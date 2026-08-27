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अस्पताल में भर्ती उर्फी जावेद, एनेस्थीसिया का किया जिक्र, बढ़ाई फैंस की चिंता

उर्फी जावेद ने अस्पताल के बिस्तर से तस्वीरें शेयर करके चिंता बढ़ा दी है. उन्होंने इसे अपना 'हर साल अस्पताल में भर्ती होना' बताया है. उनकी फोटोज सामने आने के बाद फैंस की चिंता बढ़ गई.

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उर्फी जावेद हॉस्पिटल में भर्ती (Photo: Instagram/@urf7i)
उर्फी जावेद हॉस्पिटल में भर्ती (Photo: Instagram/@urf7i)

उर्फी जावेद की हालिया पोस्ट ने उनके फैन्स के बीच चिंता पैदा कर दी है.  सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से हॉस्पिटल की कई फोटोज शेयर की है. जिसे एक्ट्रेस ने अपना 'हर साल अस्पताल में भर्ती होना' बताया. हालांकि यह साफ नहीं है कि उर्फी मजाक कर रही थीं या किसी रूटीन सालाना हेल्थ चेक-अप की बात कर रही थीं.

लेकिन इस पोस्ट ने फैन्स को उनकी सेहत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने फोटोज शेयर कर अपना हाल भी बताया है. 

उर्फी जावेद ने पोस्ट की शेयर
एक तस्वीर में, उर्फी अस्पताल के बिस्तर पर पोज देती नजर आईं, जबकि बैकग्राउंड में 'इतनी शक्ति हमें दे न दाता' गाना बज रहा था. इसके बाद उन्होंने अपने हाथ में लगे IV कैनुला की एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, 'सबसे बुरा हिस्सा!'

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बाद में उर्फी ने अस्पताल के बिस्तर से एक और तस्वीर पोस्ट की और लिखा, 'एनेस्थीसिया के अपने ही मजे हैं भाई.' अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर उर्फी ने एनेस्थीसिया का जिक्र किया है तो क्या उनकी कोई सर्जरी हुई है? हालांकि अब तक, उर्फी या उनकी टीम ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है कि क्या हुआ था या उन्हें अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया था?

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यह पहली बार नहीं है जब उर्फी अस्पताल में भर्ती हुई हैं या उन्हें मेडिकल समस्याओं का सामना करना पड़ा है. जनवरी 2026 में, उर्फी ने उस समय के बारे में बात की थी जब उनका वजन घटकर 38 किलो रह गया था; उन्होंने कहा था कि वह बहुत बीमार और डिप्रेशन में थीं. उन्होंने बताया कि वह दिन में सिर्फ एक बार खाना खाती थीं और कार्बोहाइड्रेट से बचती थीं, जिससे वह बहुत मूडी, गुस्सैल और चिड़चिड़ी हो गई थीं. 

उन्होंने यह भी कहा कि बहुत पतली होने के बावजूद उनका चेहरा सूजा हुआ रहता था और बाद में उन्होंने बेहतर महसूस करने का श्रेय वेट ट्रेनिंग को दिया.

कई बार होना पड़ा भर्ती
हाल ही में, जून 2026 में, उर्फी ने चेहरे पर आई गंभीर सूजन के बारे में बात की, जो उन्हें लगभग डेढ़ साल पहले हुई थी. उन्होंने साफ किया कि यह फिलर्स की वजह से नहीं था, जैसा कि काफी लोग अंदाजा लगा रहे थे, बल्कि यह एलर्जी, तनाव और कोर्टिसोल का स्तर बढ़ने से जुड़ा था. उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें बिल्लियों से एलर्जी है और उनके घर पर तीन पालतू बिल्लियां हैं.

इससे पहले सार्वजनिक रूप से उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर जनवरी 2024 में आई थी, जब उन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहने हुए अस्पताल के बिस्तर से एक तस्वीर शेयर की थी और लिखा था, '2024 की धमाकेदार शुरुआत.' बाद में उन्होंने वह पोस्ट डिलीट कर दी और अस्पताल में भर्ती होने का कारण नहीं बताया.

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