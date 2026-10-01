गाजियाबाद के काला पत्थर रोड पर डिलीवरी मार्ट में लगी भीषण आग, CM योगी ने लिया संज्ञान

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गुरुवार को एक ऑनलाइन शॉपिंग डिलीवरी मार्ट में अचानक भीषण आग लग गई. घटना इंदिरापुरम के न्याय खंड-1 स्थित काला पत्थर रोड की है. आग लगते ही गोदाम से तेज लपटें उठने लगीं और कुछ ही देर में पूरा परिसर धू-धू कर जलने लगा. घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.

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आग इतनी तेजी से फैली कि गोदाम के भीतर रखा सामान इसकी चपेट में आ गया. इसी बीच गोदाम में रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट होने की सूचना सामने आई है. हालांकि, आग लगने की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया.

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काला पत्थर रोड पर डिलीवरी मार्ट के आसपास कई फर्नीचर की दुकानें भी हैं. आग की लपटें तेजी से फैलने के कारण इन दुकानों में काम करने वाले लोगों और आसपास के दुकानदारों में भी अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही फायर विभाग की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया.

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फायर टीम ने संभाला मोर्चा

फायर कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की. गोदाम में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए दमकल की टीमें लगातार काम कर रही हैं. आग के कारण आसपास के क्षेत्र में भी सतर्कता बढ़ाई गई है. फिलहाल फायर विभाग की टीम आग लगने की वजह का पता लगाने में जुटी हुई है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गाजियाबाद के इंदिरापुरम में लगी आग का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने पूरे अभियान की लगातार निगरानी करने को कहा है.

मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को कहा है. इसके साथ ही घायलों के परिजनों से संवाद कर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.

घायलों के इलाज पर CM की नजर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत एवं बचाव अभियान को प्रभावी ढंग से जारी रखने और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा है. फिलहाल दमकल की टीमें आग पर काबू पाने में जुटी हैं. आग की वजह और नुकसान का विस्तृत आकलन फायर विभाग की जांच पूरी होने के बाद सामने आएगा.

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