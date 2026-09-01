scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Quote of the Day: धनवान बनने की राह में बाधा हैं ये 6 आदतें, तुरंत छोड़ें

Quote of the Day: विदुर नीति में धन और सफलता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं. जानें कौन-सी 6 आदतें व्यक्ति की तरक्की और धन-संपत्ति में रुकावट बन सकती हैं और इन्हें क्यों छोड़ना चाहिए.

Advertisement
X
Quote of the day
Quote of the day

Quote of the Day: हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास पर्याप्त धन हो और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे. लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, उसे संभालकर रखना भी जरूरी है. कई बार अच्छी कमाई के बावजूद व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से घिरा रहता है. इसकी वजह उसकी कुछ आदतें हो सकती हैं. विदुर नीति में ऐसी कई बातों का जिक्र मिलता है, जो व्यक्ति की तरक्की और आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकती हैं. नीति के अनुसार कुछ दोषों से दूर रहकर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और समृद्धि बनाए रख सकता है.

आलस्य से बनाएं दूरी

विदुर नीति में आलस्य को व्यक्ति की प्रगति में बड़ी बाधा माना गया है. जो व्यक्ति जरूरी काम को टालता रहता है, उसके हाथ आए अवसर भी निकल सकते हैं. मेहनत और समय का सही इस्तेमाल सफलता के लिए जरूरी है.

ज्यादा नींद भी बन सकती है बाधा

जरूरत से ज्यादा सोना व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इससे समय की बर्बादी होती है और जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं. इसलिए पर्याप्त नींद लें, लेकिन आलस्य को अपनी दिनचर्या का हिस्सा न बनने दें.

क्रोध पर रखें काबू

गुस्से में इंसान कई बार ऐसे फैसले ले लेता है, जिसका नुकसान बाद में उठाना पड़ता है. क्रोध रिश्तों के साथ-साथ काम और आर्थिक मामलों को भी प्रभावित कर सकता है. इसलिए बड़े फैसले शांत दिमाग से लेने चाहिए.

Advertisement

भय को खुद पर हावी न होने दें

हर समय नुकसान या असफलता का डर व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक सकता है. डर की वजह से कई लोग अच्छे अवसरों को भी छोड़ देते हैं. विदुर नीति की सीख है कि परिस्थितियों का समझदारी से सामना करना चाहिए.

काम टालने की आदत छोड़ें

काम को बार-बार कल पर टालना सफलता के रास्ते में रुकावट बन सकता है. समय पर काम पूरा करने वाला व्यक्ति अवसरों का बेहतर फायदा उठा पाता है. इसलिए जरूरी काम को टालने के बजाय उसे समय पर पूरा करने की कोशिश करें.

लालच से बचें

धन की इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा लालच गलत फैसलों की वजह बन सकता है. अधिक धन पाने की जल्दबाजी में व्यक्ति जोखिम भरे या गलत रास्ते अपना सकता है. इसलिए कमाई के साथ सही तरीके और संतुलन का ध्यान रखना जरूरी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Quote of the Day: धनवान बनने की राह में बाधा हैं ये 6 आदतें, तुरंत छोड़ें |
    निफ्टी-सेंसेक्स गिरे... तब भी इस कंपनी के शेयर ने दिया 29% रिटर्न, नोमुरा बोला- खरीद लो |
    NEET 2024 पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया को राहत, हिरासत से मुक्त करने का आदेश  |
    NCLT में सुभाष चंद्रा मामले पर दोबारा सुनवाई, जानिए कहां और कैसे फंसा पेंच |
    IAS दिव्या मित्तल के समर्थन में उतरी कांग्रेस, अजय राय ने गवर्नर को लिखा पत्र |
    घर में छापते थे नकली नोट, बना रखा था पूरा सेटअप... 7 गिरफ्तार |
    अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक महिला ने चाकू से दो लोगों पर बोला हमला, एक की हुई मौत |
    23 साल पुराना विंटेज सूट, 48 हजार का चश्मा, किलर लगीं करीना कपूर, बॉस लेडी बन तोड़ा 'दायरा' |
    गुमनामी में खोई थी 'राज' एक्ट्रेस, सालों बाद हुई वायरल, फिर मिली शोहरत, आई कॉल्स-मैसेज की बाढ़ |
    अमेरिका के स्टोर में महिला ने किया केरल का पारंपरिक डांस, वीडियो देख भड़के लोग, छिड़ी बहस
    Advertisement