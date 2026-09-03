180 फ्लॉप फिल्में, फिर भी नहीं डूबा करियर, 72 की उम्र में दी सबसे बड़ी हिट... कौन है ये एक्टर?

भारत की फिल्में हो या दुनिया का कोई भी सिनेमा किसी एक्टर के करियर के सफल होने का यही पैमाना होता है कि वह कितनी हिट फिल्में दे रहा है. लंबे वक्त तक लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद आमतौर पर किसी भी एक्टर का करियर ग्राफ नीचे जाने लगता है लेकिन बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता ने इस स्थापित धारणा को ही गलत साबित कर दिया है.

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करीब पांच दशक लंबे करियर में नेशनल अवॉर्ड जीतने से लेकर अपने दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का हिस्सा बनने तक इस एक्टर ने ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया, जो हैरान करता है. नाम है मिथुन चक्रवर्ती, जिनके खाते में बतौर लीड एक्टर करीब 180 फ्लॉप फिल्मों का आंकड़ा दर्ज है, जो किसी भी लीड एक्टर के लिए बेहद असाधारण है.

मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 में मृणाल सेन की फिल्म 'मृगया' से अभिनय की शुरुआत की थी. इस पहली ही फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला और वह उन चुनिंदा कलाकारों में शामिल हो गए, जिन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म के लिए ही यह प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किया. इसके बाद 80 के दशक में 'शौकीन' और 'अशांति' जैसी फिल्मों से उनकी पहचान मजबूत हुई फिर 1982 में आई 'डिस्को डांसर' ने उन्हें देशभर में घर-घर का जाना-पहचाना नाम बना दिया.

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हालांकि, 80 के दशक के मध्य के बाद मिथुन ने फिल्मों की संख्या बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया. वह एक साल में अक्सर 8 से 12 फिल्मों तक में नजर आने लगे. जाहिर है, इतनी तेजी से बन रही फिल्मों में कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाईं और लगातार फ्लॉप होने लगीं.

90 के दशक तक आते-आते जब नई पीढ़ी के सितारे बॉलीवुड पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे., मिथुन ने कम बजट की एक्शन फिल्मों का रुख कर लिया. इन फिल्मों की शूटिंग कई बार एक महीने से भी कम वक्त में पूरी हो जाती थी. इस दशक में उन्होंने करीब 100 फिल्मों में काम किया और इनमें से बड़ी संख्या बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही. बतौर सोलो हीरो उनकी आखिरी हिट फिल्म 1995 में आई 'रावण राज' मानी जाती है यानी इसके बाद तीन दशक से ज्यादा समय बीत चुका है.

करीब 50 साल के फिल्मी सफर में मिथुन 270 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. फिल्मों की अलग-अलग सूचियों और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड में अंतर होने के कारण उनकी फिल्मों की सटीक संख्या तय करना मुश्किल है लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इनमें करीब 180 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं. इनमें कम से कम 45 फिल्मों को 'डिजास्टर' तक का दर्जा मिला.

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लेकिन मिथुन की कहानी सिर्फ फ्लॉप फिल्मों का रिकॉर्ड नहीं है. उनके करियर का सबसे चमकदार दौर 80 का दशक था और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'डिस्को डांसर' है. 1985 में जब यह फिल्म रूस में रिलीज हुई, तो वहां इसे जबरदस्त लोकप्रियता मिली. फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और अपने समय में भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. इसने 'शोले' को पीछे छोड़ दिया था. करीब नौ साल तक यह रिकॉर्ड कायम रहा, जिसे 1994 में 'हम आपके हैं कौन' ने तोड़ा. यही वह दौर था, जब मिथुन अपने स्टारडम के शिखर पर थे.

2000 के दशक में मिथुन ने मुख्य भूमिकाओं से धीरे-धीरे सपोर्टिंग रोल्स की ओर रुख किया. वह कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने और एक बार फिर खुद को नए दौर के सिनेमा के मुताबिक ढाल लिया. इस दौर की सबसे बड़ी कामयाबी हालांकि काफी देर से आई. 2022 में 72 साल की उम्र में मिथुन, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' में नजर आए. फिल्म ने उम्मीद से कहीं ज्यादा कारोबार किया और दुनियाभर में करीब 350 करोड़ रुपये की कमाई की.

दिलचस्प बात यह है कि 'द कश्मीर फाइल्स' आज भी मिथुन चक्रवर्ती के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है यानी जिस एक्टर के नाम सैकड़ों फिल्मों और करीब 180 फ्लॉप फिल्मों का रिकॉर्ड जुड़ा है, उसी के करियर में एक नेशनल अवॉर्ड, 'डिस्को डांसर' जैसा ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर और 72 साल की उम्र में करियर की सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्म भी दर्ज है.

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