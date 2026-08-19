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सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, कन्नौज में 12 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

कन्नौज के तिर्वा में विवाद शांत कराने पहुंचे सादी वर्दी के सिपाही पर भीड़ ने हमला कर दिया. आरोप है कि सिपाही को दुकान के अंदर पीटने के बाद करीब 100 मीटर तक दौड़ाकर मारपीट की गई. उसके मुंह और नाक में गंभीर चोट आई. पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया. इसके बाद आरोपियों का कस्बे में पैदल जुलूस निकाला गया.

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सिपाही को पीटने वाले 12 आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
सिपाही को पीटने वाले 12 आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में विवाद शांत कराने पहुंचे एक सिपाही के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. तिर्वा थाना क्षेत्र में दुकानदार और ग्राहक के बीच चल रहे विवाद को शांत कराने पहुंचे सादी वर्दी के सिपाही हर्ष पर एक पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया. आरोप है कि सिपाही को पहले दुकान के अंदर पीटा गया और इसके बाद वह जान बचाकर भागा तो आरोपियों ने करीब 100 मीटर तक उसे दौड़ाकर पीटा. मारपीट में सिपाही के मुंह और नाक में गंभीर चोट आई. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया. घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा एक बाल अपचारी को भी पुलिस संरक्षण में लिया गया है.

मामला मंगलवार शाम का है. तिर्वा-कन्नौज रोड स्थित बाबा साइकिल स्टोर पर दुकानदार और दुर्गानगर निवासी ग्राहक पप्पू के बीच विवाद हो गया था. इसी दौरान सादी वर्दी में वहां से गुजर रहे सिपाही हर्ष ने दोनों पक्षों को समझाने और विवाद शांत कराने का प्रयास किया. आरोप है कि ग्राहक पक्ष के लोगों ने फोन कर अपने साथियों को मौके पर बुला लिया. कुछ ही देर में कई लोग वहां पहुंच गए और सिपाही के साथ मारपीट शुरू कर दी.

सिपाही ने अपना परिचय भी दिया, लेकिन आरोपियों ने उसकी बात नहीं मानी. आरोप है कि सिपाही ने जब मौके से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की तो आरोपी उसके पीछे दौड़ पड़े. करीब 100 मीटर तक उसका पीछा कर उसके साथ मारपीट की गई. इस दौरान सिपाही के मुंह और नाक में गंभीर चोट आई.

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दुकानदार और ग्राहक के विवाद में पहुंचे थे सिपाही

घटना के बाद सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस की अतिरिक्त टीम मौके पर पहुंची. पुलिस बल को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गए. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. बताया गया है कि घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. कस्बा इंचार्ज ज्ञानेंद्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं और 7 सीएलए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

गिरफ्तार आरोपियों में आशीष, अमित, अरविंद, अजय, राहुल, सूरज, छोटू उर्फ सोनू, अभिषेक, रामबाबू उर्फ पप्पू, गुरुवचन उर्फ ज्ञानी, दीपक और जगदीश शामिल हैं. इसके अलावा 16 वर्षीय विनीत को बाल अपचारी के रूप में पुलिस संरक्षण में लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, 19 अगस्त को 12 वांछित आरोपियों को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कस्बा तिर्वा के पीछे आम के बाग से गिरफ्तार किया गया. बाल अपचारी को भी पुलिस संरक्षण में लिया गया.

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को ठठिया रोड चौराहे से पैदल जुलूस के रूप में कस्बे के प्रमुख मार्ग से होते हुए मुन्ना होटल के पास तक ले गई. इसके बाद आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया. पुलिस की ओर से बताया गया कि गिरफ्तार आरोपियों और बाल अपचारी को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है.

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पुलिस के प्रेस नोट के अनुसार, 18 अगस्त को तिर्वा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि स्टेट बैंक कस्बा तिर्वा के पास सड़क पर कुछ लोग आपस में झगड़ा और मारपीट कर रहे हैं. विवाद देखकर वहां मौजूद आरक्षी ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी.

12 आरोपी गिरफ्तार, एक बाल अपचारी भी पकड़ा गया

पुलिस के पहुंचने पर आरोपी पुलिस बल को देखकर आरक्षी को जान से मारने की धमकी देते हुए भीड़ का सहारा लेकर भाग गए. इसके बाद 13 नामजद आरोपियों और 5 से 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले में वांछित 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया. अब पुलिस की ओर से आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
 

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