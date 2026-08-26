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अब बुजुर्ग महिलाओं को यूपी की बसों में नहीं देना होगा किराया, CM योगी ने लॉन्च की ये स्कीम

रक्षाबंधन से पहले सीएम योगी ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है. यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को अब रोडवेज बसों में किराया नहीं देना होगा.

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योगी सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा (Photo: PTI)
योगी सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा (Photo: PTI)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक दिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग हुई थी. योगी कैबिनेट में लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना शुरू करने के फैसले पर मोहर लगी थी. यूपी सरकार ने अब इस योजना को लागू कर दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईजीपी में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना की शुरुआत कर दी है.

सीएम योगी ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि आज हर योजना का केंद्र बेटी है. उन्होंने पिछली सरकारा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बेटी बस पकड़ने से भी डरती थी. सीएम योगी ने इस मौके पर रक्षाबंधन के लिए पूरे प्रदेश में हर आयु वर्ग की महिलाओं के लिए तीन दिन फ्री बस यात्रा का भी ऐलान किया. 

सीएम योगी ने आईजीपी से स्पेशल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया. गौरतलब है कि लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत यूपी में 60 साल या इससे अधिक उम्र की सभी महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा मिलेगी. इसके लिए महिलाओं को आधार या वोटर कार्ड दिखाना होगा.

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इस योजना पर हर महीने 22.5 करोड़ रुपये खर्च होने के अनुमान जताए गए हैं. यूपी सरकार ने यह योजना ऐसे समय शुरू की है, जब रक्षाबंधन करीब है और कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं. 

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यह भी पढ़ें: हर साल फ्री हेल्थ चेकअप, नाइट शिफ्ट की छूट, नियुक्ति पत्र जरूरी... योगी सरकार का श्रमिकों को बड़ा तोहफा

रक्षाबंधन के मौके पर यूपी रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की सुविधा रहती है. इसका लाभ हर उम्र वर्ग की महिलाओं को मिलता है. अब रक्षाबंधन के मौके पर 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पूरे वर्ष यूपी रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सौगात मिलने जा रही है.

यह भी पढ़ें: योगी सरकार का बड़ा फैसला: बुजुर्गों से दुर्व्यवहार पड़ेगा भारी, संपत्ति से हाथ धोएंगे लापरवाह बच्चे! जानिए पूरा प्लान

अनुमान के मुताबिक हर दिन 88 हजार से अधिक महिलाएं रोडवेज बसों में यात्रा करती हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे ज्यादा है. मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए यूपी सरकार की इस नई पहल से इन बुजुर्ग महिला यात्रियों को फ्री बस यात्रा की सुविधा का लाभ मिल सकता है.

परिवहन विभाग ने रक्षाबंधन के मौके पर स्पेशल बसें चलाने का भी ऐलान किया है. इसके लिए स्पेशल बसों का इंतजाम भी विभाग की ओर से किया गया है.

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