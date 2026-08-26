scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हर साल फ्री हेल्थ चेकअप, नाइट शिफ्ट की छूट, नियुक्ति पत्र जरूरी... योगी सरकार का श्रमिकों को बड़ा तोहफा

यूपी सरकार ने अलग-अलग पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियोक्ताओं को एकल पंजीकरण की सुविधा देने का प्रावधान किया है. इसके अलावा ठेका और अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों समेत निर्धारित श्रेणियों के लिए कॉमन लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी.

Advertisement
X
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनिट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई (File Photo)
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनिट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई (File Photo)

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर कार्यदशा सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'उत्तर प्रदेश उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियमावली-2026' को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है. 

इस नए नियम के तहत अब राज्य में श्रमिकों के अधिकारों को और अधिक मजबूती प्रदान की गई है. नियमों के अनुसार, अब कम से कम 10 कर्मचारियों वाले सभी कारखानों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अपने श्रमिकों को लिखित नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा. हालांकि, घरेलू और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को फिलहाल इस दायरे से बाहर रखा गया है.

सालाना फ्री हेल्थ चेकअप और सुरक्षा का जिम्मा
नया कानून श्रमिकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देता है. इसके तहत हर साल नियोक्ता (मालिक) के खर्च पर श्रमिकों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी. इसके अलावा, कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने, संभावित जोखिमों का आकलन करने, पीने का पानी, शौचालय, स्नानघर, विश्राम कक्ष, कैंटीन और प्राथमिक उपचार की सुविधा देना मालिक की जिम्मेदारी होगी.

सम्बंधित ख़बरें

siddharthnagar kala namak rice odop scheme
सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल से बदली किसानों की किस्मत, ODOP योजना का मिल रहा फायदा
आधी रात को संभल की सड़कों पर उतरे एसपी. (Photo: Screengrab)
बारावफात से पहले संभल में हाई अलर्ट, आधी रात सड़कों पर उतरे एसपी
Amethi sugar raid
अमेठी में चीनी गोदामों पर रेड, जमाखोरी पर प्रशासन का शिकंजा, एक्शन की वार्निंग
Lucknow FSDA Rakshabandhan Raid
लखनऊ में रक्षाबंधन से पहले एक्शन में FSDA, 13 लाख का संदिग्ध सामान जब्त
Badaun Ambedkar Statue UP
बदायूं में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर बवाल, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव

यह भी पढ़ें: योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: 18 शहरों में दौड़ेंगी 1725 AC इलेक्ट्रिक बसें, 3 नए शहरों को भी मंजूरी

Advertisement

नई नियमावली में महिला कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. अब महिलाओं को उनकी सहमति के आधार पर सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में काम करने का अवसर मिलेगा. जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ महिला कर्मचारियों को रात्रिकालीन पाली में काम करने की अनुमति भी होगी. यानी महिला कर्मचारी अपनी सहमति से नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी.

 वहीं, ठेकेदारी व्यवस्था पर लगाम लगाते हुए पहली बार किसी भी प्रतिष्ठान की मुख्य गतिविधि में संविदा श्रमिकों  के नियोजन पर रोक का कड़ा प्रावधान किया गया है.

यह भी पढ़ें: यूपी का जलालाबाद अब परशुराम पुरी हो जाएगा, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

सिंगल रजिस्ट्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं
व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए नियोक्ताओं को अब अलग-अलग रजिस्ट्रेशन की जगह 'एकल पंजीकरण' और कॉमन लाइसेंस की सुविधा मिलेगी. सभी प्रकार के लाइसेंस, पंजीकरण, अभिलेख और विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन जमा की जा सकेंगी. इसके साथ ही अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों और भवन निर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    हत्या-बलात्कार का दोषी राम रहीम फिर बाहर, पेरोल पर उठे बड़े सवाल |
    Bhadra Rajyog 2026: 7 सितंबर को कन्या राशि में बनेगा भद्रा राजयोग! 5 राशियों की पैसों से भरेगी तिजोरी |
    जापानी कंपनियों की चिंता दूर करेगी सरकार, सेमीकंडक्टर निवेश को मिलेगी गति |
    आरक्षण पर BJP में भी बढ़ी बेचैनी, अजय आलोक के बयान से छिड़ी नई बहस |
    राम रहीम फिर पेरोल पर बाहर, मेहरबानी पर सियासत तेज, देखें वारदात |
    रक्षाबंधन पर NCRTC की तैयारी... चलेंगी 47 अतिरिक्त Namo Bharat ट्रेनें, हर 8 मिनट में मिलेगी सर्विस |
    रुड़की में खौफनाक वारदात, भाई ने 2 बहनों को मारी गोली... दोनों की हुई मौत |
    राखी ऐड विवाद: राहुल गांधी के बाद कृति सेनन के सपोर्ट में छोटी बहन नुपूर सेनन, हेटर्स को लगाई लताड़ |
    444 दिन की FD, ये 6 बैंक कर रहे ऑफर, कहां ज्यादा फायदा? |
    भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण, फिर भी इन 5 राशियों को सावधानी की सलाह
    Advertisement