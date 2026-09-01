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हरदोई: टीचर की पिटाई से 8वीं की छात्रा की मौत, हाथ मरोड़ने से फटा था मांस, BSA ने लिया एक्शन

यूपी के हरदोई में संविलियन विद्यालय साहुआपुर की 8वीं की छात्रा क्षमा दीक्षित की इलाज के दौरान मौत हो गई. आरोप है कि शिक्षक राजेंद्र कुमार गंगवार द्वारा हाथ मरोड़े जाने से उसके हाथ की नसें व मांस फट गया था. मामले में बेसिक शिक्षा विभाग ने दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया है.

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छात्रा क्षमा दीक्षित की मौत से पहले का वीडियो वायरल (Photo- Screengrab)
छात्रा क्षमा दीक्षित की मौत से पहले का वीडियो वायरल (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 20 अगस्त को कक्षा आठ की छात्रा क्षमा दीक्षित के साथ शिक्षक राजेंद्र कुमार गंगवार द्वारा कथित रूप से मारपीट की गई. सहपाठी से पेपर को लेकर हुए विवाद की शिकायत करने पर शिक्षक ने छात्रा का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे उसके हाथ का अंदरूनी मांस फट गया और खून जम गया. परिजन उसे इलाज के लिए फर्रुखाबाद ले गए, जहां हालत बिगड़ने पर 30 अगस्त को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. बीएसए द्वारा जांच के आदेश के बाद अब दो शिक्षकों को निलंबित किया गया है.

छात्रा का दर्दनाक वायरल वीडियो

छात्रा क्षमा की मौत से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें पीड़ित छात्रा ने बताया कि परीक्षा के दौरान पास बैठी लड़की द्वारा जबरन कॉपी खींचने का विरोध करने और शिकायत करने पर उसके साथ मारपीट की गई. शिक्षक ने उसकी बात सुनने के बजाय उल्टा उसे ही डांटकर भगा दिया और उसका हाथ बुरी तरह मरोड़ दिया.

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पिता का आरोप और इलाज का संघर्ष

पिता उमेश दीक्षित के अनुसार, बेटी जब घर लौटी तो उसकी बांह बुरी तरह ऐंठी हुई थी और वह दर्द से तड़प रही थी. आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद कर्ज लेकर परिजनों ने उसे फर्रुखाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया. पिता ने पुलिस में शिकायत देकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और सख्त सजा की मांग की है.

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विभाग और पुलिस की कार्रवाई

मामला सामने आने पर खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. सुनील सिंह जांच के लिए मौके पर पहुंचे. बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए विद्यालय के इंचार्ज शिक्षक अक्षत और सहायक अध्यापक राजेंद्र कुमार गंगवार को निलंबित कर दिया है. पुलिस के अनुसार फर्रुखाबाद में शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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