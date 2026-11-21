सड़क पर हाथी अपनी चाल से आगे बढ़ रहा था. तभी पीछे से तेज रफ्तार में एक ट्रक आया और उसे टक्कर मारते हुए निकल गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाथी सड़क पर गिर पड़ा. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रक चालक भी गाड़ी लेकर फरार हो गया. इस पूरी घटना का CCTV फुटेज अब सामने आया है.

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यह हादसा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 21 नवंबर 2026 की सुबह हुआ. घटना बेलीपार थाना क्षेत्र के हाटा इलाके में NH-24 पर हुई. हादसे में हाथी के साथ चल रहे महावत और एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए.

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दरअसल, 21 नवंबर की सुबह करीब 5:55 बजे हाथी सड़क के किनारे से गुजर रहा था. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी. घटना का 23 सेकंड का CCTV फुटेज सामने आया है. इसमें ट्रक को पीछे से आते और हाथी को टक्कर मारते हुए देखा जा सकता है. टक्कर के बाद ट्रक चालक मौके पर रुकने के बजाय वाहन लेकर फरार हो गया.

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हाथी की मौके पर मौत, महावत की हालत गंभीर

ट्रक की टक्कर से हाथी को इतनी गंभीर चोटें आईं कि उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसे में महावत और उसके साथ मौजूद एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. महावत की हालत गंभीर बताई जा रही है.

CCTV के आधार पर ट्रक चालक की तलाश

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. सामने आए CCTV फुटेज की मदद से फरार ट्रक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल इस हादसे में एक हाथी की जान चली गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश कर रही है.

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