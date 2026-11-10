'अच्छा कहने को कुछ नहीं', रामायण देखकर आहत टीवी के 'कृष्ण', बोले- शब्द वापस लेता हूं

रणबीर कपूर-यश स्टारर फिल्म रामायण को हर कोई देखने जा रहा है. बीआर चोपड़ा के टीवी सीरियल महाभारत में भगवान श्रीकृष्ण बने एक्टर नितीश भारद्वाज ने भी इसे देखा, लेकिन उन्हें ये रामायण बिल्कुल पसंद नहीं आई है. यहां तक कि उनके पास इसके लिए कुछ भी अच्छा कहने जैसा नहीं. उन्होंने रामायण को जिस तरह पेश किया गया है, उस बात पर नाराजगी जाहिर की है.

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नितीश भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने रामायण देखने के बार अपना रिएक्शन लिखा. उनका कहना है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करने के लायक नहीं है. उन्होंने मेकर्स पर भारत के इतिहास, विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया.

रामायण से क्यों नाराज हैं नितीश भारद्वाज?

अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में नीतीश ने इस बात पर जोर दिया कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की सभ्यता और आध्यात्मिक चेतना का एक अहम हिस्सा है. उन्होंने फिल्म में रावण के किरदार को दिखाने के तरीके पर भी नाराजगी जताई. उनका मानना है कि फिल्म में रावण को जिस तरह दिखाया गया है, उससे रामायण की मूल सीख और उसके नैतिक मूल्यों में बदलाव आ जाता है.

नितीश ने अपने पोस्ट में लिखा- रावण को एक बेहद उदार, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले और निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में दिखाकर फिल्म मेरी नजर में रामायण के नैतिक ढांचे को बदल देती है. इससे अवतार लेने के असली मकसद पर भी सवाल खड़े होते हैं.

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एक्टर ने ये भी साफ किया कि फिल्म के ट्रेलर को देखकर उन्होंने जो तारीफ की थी, वो फिल्म देखने के बाद वैसी नहीं रही. अपनी निराशा जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा- मैं इस फिल्म के बारे में एक भी अच्छी बात नहीं कह सकता. सिर्फ VFX का शानदार नजारा दिखाकर इस महाकाव्य के मूल्यों, इसकी दार्शनिक गहराई और आध्यात्मिक सार की जगह नहीं ली जा सकती.

उन्होंने आगे कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने सही तरीके से पेश किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि क्या ऐसी फिल्म को अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए. नितीश ने लिखा, 'मेरी राय में ये फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं है, क्योंकि इसकी कहानी भारत के इतिहास, विरासत और मूल आध्यात्मिक मूल्यों को गलत तरीके से दिखाती है.'

ऑस्कर की लगाई थी उम्मीद

बता दें कि नितीश भारद्वाज ने कुछ वक्त पहले रामायण के लिए कहा था कि इस फिल्म को बेस्ट अंतराष्ट्रीय फिल्म के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए. लेकिन अब वो अपनी कही हुई बात वापस ले रहे हैं. कई लोगों ने उनकी बातों का समर्थन भी किया है. अब देखना है कि इससे रामायण की कमाई पर कितना असर पड़ता है.

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बात करें रामायण के कलेक्शन की, तो वर्ल्डवाइड फिल्म 700 करोड़ के पास पहुंच चुकी है. इंडिया में कल यानी सोमवार को इसने कमाई के मामले में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. मंगलवार कामकाजी वाले दिन भी फिल्म अच्छी कमाई करती दिख रही है. देखना है कि क्या ये अपना 2000 करोड़ का बजट पूरा कर पाती है या नहीं.

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