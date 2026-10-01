दो लकड़ियां, एक रस्सी और पानी का सफर... हमीरपुर में जुगाड़ की नाव से स्कूल पहुंचते हैं बच्चे, Video वायरल

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बारिश के बाद जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग-अलग जुगाड़ करने पड़ रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पिता अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए दो लकड़ी के टुकड़ों से बनी जुगाड़ की नाव का इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आया तो पहली नजर में सवाल यही उठता है कि आखिर दो लकड़ियों से बनी ये चीज पानी में बच्चे को कैसे लेकर जा रही है?

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वायरल वीडियो मुस्करा कोतवाली क्षेत्र में जीआईसी स्कूल के पास स्थित बस्ती का है. पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के बाद यहां जलभराव की स्थिति बनी हुई है. इसी पानी से निकलने के लिए स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर रास्ता तलाश लिया. यहां रहने वाले मोहम्मद यूनुस ने बताया कि पिछले तीन दिनों में हुई बारिश के बाद इलाके में काफी पानी भर गया था.

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रोजमर्रा के काम के लिए लोगों को इस पानी से होकर गुजरना पड़ रहा था. ऐसे में उन्होंने खुद दो लकड़ी के टुकड़ों को रस्सी के सहारे बांधकर एक जुगाड़ तैयार किया. यही जुगाड़ अब पानी पार करने के काम आ रहा है. वायरल वीडियो में एक बच्चा स्कूल ड्रेस में दिखाई देता है और उसका पिता उसे पानी से भरे रास्ते के पार ले जाता नजर आता है. दोनों लकड़ियों को रस्सी से बांधकर बनाई गई इस अस्थायी नाव को पानी में आगे बढ़ाया जा रहा है.

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हमीरपुर जिले में लगातार हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हुई. कुछ जगहों पर पानी जमा होने से स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हुई. स्कूल जाने वाले बच्चों और काम पर निकलने वाले लोगों के लिए भी ऐसे रास्तों से गुजरना चुनौती बना हुआ है. ऐसे में स्थानीय लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग तरीके तलाशने शुरू कर दिए. मोहम्मद यूनुस का बनाया यह जुगाड़ भी इसी कोशिश का हिस्सा है.

जब जरूरत पड़ी तो बना लिया जुगाड़.

भारत में जुगाड़ की कहानियां अक्सर सामने आती रहती हैं. जरूरत के समय लोग उपलब्ध सामान से काम चलाने का रास्ता निकाल लेते हैं. हमीरपुर में लकड़ी के दो टुकड़ों और रस्सी से तैयार की गई यह अस्थायी नाव भी अब चर्चा में है. मोहम्मद यूनुस का कहना है कि पानी भर जाने के कारण रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे थे. इसी परेशानी से निपटने के लिए उन्होंने यह जुगाड़ तैयार किया, ताकि पानी वाले हिस्से को पार करने में आसानी हो सके. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आया.

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हालांकि, ऐसी अस्थायी व्यवस्था का इस्तेमाल पानी पार करने में किया जा रहा है, इसलिए बच्चों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा भी अहम सवाल है. फिलहाल यह जुगाड़ बारिश के बाद बने जलभराव के बीच स्थानीय लोगों की परेशानी और उससे निपटने की उनकी कोशिश की तस्वीर जरूर दिखा रहा है. दो लकड़ी के टुकड़े, रस्सी का सहारा और सामने पानी से भरा रास्ता. हमीरपुर में यही जुगाड़ फिलहाल लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है.

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