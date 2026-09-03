भारत की ये 5 चीजें बिल्कुल मिस नहीं करती’, कनाडा में रह रही महिला का वीडियो वायरल

विदेश जाकर रहने के बाद कई लोगों को अपने देश की छोटी-छोटी चीजें याद आती हैं. घर का खाना, परिवार, दोस्तों के साथ समय बिताना और आसपास का माहौल अक्सर लोगों को भारत की याद दिलाता है. लेकिन कनाडा में रह रही एक भारतीय महिला ने उन चीजों के बारे में बताया है, जिन्हें वह भारत छोड़ने के बाद बिल्कुल मिस नहीं करतीं.

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कनाडा में रहने वाली परिनूर शर्मा कूनर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें उन्होंने भारत और कनाडा की रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किए गए कुछ अंतर बताए. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें भारत से प्यार है और वह कभी-कभी अपने देश को मिस भी करती हैं. लेकिन विदेश में रहने के बाद उन्हें भारत की कुछ आदतें ऐसी लगीं, जिनके बिना अब वह ज्यादा सहज महसूस करती हैं.

1. बिना वजह घूरना

महिला ने सबसे पहले लोगों के घूरने की आदत का जिक्र किया. उनका कहना था कि कनाडा में वह सार्वजनिक जगहों पर अपने हिसाब से कपड़े पहन सकती हैं या पार्क और बीच पर आराम कर सकती हैं, बिना इस चिंता के कि कोई उन्हें लगातार घूर रहा है. उन्होंने बताया कि भारत में कई बार महिलाओं को अपने कपड़े या उनके काम करने के तरीके की वजह से लोगों की नजरों का सामना करना पड़ता है. कनाडा में उन्हें इस मामले में ज्यादा आजादी महसूस होती है.

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2. बिना बताए घर पहुंच जाना

दूसरी चीज जो वह मिस नहीं करतीं, वह है बिना फोन किए किसी के घर पहुंच जाना. उन्होंने बताया कि कनाडा में लोग आमतौर पर किसी के घर जाने से पहले पूछते हैं कि वह किस दिन और कितने बजे मिलने के लिए तैयार हैं. समय तय होने के बाद ही मुलाकात होती है. इसके मुकाबले भारत में रिश्तेदार या दोस्त कई बार बिना पहले बताए अचानक घर पहुंच जाते हैं. भारत में यह चीज अपनापन और करीबी रिश्तों का हिस्सा मानी जाती है, लेकिन महिला के मुताबिक विदेश में रहने के बाद उन्हें पहले से समय तय करने की आदत ज्यादा पसंद आने लगी है.

3. पर्सनल स्पेस और लाइन में लगना

महिला ने पर्सनल स्पेस और कतार यानी लाइन में खड़े होने का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक कनाडा में लोग आमतौर पर एक-दूसरे के पर्सनल स्पेस का ध्यान रखते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं. भारत में भी कई जगहों पर लोग लाइन में लगते हैं, लेकिन भीड़भाड़ वाली जगहों पर धक्का-मुक्की या एक-दूसरे के काफी करीब खड़े होने की स्थिति आम देखी जाती है. विदेश में रहने के बाद उन्हें इस अंतर का ज्यादा एहसास हुआ.

4. सड़क पर लगातार हॉर्न बजना

चौथी चीज सुनकर शायद आपको भी हंसी आ जाए. महिला ने कहा कि वह भारत में होने वाली लगातार हॉर्न की आवाज को मिस नहीं करतीं. हालांकि, उनकी कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट भी है. कनाडा जाने के बाद उन्हें कभी-कभी भारतीय ट्रैफिक के हॉर्न की आवाज इतनी याद आई कि वह अपने अपार्टमेंट की पार्किंग में कार के अंदर बैठकर बिना किसी वजह के हॉर्न बजाने लगीं. सिर्फ इसलिए कि उन्हें हॉर्न की आवाज सुननी थी.

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5. सड़क पर लेन का नियम

पांचवीं चीज थी सड़क पर गाड़ियों का लेन में चलना. उन्होंने बताया कि कनाडा की सड़कों पर लेन बनी होती हैं और ड्राइवर आमतौर पर अपनी लेन में गाड़ी चलाते हैं और जरूरत पड़ने पर व्यवस्थित तरीके से लेन बदलते हैं. उनके मुताबिक भारत में ट्रैफिक का अनुभव इससे काफी अलग है. यहां कई बार गाड़ी ड्राइवर अपनी सुविधा के हिसाब से लेन बदलते हैं, जिससे सड़क पर ज्यादा अव्यवस्था दिखाई दे सकती है. इन पांच चीजों के बारे में बात करने के बावजूद महिला ने यह साफ किया कि कनाडा में रहने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें भारत पसंद नहीं है. उन्होंने कहा कि वह अपने देश से प्यार करती हैं और कभी-कभी भारत को याद भी करती हैं.

उनका कहना था कि विदेश जाने के बाद उनकी जिंदगी अचानक बेहतर नहीं हो गई, बल्कि उन्हें चीजों को देखने का एक अलग नजरिया मिला. घर से दूर रहने पर इंसान को अपने ही देश की कई ऐसी आदतें और बातें दिखाई देने लगती हैं, जिन्हें वह पहले बिल्कुल सामान्य मानता था. महिला की इस बात पर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सहमति जताई. कुछ यूजर्स ने उनकी बात को बिल्कुल सही बताया, जबकि कुछ लोगों ने विदेश में रहने के अपने अनुभव भी साझा किए. वहीं एक यूजर ने कहा कि उसे विदेश में भारत के मुकाबले सुरक्षा भी ज्यादा महसूस होती है.

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कुल मिलाकर, इस महिला की बात भारत और कनाडा में से किसी एक को बेहतर बताने की बजाय अलग-अलग जगहों की जीवनशैली के फर्क को दिखाती है. कुछ चीजें हमें अपने देश में सामान्य लगती हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे देश में रहने लगते हैं तो उन्हीं चीजों को नए नजरिए से देखने लगते हैं.



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