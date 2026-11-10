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दिल्ली में मुफ्त LPG सिलेंडर योजना की दूसरी किस्त जारी, 15 लाख परिवारों के खाते में पैसे ट्रांसफर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को करीब 15 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों के बैंक खातों में योजना की दूसरी किस्त जारी की, इसके तहत कुल 142 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं.

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CM रेखा गुप्ता ने जारी की किस्त (Photo-ITG)
CM रेखा गुप्ता ने जारी की किस्त (Photo-ITG)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना के तहत करीब 15 लाख राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों में दूसरी वार्षिक किस्त जारी की. इस योजना के तहत लाभार्थियों को एक एलपीजी सिलेंडर की मौजूदा कीमत के बराबर रकम सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, दिल्ली सरकार ने इस किस्त के लिए कुल 142 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह उनके वोट की ताकत है, जिसकी वजह से सरकार सीधे उनके बैंक खातों में पैसे भेज रही है, उन्होंने इसे भाई दूज के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया उपहार बताया. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं और आम लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, इनमें दिल्ली लक्ष्मी योजना, लखपति योजना और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना शामिल हैं, उन्होंने कहा कि सरकार चुनावी घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा कर रही है. सरकार अच्छे और बुरे, दोनों समय में लोगों के साथ खड़ी है.

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होली और दिवाली पर मिलती है सिलेंडर की कीमत के बराबर रकम

दिल्ली सरकार ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि पात्र लाभार्थियों को हर साल होली और दिवाली के अवसर पर एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत के बराबर राशि दी जाएगी. यह पैसा परिवार के मुखिया के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है.

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योजना के तहत दिल्ली में एक एलपीजी सिलेंडर की उस समय लागू कीमत के बराबर रकम लाभार्थियों को मिलती है. सरकार ने इस योजना के लिए कुल 242 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को रसोई गैस के खर्च में आर्थिक राहत देना है. इस किस्त के जारी होने से राजधानी के करीब 15 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को फायदा मिलेगा.

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