scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दो लकड़ियां, एक रस्सी और पानी का सफर... हमीरपुर में जुगाड़ की नाव से स्कूल पहुंचते हैं बच्चे, Video वायरल

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बारिश के बाद जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इसी बीच मुस्करा क्षेत्र का एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक पिता दो लकड़ी के टुकड़ों और रस्सी से बनाई गई जुगाड़ की नाव के जरिए अपने बच्चे को पानी से भरे रास्ते के पार ले जाता दिख रहा है. लोगों का कहना है कि बारिश के बाद इलाके में पानी भर गया था, जिसके बाद रोजमर्रा की आवाजाही के लिए उन्होंने यह जुगाड़ तैयार किया.

Advertisement
X
इस तरह खतरा उठाकर स्कूल पहुंचते हैं बच्चे. (Photo: Screengrab)
इस तरह खतरा उठाकर स्कूल पहुंचते हैं बच्चे. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बारिश के बाद जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग-अलग जुगाड़ करने पड़ रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पिता अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए दो लकड़ी के टुकड़ों से बनी जुगाड़ की नाव का इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आया तो पहली नजर में सवाल यही उठता है कि आखिर दो लकड़ियों से बनी ये चीज पानी में बच्चे को कैसे लेकर जा रही है?

वायरल वीडियो मुस्करा कोतवाली क्षेत्र में जीआईसी स्कूल के पास स्थित बस्ती का है. पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के बाद यहां जलभराव की स्थिति बनी हुई है. इसी पानी से निकलने के लिए स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर रास्ता तलाश लिया. यहां रहने वाले मोहम्मद यूनुस ने बताया कि पिछले तीन दिनों में हुई बारिश के बाद इलाके में काफी पानी भर गया था.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

चारों तरफ बाढ़ के बीच पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ. (Photo: Screengrab)
चारों तरफ बाढ़... बीच में पेड़ पर चढ़ा बैठा तेंदुआ... लोग बोले- ये पहुंचा कैसे?
Bihar floods: Embankments break in West Champaran as Nepal releases water, over 5 lakh affected.
बिहार में बाढ़ से चंपारण में तटबंध टूटा, कई गांवों में घुसा पानी
नेपाल में जलस्तर बढ़ने से यूपी-बिहार में भी मुसीबत बढ़ी है (Photo-ITG)
महाकाली की बाढ़ में बह गया नेपाल का मशहूर 1.45 किमी लंबा पुल
नेपाल में जलस्तर बढ़ने से यूपी-बिहार में भी मुसीबत बढ़ी है (Photo-ITG)
यूपी में नारायणी नदी तो बिहार में गंडक का कहर जारी, बाढ़ की चपेट में कई जिले
Hamirpur Khazana
हमीरपुर में खजाने की खोज में घर बना खुदाई स्थल

रोजमर्रा के काम के लिए लोगों को इस पानी से होकर गुजरना पड़ रहा था. ऐसे में उन्होंने खुद दो लकड़ी के टुकड़ों को रस्सी के सहारे बांधकर एक जुगाड़ तैयार किया. यही जुगाड़ अब पानी पार करने के काम आ रहा है. वायरल वीडियो में एक बच्चा स्कूल ड्रेस में दिखाई देता है और उसका पिता उसे पानी से भरे रास्ते के पार ले जाता नजर आता है. दोनों लकड़ियों को रस्सी से बांधकर बनाई गई इस अस्थायी नाव को पानी में आगे बढ़ाया जा रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: घर को ठंडा रखने का देसी जुगाड़! ईंट को सीधा खड़ा करके बनाएं दीवार, AC के बिना भी कम होगी गर्मी; जानें तकनीक

हमीरपुर जिले में लगातार हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हुई. कुछ जगहों पर पानी जमा होने से स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हुई. स्कूल जाने वाले बच्चों और काम पर निकलने वाले लोगों के लिए भी ऐसे रास्तों से गुजरना चुनौती बना हुआ है. ऐसे में स्थानीय लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग तरीके तलाशने शुरू कर दिए. मोहम्मद यूनुस का बनाया यह जुगाड़ भी इसी कोशिश का हिस्सा है.

जब जरूरत पड़ी तो बना लिया जुगाड़.

भारत में जुगाड़ की कहानियां अक्सर सामने आती रहती हैं. जरूरत के समय लोग उपलब्ध सामान से काम चलाने का रास्ता निकाल लेते हैं. हमीरपुर में लकड़ी के दो टुकड़ों और रस्सी से तैयार की गई यह अस्थायी नाव भी अब चर्चा में है. मोहम्मद यूनुस का कहना है कि पानी भर जाने के कारण रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे थे. इसी परेशानी से निपटने के लिए उन्होंने यह जुगाड़ तैयार किया, ताकि पानी वाले हिस्से को पार करने में आसानी हो सके. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आया.

Advertisement

हालांकि, ऐसी अस्थायी व्यवस्था का इस्तेमाल पानी पार करने में किया जा रहा है, इसलिए बच्चों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा भी अहम सवाल है. फिलहाल यह जुगाड़ बारिश के बाद बने जलभराव के बीच स्थानीय लोगों की परेशानी और उससे निपटने की उनकी कोशिश की तस्वीर जरूर दिखा रहा है. दो लकड़ी के टुकड़े, रस्सी का सहारा और सामने पानी से भरा रास्ता. हमीरपुर में यही जुगाड़ फिलहाल लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    शिष्य की मौत के बाद प्रेमानंद महाराज के आश्रम के कार्यक्रमों में बदलाव |
    मुजफ्फरनगर: सोशल मीडिया कमेंट पर भिड़े सपा नेता, मीनाक्षी चौक पर जमकर चले लात-घूंसे, FIR दर्ज |
    सेब नहीं दिल के लिए अनार है ज्यादा फायदेमंद, इस बीमारी के मरीजों के हार्ट फंक्शन में मिला 80% सुधार |
    दुबई विमान को हाईजैक होने से बचाने वाले भारतीय पायलट स्मित मछार की जांबाजी की पूरी कहानी |
    'आज तुम नहीं मरोगे' घायल कैप्टन स्मित से बोला इजरायली यात्री, सुनाई उस खौफनाक प्लेन यात्रा की कहानी |
    Stock Market Crash: शेयर बाजार अचानक क्रैश, सेंसेक्स 950 अंक टूटा, ताश के पत्तों की तरह बिखरे ये स्टॉक |
    लड़की से बदसलूकी के आरोपी पर बुलडोजर एक्शन... सरकारी जमीन पर बनी बाउंड्री तोड़ी, 3 नोटिस के बाद लिया एक्शन |
    Surya Gochar 2026: नीच राशि में सूर्य की एंट्री, 4 राशियों पर बरसेगा पैसा! |
    कूड़ा नहीं, खजाना हैं घिसे साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े! घर में 5 तरीकों से करें इस्तेमाल; छोटे-बड़े कई काम होंगे हल |
    AI और साइबर रिसर्च पर चीन की नजर? खुफिया एजेंसी MI5 के अलर्ट के बाद UK में बढ़ी चिंता
    Advertisement