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Greater Noida: यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा... डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में पहुंचा ट्रक, 4 की मौत

ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार को भीषण सड़क हादसा हुआ. नोएडा से आगरा की ओर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए दूसरी लेन में पहुंच गया और कार से टकरा गया. हादसे में कार सवार चार लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

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ट्रक चालक हिरासत में.(Photo: Arun Tayagi/ITG)
ट्रक चालक हिरासत में.(Photo: Arun Tayagi/ITG)

ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. पुलिस के मुताबिक, नोएडा से आगरा की तरफ जा रहा ट्रक नंबर RJ05GB5526 अचानक अनियंत्रित हो गया. बेकाबू ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए सड़क की दूसरी तरफ पहुंच गया.

पुलिस के अनुसार, ट्रक ने दूसरी ओर नोएडा की तरफ आने वाली लेन में पहुंचकर कार नंबर DL9CBB0553 को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी मच गई.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा में 6 साल की बच्ची की हत्या से सनसनी, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी ढेर

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घटना की सूचना मिलते ही जेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया. हालांकि इलाज के दौरान डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया. हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान और अन्य विवरण जुटाने का प्रयास किया जा रहा है.

अस्पताल में इलाज के दौरान चारों की मौत

पुलिस के मुताबिक, कार में सवार चारों लोग हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल थे. उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. चार लोगों की मौत की खबर के बाद उनके परिवारों में मातम पसर गया.

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हादसे के बाद पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं दुर्घटना में घायल हुए अन्य लोगों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस उनकी स्थिति और हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटा रही है.

ग्रेटर नोएडा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक नोएडा से आगरा की दिशा में जा रहा था. इसी दौरान वह नियंत्रण खो बैठा और रेलिंग को तोड़ते हुए विपरीत दिशा की लेन में पहुंच गया. इसके बाद वहां से गुजर रही कार उसकी चपेट में आ गई.

ट्रक चालक हिरासत में, जांच शुरू

हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है. उसके खिलाफ अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ट्रक किस वजह से अनियंत्रित हुआ और दुर्घटना से पहले उसकी रफ्तार कितनी थी.

पुलिस घटनास्थल की जांच के साथ हादसे से जुड़े अन्य साक्ष्यों को भी जुटा रही है. दुर्घटना की परिस्थितियों को समझने के लिए वाहनों की स्थिति और मौके पर मौजूद परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद यातायात को सामान्य कर दिया गया है. यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात सुचारू रूप से संचालित हो रहा है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी.

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