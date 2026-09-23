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चारों तरफ पटाखे फूटे, कंबल ओढ़कर खड़ा रहा युवक, खत्म होते ही हाथ उठाकर हंसा, खौफनाक वीडियो वायरल

उज्जैन में जलझूलनी एकादशी पर निकले फूलडोल चल समारोह के दौरान भीड़ के बीच पटाखों से खतरनाक करतब का वीडियो वायरल हुआ है. प्रियदर्शनी चौराहे के करीब 12 सेकेंड के वीडियो में एक युवक वाहन पर तखत रखकर कंबल ओढ़कर खड़ा है, जबकि दूसरा पटाखों में आग लगाकर नीचे उतर जाता है. आसपास सैकड़ों लोग मौजूद थे. गनीमत रही कोई हादसा नहीं हुआ.

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युवक ने गाड़ी पर तखत लगाकर किया ऐसा खतरनाक स्टंट. (Photo: Screengrab)
युवक ने गाड़ी पर तखत लगाकर किया ऐसा खतरनाक स्टंट. (Photo: Screengrab)

मंगलवार को जलझूलनी एकादशी के मौके पर उज्जैन में अलग-अलग स्थानों से फूलडोल चल समारोह और झांकियां निकाली गईं. इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर पहुंचे. इसी दौरान चल समारोह में शामिल अखाड़ों और कलाकारों ने मनोरंजन के लिए कई तरह के करतब दिखाए. लेकिन इनमें से एक प्रदर्शन ऐसा रहा, जिसने लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए. प्रियदर्शनी चौराहे का करीब 12 सेकेंड का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक वाहन पर तखत लगाए गए हैं. उस पर एक युवक कंबल ओढ़कर खड़ा दिखाई देता है. इसी दौरान दूसरा युवक पटाखों में आग लगाता है और वाहन से नीचे उतर जाता है.

जिस समय यह करतब किया जा रहा था, उस समय आसपास सैकड़ों लोग मौजूद थे. यानी पटाखों से किया जा रहा यह प्रदर्शन सिर्फ करतब दिखाने वाले युवकों तक सीमित नहीं था, बल्कि आसपास खड़ी भीड़ भी इसकी चपेट में आ सकती थी. वीडियो में दिखाई दे रहे इस करतब के दौरान कोई पटाखा भीड़ की तरफ चला जाता तो स्थिति बिगड़ सकती थी. बड़ी संख्या में लोग आसपास मौजूद थे. ऐसे में किसी तरह की चिंगारी या पटाखे की दिशा बदलने पर भगदड़ की स्थिति बन सकती थी.

करीब 12 सेकेंड के इस वीडियो में करतब दिखा रहे युवक की जान पर भी खतरा नजर आता है. वहीं, आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा भी खतरे में थी. हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ. अब इसी प्रदर्शन का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की सुरक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. सवाल यह है कि बड़ी भीड़ के बीच इस तरह के आग और पटाखों वाले करतब कैसे किए गए.

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फूलडोल में कई जगह दिखे आग के खेल

उज्जैन में निकले फूलडोल चल समारोह के दौरान सिर्फ प्रियदर्शनी चौराहे पर ही इस तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ. फ्रीगंज के घंटाघर क्षेत्र में भी कई कलाकारों ने आग से जुड़े करतब दिखाए. इन प्रदर्शनों को देखने के लिए आसपास हजारों लोगों की भीड़ जमा थी. कलाकारों के आग से करतब दिखाने के दौरान बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए आसपास खड़े रहे. ऐसे में आग से जुड़े प्रदर्शनों के दौरान सिर्फ कलाकारों की ही सुरक्षा का सवाल नहीं होता, बल्कि आसपास मौजूद दर्शकों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाती है. खासकर तब, जब प्रदर्शन ऐसी जगह हो जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हों.

आग से जुड़े ऐसे प्रदर्शन को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि पिछले साल भी इसी तरह का मामला सामने आया था. गत वर्ष आग से खिलवाड़ का प्रदर्शन करते समय एक युवक बुरी तरह झुलस गया था. इसके बावजूद इस साल भी चल समारोह के दौरान आग और पटाखों से जुड़े प्रदर्शन देखने को मिले. प्रियदर्शनी चौराहे के वीडियो ने एक बार फिर ऐसे प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

फूलडोल चल समारोह और झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे. इसी भीड़ के बीच पटाखों से करतब दिखाने का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में है. वीडियो में दिखाई दे रहा प्रदर्शन कुछ ही सेकेंड का है, लेकिन इसमें कई लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती थी. युवक वाहन पर कंबल ओढ़कर खड़ा है और दूसरा युवक पटाखों में आग लगाकर नीचे उतरता दिखाई देता है.

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गनीमत रही कि प्रदर्शन के दौरान कोई हादसा नहीं हुआ. लेकिन अगर पटाखे की दिशा बदल जाती या भीड़ के बीच कोई पटाखा चला जाता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी. बड़ी भीड़ के बीच ऐसी स्थिति में भगदड़ की भी नौबत आ सकती थी.

चल समारोह में मनोरंजन और सुरक्षा के बीच बड़ा सवाल

जलझूलनी एकादशी पर निकले फूलडोल चल समारोह में अखाड़ों और कलाकारों ने अलग-अलग करतब दिखाए. लोगों ने इन प्रदर्शनों को देखा, लेकिन पटाखों और आग से किए गए करतब ने सुरक्षा का सवाल खड़ा कर दिया. एक तरफ कलाकार अपनी कलाबाजी से लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ऐसे प्रदर्शन में उनकी अपनी जान के साथ भीड़ में मौजूद आम लोगों की सुरक्षा भी जोखिम में थी.

गत वर्ष आग से प्रदर्शन के दौरान युवक के बुरी तरह झुलसने की घटना के बावजूद इस तरह के प्रदर्शन सामने आने से सवाल उठ रहा है कि ऐसे करतबों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही. फिलहाल प्रियदर्शनी चौराहे का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में दिखाई दे रहा कुछ सेकेंड का प्रदर्शन यह बताने के लिए काफी है कि भीड़ के बीच पटाखों और आग से किए जाने वाले करतब कितने जोखिम भरे हो सकते हैं.
 

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