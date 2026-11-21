इंसान अपने पालतू जानवरों से कितना प्यार करते हैं, इसका अंदाजा चीन में तेजी से बढ़ते एक नए कारोबार से लगाया जा सकता है. यहां लोग अपने प्यारे कुत्ते और बिल्लियों के मरने के बाद उनकी यादों को हमेशा अपने पास रखने के लिए उनके बालों और राख से हीरे बनवा रहे हैं. इन हीरों को खास अंगूठियों और दूसरी ज्वेलरी में लगाया जाता है. हैरानी की बात यह है कि इनकी कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपये तक पहुंच रही है.

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हालांकि, इस नए कारोबार को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं. कुछ लोगों का आरोप है कि कंपनियां पालतू जानवरों से भावनात्मक लगाव रखने वाले लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रही हैं. वहीं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कंपनियां सच में पालतू जानवरों के बालों या राख से हीरा बना रही हैं? इसकी पुष्टि करना भी आसान नहीं है.

कुत्ते के बालों से बनवाई 1.5 लाख रुपये की हीरे की अंगूठी

चीन के जिलिन प्रांत में रहने वाली चेन शिंग नाम की महिला की कहानी इन दिनों चर्चा में है. उन्होंने साल 2020 में अपने पालतू कुत्ते बाओबाओ के बालों से हीरे की अंगूठी बनवाने का ऑर्डर दिया था. उस समय उनका कुत्ता बूढ़ा हो रहा था और वह उसकी यादों को हमेशा अपने पास रखना चाहती थीं. फरवरी 2021 में उन्हें यह अंगूठी मिल गई.

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रिपोर्ट के मुताबिक, इस अंगूठी में 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है और इसमें कुत्ते के बालों से तैयार किया गया 0.5 कैरेट का हीरा लगाया गया है. इसे बनवाने के लिए महिला ने 8,950 युआन यानी करीब 1,350 डॉलर खर्च किए थे. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 1.2 लाख रुपये से ज्यादा बैठती है. अप्रैल में जब बाओबाओ की मौत हो गई तो महिला इस अंगूठी को रोज पहनने लगीं. उनका कहना है कि इसे पहनने से उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनका प्यारा कुत्ता आज भी उनके साथ है.

कैसे बालों और राख से तैयार किया जाता है हीरा?

कंपनियों का दावा है कि पालतू जानवरों के बालों या उनकी राख से कार्बन निकालकर लैब में हीरा तैयार किया जाता है. इसके लिए सबसे पहले बालों या राख को साफ करके सुखाया जाता है. इसके बाद उन्हें प्रोसेस करके उनमें मौजूद कार्बन निकाला जाता है. इस कार्बन का इस्तेमाल लैब में हीरा बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है. इसके लिए हाई प्रेशर और हाई टेंपरेचर (HPHT) तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा दबाव और तापमान के बीच कार्बन को क्रिस्टल के रूप में तैयार किया जाता है.

इस तरह तैयार हीरे को अंगूठी, पेंडेंट या दूसरी ज्वेलरी में लगाया जा सकता है. कुछ कंपनियां दावा करती हैं कि उनके बनाए हीरे में पालतू जानवरों के बालों या राख से निकाला गया कार्बन इस्तेमाल होता है किसी हीरे की जांच करके यह पता लगाया जा सकता है कि वह प्राकृतिक है या लैब में तैयार किया गया है, लेकिन यह साबित करना मुश्किल है कि उसमें इस्तेमाल हुआ कार्बन किसी खास कुत्ते या बिल्ली का ही है.

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एक हीरे की कीमत 15 लाख रुपये तक

चीन में पालतू जानवरों की याद में हीरे बनवाने का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, वहां कम से कम 20 ब्रांड इस तरह की सर्विस दे रहे हैं. आमतौर पर एक कैरेट के हीरे की कीमत 10 हजार से 30 हजार युआन यानी करीब 1.2 लाख से 3.6 लाख रुपये तक बताई जा रही है. वहीं, कुछ प्रीमियम कंपनियां एक कैरेट के हीरे के लिए 1 लाख युआन यानी करीब 15 हजार डॉलर तक चार्ज कर रही हैं. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 13 लाख रुपये से ज्यादा होती है.

स्विट्जरलैंड की कंपनी Algordanza (अल्गोरडांज़ा) भी इस तरह के हीरे तैयार करती है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी एक कैरेट के पालतू जानवरों के हीरे के लिए करीब 13 हजार डॉलर से कीमत शुरू करती है. इसके लिए कंपनी कम से कम 11 ग्राम बाल या 250 ग्राम राख की मांग करती है.

कंपनियां देती हैं वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा

इस कारोबार में ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए कुछ कंपनियां खास इंतजाम भी कर रही हैं. वे ग्राहकों को हीरा तैयार करने की प्रक्रिया का वीडियो दिखाती हैं. कुछ कंपनियां फैक्ट्री की लाइव स्ट्रीमिंग और खुद आकर उत्पादन देखने की सुविधा भी देती हैं. चीन की एक कंपनी के मुताबिक, उसके कारोबार में हर साल लाखों युआन की बिक्री होती है. वहीं, इस क्षेत्र में काम करने वाली एक दूसरी कंपनी के सह-संस्थापक ये मान के मुताबिक, उनके 80 फीसदी ग्राहक 25 से 35 साल की शहरी महिलाएं हैं. ये महिलाएं अपने पालतू जानवरों को परिवार का सदस्य मानती हैं.

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हीरे की असलियत साबित करना क्यों मुश्किल?

इस कारोबार को लेकर सबसे बड़ी चिंता ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की आशंका है. ज्वेलरी से जुड़े जानकारों के मुताबिक, मौजूदा जांच के तरीकों से यह पक्के तौर पर साबित करना मुश्किल है कि तैयार हीरे में किसी खास पालतू जानवर के बालों या राख से निकला कार्बन ही इस्तेमाल हुआ है. यानी कोई कंपनी ग्राहक को हीरा तो दे सकती है, लेकिन यह साबित करना आसान नहीं है कि वह उसी के पालतू जानवर के बालों या राख से बना है.

इसके अलावा, कंपनियों की ओर से दिखाए जाने वाले वीडियो को भी पूरी तरह भरोसेमंद सबूत नहीं माना जा सकता. जानकारों का कहना है कि वीडियो को एडिट किया जा सकता है या उसे इस तरह तैयार किया जा सकता है कि ग्राहक को पूरी प्रक्रिया सही दिखाई दे. इस कारोबार में अभी तक उत्पादन और सामग्री की पहचान को लेकर एक जैसे नियम और मानक भी नहीं हैं. ऐसे में अगर किसी ग्राहक को लगता है कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है तो उसके लिए इसे साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है.

इस कारोबार को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की राय अलग-अलग है. कुछ लोगों का कहना है कि कंपनियां पालतू जानवरों से लोगों के भावनात्मक लगाव का फायदा उठाकर महंगे प्रोडक्ट बेच रही हैं. कुछ यूजर्स इसे पैसे की बर्बादी भी बता रहे हैं. वहीं, कई लोगों का मानना है कि हर किसी को अपने पालतू जानवर की यादें संजोकर रखने का अधिकार है. अगर कोई व्यक्ति अपने पालतू जानवर की याद में हीरा बनवाना चाहता है तो यह उसकी निजी पसंद है.

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दरअसल, चीन में पालतू जानवरों का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है. साल 2025 में चीन के शहरी इलाकों में कुत्तों और बिल्लियों की संख्या करीब 12.6 करोड़ थी. वहीं, पालतू जानवरों से जुड़ा कारोबार 312.6 अरब युआन यानी करीब 47 अरब डॉलर तक पहुंच गया था. ऐसे में पालतू जानवरों की देखभाल से लेकर उनकी मौत के बाद यादों को सहेजने तक का कारोबार भी नए-नए रूप ले रहा है.

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