KBC 18: घर-घर लगाई टाइलें-लोगों ने छीना खाना-पानी, करोड़पति बनेगा दिहाड़ी मजदूर? बोला- इज्जत नहीं मिली

अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में कंटेस्टेंट्स मोटी रकम के साथ दर्शकों के दिल भी जीत रहे हैं. शो में आए कई कंटेस्टेंट्स अक्सर अमिताभ संग बातचीत के दौरान अपने संघर्षों और मुश्किलों पर बात करते दिखते हैं. अब शो में एक दिहाड़ी मजदूर किशन ने अपनी दर्दभरी कहानी सुनाकर हर किसी को भावुक कर दिया.

और पढ़ें

हॉट सीट पर पहुंचा मजदूर

केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचे कंटेस्टेंट किशन से अमिताभ बच्चन ने उनकी निजी जिंदगी के बारे में पूछा कि वो क्या करते हैं. इसपर उन्होंने बताया कि वो टाइल्स लगाने का काम करते हैं. किशन ने कहा- मैं टाइल्स लगाने का काम करता हूं. लेकिन कई घरों में हमारे साथ भेदभाव होता है. हम जो टाइल्स लगाते हैं उन्हीं पर लोग हमें खाना-खाने को मना कर देते हैं.

'पानी मांगते हैं तो...बर्तन मांजने का जो पानी होता है, उसकी तरफ इशारा कर देते हैं. कंस्ट्रक्शन के काम में आर्किटेक्ट भी होता है, इंजीनियर भी होता है. उन्हें चाय भी पूछी जाती है. लेकिन लोग हमसे वो भी नहीं पूछते हैं. उनमें और हमारे में फर्क इतना है कि उनके पास डिग्री है, पढ़ाई है, जिसकी वजह से उन्हें इज्जत मिलती है, लेकिन हमें नहीं मिलती.'

Advertisement

अमिताभ बच्चन ने आगे कंटेस्टेंट से पूछा कि उन्होंने अपने जीवन में कितना पैसा देखा है? इसपर उन्होंने जवाब दिया कि उनके खाते में फिलहाल सिर्फ 2500 रुपये हैं.

करोड़पति बनेगा दिहाड़ी मजदूर?

प्रोमो में अमिताभ बच्चन मजदूर कंटेस्टेंट से 1 करोड़ का सवाल पूछते नजर आए. 1 करोड़ के सवाल से पहले अमिताभ ने कंटेस्टेंट से पूछा कि वो पैसे जीतने के बाद क्या करेंगे? इसपर उन्होंने भावुक होकर कहा कि जैसे वो दूसरों के घर में टाइल्स लगाते हैं...वैसे खुद के घर में भी लगाना चाहते हैं.

अमिताभ ने किशन से ये भी पूछा कि उन्हें तैयारी करने के लिए कैसे समय मिला? इसपर उन्होंने कहा- दिनभर काम करता हूं...शाम को जब घर लौटता हूं, तो खाना खाकर फिर पढ़ने बैठता हूं. मैंने तैयारी के लिए मेरी अपनी ही नींदें चुराई हैं. वो नींदें चुराकर मैंने पढ़ाई की है.

अब किशन का करोड़पति बनने का सपना पूरा होगा या नहीं...ये भी आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगा.

---- समाप्त ----