइन के अगले क्रैश का बेसब्री से इंतजार है. अपना ख्याल रखें.'

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कियोसाकी के 2.9 मिलियन फॉलोअर्स
रॉबर्ट कियोसाकी सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं, उनके एक्स अकाउंट पर 2.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उनकी ज्यादातर पोस्ट में सोना-चांदी, बिटक्वाइन में निवेश की सलाह सबसे ऊपर रहती है. अक्सर रिड डैड पुअर डैड लेखक चांदी का अमीर बनने का जरिया बताते हैं. अपनी तमाम पुरानी पोस्ट में भी उन्होंने Silver पर भरोसा जताया है और कहा था कि, 'Gold-Silver दोनों कीमती धातुओं में से, मुझे लगता है कि अगस्त 2026 में चांदी सबसे अच्छा विकल्प है.'

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