वॉकर के सहारे चले शरद कपूर, कैसे बिगड़ी हालत? करना चाहते हैं बॉलीवुड में कमबैक

बॉलीवुड एक्टर शरद कपूर इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. एक तरफ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो दूसरी तरफ उन्हें अपने चार पालतू कुत्तों से कुछ दिनों के लिए दूर होना पड़ा है. शरद के चारों डॉगी को एक एनिमल वेलफेयर सेंटर में शिफ्ट किया गया है. इस दौरान एक्टर का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में शरद अपने प्यारे डॉगी को घर से विदा करते नजर आ रहे हैं. उनकी आंखों और बातों से साफ झलक रहा है कि वह अपने पालतू जानवरों से कितना प्यार करते हैं.

और पढ़ें

फुटबॉल खेलते वक्त लगी चोट, वॉकर के सहारे चलते दिखे शरद

शरद कपूर की दोस्त और मुंबई के बेजुबान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट की फाउंडर हेमा चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें शरद के चारों कुत्ते कार में बैठे नजर आ रहे हैं, जिन्हें एनिमल वेलफेयर सेंटर ले जाया जा रहा है. वहीं, शरद खुद ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं और चलने के लिए वॉकर का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं.

अपनी चोट के बारे में बात करते हुए शरद कहते हैं, "मैं अपनी मर्जी से अपने कुत्तों को हेमा को दे रहा हूं. जब मैं अपना घर हासिल कर लूंगा, तो इन्हें वापस ले आऊंगा. ये मेरे पास ही आएंगे. मुझे यह चोट ऐसे ही लग गई. मैं फुटबॉल खेल रहा था, तभी हड्डी में थोड़ा क्रैक आ गया. लेकिन भगवान का शुक्रिया. उन सभी लोगों का भी शुक्रिया, जो मुझसे प्यार करते हैं."

Advertisement

फिल्मों में वापसी करना चाहते हैं शरद, फैंस से मांगी दुआ

हेमा चौधरी ने एक दूसरे वीडियो में बताया कि शरद जल्द ही फिल्मों में वापसी करना चाहते हैं. उन्होंने एक्टर के फैंस से उनकी जल्दी रिकवरी के लिए दुआ करने की अपील भी की. हेमा के मुताबिक, पैर में चोट लगने और शारीरिक परेशानियों के चलते शरद के लिए फिलहाल अपने चारों कुत्तों की देखभाल करना मुश्किल हो रहा है.

वहीं, शरद भी इस बात से काफी दुखी नजर आए कि उन्हें अपने प्यारे डॉगी से दूर होना पड़ रहा है. हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि यह दूरी ज्यादा दिनों की नहीं होगी.

15 दिन बाद अपने डॉगी को घर वापस लाएंगे एक्टर

शरद कपूर ने भरोसा जताया है कि नया घर मिलने के बाद वह करीब 15 दिनों में अपने चारों कुत्तों को वापस ले आएंगे. फिलहाल परिवार मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इसलिए यह फैसला लेना जरूरी हो गया था. एक्टर के लिए अपने पालतू जानवरों को खुद से दूर करना आसान नहीं था, लेकिन उनकी देखभाल के लिए यह कदम उठाया गया है.

बता दें कि शरद कपूर हिंदी और बंगाली फिल्मों के अलावा टीवी की दुनिया में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने साल 1994 में फिल्म 'मेरा प्यारा भारत' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद वह 'त्रिशक्ति', 'क्योंकि... मैं झूठ नहीं बोलता', 'जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी', 'वांटेड' और 'जय हो' जैसी फिल्मों में नजर आए. अब फैंस को उम्मीद है कि शरद जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे.

---- समाप्त ----