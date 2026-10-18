scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

5 मौतें, बहन-बहनोई की प्रताड़ना...जान देने से पहले महेश ने वॉइस नोट में बयां किया दर्द

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के मामले को पुलिस ने सुसाइड बताया है. मौत से पहले महेश ने मोबाइल में वॉइस नोट रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने अपनी दो बहनों और एक बहनोई पर परिवार की मौत का जिम्मेदार होने का आरोप लगाया.

Advertisement
X
ग्रेटर नोएडा की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. (Photo: ITG)
ग्रेटर नोएडा की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. (Photo: ITG)

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत मामले में मृतक महेश का वॉइस नोट सामने आने के बाद जांच ने नया मोड़ ले लिया है. महेश ने मौत से पहले अपने मोबाइल में एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने परिवार की मौत के लिए अपनी दो बहनों और एक बहनोई को जिम्मेदार ठहराया है. महेश के साले की शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है.

पुलिस के मुताबिक, परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. शनिवार सुबह रबूपुरा थाना क्षेत्र के नगला श्रीपदम गांव में एक ही परिवार के पांच लोग घर में मृत मिले थे. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने शुरुआती जांच में मामले को सुसाइड बताया है.

वॉइस नोट में बयां किया दर्द
पांच लोगों की मौत के बाद महेश के मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया वॉइस नोट जांच का अहम हिस्सा बन गया है. इस ऑडियो में महेश ने अपनी दो बहनों और एक बहनोई पर परिवार की मौत का जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. पुलिस अब वॉइस नोट में कही गई बातों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. (Photo: ITG)
5 लोगों की आत्महत्या मामले में नया मोड़, मृतक की 2 बहनों-बहनोई पर FIR
Narcotics Control Bureau – Operation Crystal Hunt
किराए के मकानों में चल रही थीं सीक्रेट ड्रग्स लैब, NCB ने किया भंडाफोड़
Greater Noida Company 3 crore theft
3 करोड़ का सामान चुराकर जंगल में छिपाया... 3 आरोपी गिरफ्तार
balrampur road accident
यूपी: बलरामपुर में दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर कार ने 7 लोगों को रौंदा, 3 की मौत
cm yogi issues security guidelines durga puja pandals
कोलकाता भगदड़ से सबक! यूपी में दुर्गा पंडालों की सुरक्षा पर CM योगी के कड़े निर्देश
Advertisement

महेश के साले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों बहनों और बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. हालांकि, वॉइस नोट में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

पोस्टमार्टम में मिले पॉइजनिंग के लक्षण
पांचों मृतकों के पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों को पॉइजनिंग यानी जहरीले पदार्थ के सेवन से जुड़े लक्षण मिले हैं. इसके बाद सभी मृतकों का विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस के मुताबिक विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह स्पष्ट हो सकेगी.

फिलहाल पुलिस संपत्ति विवाद, महेश के वॉइस नोट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़े तथ्यों को जोड़कर मामले की जांच कर रही है. एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसका खुलासा जांच पूरी होने और विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    करोड़ों की कमाई, बड़ी-बड़ी डिग्रियां... अनिरुद्ध-काव्या मारन में कौन किससे आगे? |
    कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़, हादसे में कई लोगों की मौत |
    ग्वालियर के बाद यूपी के बलरामपुर में सड़क हादसा... दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर कार ने 7 लोगों को रौंदा, 3 की मौत |
    पाकिस्तान में कैसे मनाते हैं नवरात्रि? लड़की ने गरबा-भंडारे से लेकर पूजा तक दिखाया, VIDEO |
    भूल भुलैया डिजाइन, अफवाह और... 19 मौतों की अबतक सामने आईं ये चार वजह |
    Optical Illusion: तस्वीर में छिपे उल्लू को ढूंढ पाएंगे आप? 10 सेकंड का चैलेंज |
    Chittorgarh Fort Rajasthan: राजपूतों के शौर्य और रानी पद्मावती की गाथा समेटे है चित्तौड़गढ़ किला, छुट्टियों में जरूर बनाएं घूमने का प्लान |
    पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करें ये हीटर रॉड, नहीं जलेगी प्लास्टिक की बाल्टी |
    क्या 56 की उम्र में 5वें बच्चे के पिता बनेंगे सैफ अली खान? खोले बेडरूम सीक्रेट्स, बोले- रात में... |
    कोलकाता चोरबगान भगदड़ के घायलों से मिले अमित शाह, डॉक्टरों से लिया हेल्थ अपडेट
    Advertisement