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ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, आखिरी बार खाई थी मैगी

एक ही परिवार के मरने वालों में माता-पिता और उनके तीन बच्चे शामिल हैं. शुरुआती तौर पर कुछ खाने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

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परिवार ने आखिरी बार चाय पी थी और मैगी खाई थी. (Photo- ITG)
परिवार ने आखिरी बार चाय पी थी और मैगी खाई थी. (Photo- ITG)

ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के पांच लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मरने वालों में माता-पिता और उनके तीन बच्चे शामिल हैं. यह मामला ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र का है. एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, परिवार की मौत किसी चीज को खाने की वजह से होने की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि परिवार ने आखिरी बार चाय पी थी और मैगी खाई थी. इसके बाद परिवार के पांचों लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. हालांकि, अभी तक मौत की असली वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है.

मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है. पुलिस ने पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच-पड़ताल कर रही है.

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फूड पॉइजनिंग की आशंका

परिवार के पांच लोगों की मौत के मामले में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है. शुरुआती जानकारी में कुछ खाने के बाद मौत होने की बात सामने आई है. हालांकि, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है. परिवार ने आखिरी बार चाय और मैगी खाई थी, लेकिन इन चीजों की वजह से ही मौत हुई है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा.

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पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

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