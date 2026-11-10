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नए साल पर गायों को दौड़ाने की अनोखी परंपरा, उड़ने वाली धूल को माथे पर लगाते हैं लोग

गुजरात के पाटण जिले के गोधाणा गांव में बेस्टा वर्ष पर गायों का पूजन कर उन्हें खेतों में दौड़ाया जाता है. गायों के दौड़ने से उड़ने वाली धूल को ग्रामीण गौमाता का आशीर्वाद मानकर माथे पर लगाते हैं.

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गायों की दौड़ से होती है नए साल की शुरुआत.(Photo:Screengrab)
गायों की दौड़ से होती है नए साल की शुरुआत.(Photo:Screengrab)

गुजरात के पाटण जिले के गोधाणा गांव में गुजराती नववर्ष के अवसर पर वर्षों पुरानी परंपरा आज भी उत्साह के साथ निभाई जाती है. बेस्टा वर्ष के दिन गांव के सभी गौधन को एक जगह एकत्रित किया जाता है. ग्रामीण गायों का पूजन करते हैं और फिर उन्हें गांव के बाहरी इलाके में खेतों की ओर दौड़ाया जाता है.

इस दौरान गायों के दौड़ने से जमीन से उड़ने वाली धूल को ग्रामीण शुभ मानते हैं. इसे गौमाता का आशीर्वाद समझकर लोग अपने माथे पर लगाते हैं. इस अनूठी परंपरा के जरिए गांव के लोग नए साल की शुरुआत गौसेवा और सामूहिक उत्सव के साथ करते हैं.

गायों का पूजन कर खेतों की ओर दौड़ाया

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पाटण जिले के वढियार क्षेत्र में स्थित गोधाणा गांव में बेस्टा वर्ष पर ग्रामीणों ने गांव के सभी गौधन को एक स्थान पर एकत्रित किया. भरवाड़ समाज के युवाओं ने गायों को सजाया. इसके बाद गौमाता के जयकारों के बीच गांव के बाहरी क्षेत्र में उनका पूजन किया गया.

पूजन के बाद ग्वालों ने सभी गायों को एक साथ दौड़ाया. गायों के दौड़ने से जमीन पर धूल का गुबार उठा. ग्रामीणों ने इस धूल को शुभ शगुन मानते हुए माथे पर लगाया. दौड़ पूरी होने के बाद गायों को हरा चारा खिलाया गया.

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खेतों की हरी घास से शुरू हुई परंपरा

गांव के स्थानीय अग्रणी हीराभाई खोडाभाई जादव ने इस परंपरा की शुरुआत के पीछे की कहानी बताई. उनके मुताबिक, पुराने समय में दीपावली के दौरान ग्रामीण उत्सव में व्यस्त रहते थे. इस वजह से पशुओं को चराने के लिए बाहर ले जाना मुश्किल होता था.

ऐसे में बेस्टा वर्ष के दिन किसान पुण्य के उद्देश्य से अपने खेतों में खड़ी हरी घास गायों के लिए दान कर देते थे. इसी परंपरा के तहत पूरे गांव की गायों को मैदान में एकत्रित कर उनका पूजन किया जाता था. इसके बाद उन्हें दौड़ाते हुए खेतों की ओर ले जाया जाता था. धीरे-धीरे यह आयोजन गांव की परंपरा बन गया. देखें VIDEO:- 

पीढ़ियों से निभा रहे ग्रामीण

गांव के एक अन्य अग्रणी भारमलभाई हेमाभाई जादव के अनुसार, यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है. गांव के युवा भी इसे पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ा रहे हैं.

इस दिन गांव के लोग मैदान में एकत्रित होते हैं और आपसी भाईचारे के साथ नववर्ष मनाते हैं. पहले वढियार क्षेत्र के कई गांवों में यह परंपरा प्रचलित थी, लेकिन अब गोधाणा सहित कुछ गांवों में ही यह लोकपरंपरा कायम है.

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