scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अच्छा कहने को कुछ नहीं', रामायण देखकर आहत टीवी के 'कृष्ण', बोले- शब्द वापस लेता हूं

फिल्म रामायण की रिलीज के बाद हर तरफ से लोगों के रिएक्शन देखने मिल रहे हैं. इस बीच टीवी पर कृष्ण बनकर अपनी पहचान बनाने वाले नितीश भारद्वाज ने भी नमित मल्होत्रा की इस VFX हैवी फिल्म को देखा, और अपनी बात सामने रखी.

Advertisement
X
रामायण के ऑस्कर जीतने की रखी थी उम्मीद (Photo: ITGD)
रामायण के ऑस्कर जीतने की रखी थी उम्मीद (Photo: ITGD)

रणबीर कपूर-यश स्टारर फिल्म रामायण को हर कोई देखने जा रहा है. बीआर चोपड़ा के टीवी सीरियल महाभारत में भगवान श्रीकृष्ण बने एक्टर नितीश भारद्वाज ने भी इसे देखा, लेकिन उन्हें ये रामायण बिल्कुल पसंद नहीं आई है. यहां तक कि उनके पास इसके लिए कुछ भी अच्छा कहने जैसा नहीं. उन्होंने रामायण को जिस तरह पेश किया गया है, उस बात पर नाराजगी जाहिर की है. 

नितीश भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने रामायण देखने के बार अपना रिएक्शन लिखा. उनका कहना है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करने के लायक नहीं है. उन्होंने मेकर्स पर भारत के इतिहास, विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया.

रामायण से क्यों नाराज हैं नितीश भारद्वाज?

सम्बंधित ख़बरें

Mahabharata cast nitish bhardwaj, puneet issar, gajendra chauhan on hindu rashtra bagheswar dham
'हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा', बागेश्वर धाम में गरजे महाभारत के सितारे
Malegaon Blast: Acquitted Accused, Political Turmoil Over Saffron Terror
मालेगांव केस: बरी होने के बाद कर्नल पुरोहित का भव्य स्वागत, एक्टर नितीश भारद्वाज हुए शामिल
Actor Nitish bharadwaj and Colonel Shrikant Prasad Purohit (Photo: ITG)
'आज फिर धर्म की स्थापना हुई...', महाभारत के 'कृष्ण' ने बरी होने पर किया कर्नल पुरोहित का स्वागत
नितीश भारद्वाज
'तलाक का दर्द मौत से ज्यादा बुरा, इस कलयुग में राधारानी मिलना मुश्किल', बोले नितीश भारद्वाज
नितीश भारद्वाज
मुझे कृष्ण, खुद को मीरा समझकर महिलाएं करती हैं मैसेज, नितीश भारद्वाज ने बताया

अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में नीतीश ने इस बात पर जोर दिया कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की सभ्यता और आध्यात्मिक चेतना का एक अहम हिस्सा है. उन्होंने फिल्म में रावण के किरदार को दिखाने के तरीके पर भी नाराजगी जताई. उनका मानना है कि फिल्म में रावण को जिस तरह दिखाया गया है, उससे रामायण की मूल सीख और उसके नैतिक मूल्यों में बदलाव आ जाता है.

नितीश ने अपने पोस्ट में लिखा- रावण को एक बेहद उदार, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले और निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में दिखाकर फिल्म मेरी नजर में रामायण के नैतिक ढांचे को बदल देती है. इससे अवतार लेने के असली मकसद पर भी सवाल खड़े होते हैं. 

Advertisement

एक्टर ने ये भी साफ किया कि फिल्म के ट्रेलर को देखकर उन्होंने जो तारीफ की थी, वो फिल्म देखने के बाद वैसी नहीं रही. अपनी निराशा जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा- मैं इस फिल्म के बारे में एक भी अच्छी बात नहीं कह सकता. सिर्फ VFX का शानदार नजारा दिखाकर इस महाकाव्य के मूल्यों, इसकी दार्शनिक गहराई और आध्यात्मिक सार की जगह नहीं ली जा सकती. 

उन्होंने आगे कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने सही तरीके से पेश किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि क्या ऐसी फिल्म को अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए. नितीश ने लिखा, 'मेरी राय में ये फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं है, क्योंकि इसकी कहानी भारत के इतिहास, विरासत और मूल आध्यात्मिक मूल्यों को गलत तरीके से दिखाती है.'

ऑस्कर की लगाई थी उम्मीद

बता दें कि नितीश भारद्वाज ने कुछ वक्त पहले रामायण के लिए कहा था कि इस फिल्म को बेस्ट अंतराष्ट्रीय फिल्म के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए. लेकिन अब वो अपनी कही हुई बात वापस ले रहे हैं. कई लोगों ने उनकी बातों का समर्थन भी किया है. अब देखना है कि इससे रामायण की कमाई पर कितना असर पड़ता है. 

Advertisement

बात करें रामायण के कलेक्शन की, तो वर्ल्डवाइड फिल्म 700 करोड़ के पास पहुंच चुकी है. इंडिया में कल यानी सोमवार को इसने कमाई के मामले में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. मंगलवार कामकाजी वाले दिन भी फिल्म अच्छी कमाई करती दिख रही है. देखना है कि क्या ये अपना 2000 करोड़ का बजट पूरा कर पाती है या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'अच्छा कहने को कुछ नहीं', रामायण देखकर आहत टीवी के 'कृष्ण', बोले- शब्द वापस लेता हूं |
    गुजरात के गोधाणा गांव में नए साल पर गायों को दौड़ाने की अनोखी परंपरा, उड़ने वाली धूल को माथे पर लगाते हैं लोग |
    पानी में तैरेगी... टैंक की तरह घूमेगी! BYD ने पेश की हू-ब-हू Rolls Royce जैसी इलेक्ट्रिक कार |
    क्या है माथे पर चिपकाने वाला TEMPLE डिवाइस? शुभमन गिल से पीवी सिंधु तक कर रहे यूज, Zomato फाउंडर ने कहा स्कैम नहीं |
    खरबपत‍ि कारोबारी की 'जासूस गर्लफ्रेंड', मचा भूचाल, देखें इनसाइड स्टोरी |
    अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर राजनीति तेज, BJP ने दी ये चुनौती |
    मुंबई में बाथरूम जितना रूम, इसमें रहते हैं 5 लोग, रेंट - 6000 रुपये |
    दिल्ली: यमुना में शुरू हुई क्रूज सफारी, जानिए टिकट और रूट डिटेल्स |
    यूरोप पहुंचने की जिद्द, समंदर पार करने की जद्दोजहद में जान गंवा रहे लोग |
    कार सेवकों पर SP नेता के बयान से सियासत गरमाई, देखें देश की बड़ी खबरें
    Advertisement