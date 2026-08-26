scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चाहिए IBPS क्लर्क में सिलेक्शन? इस तरह कर सकते हैं तैयारी

IBPS की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अहम खबर सामने आई थी कि 11, 403 पदों के लिए आवेदन डेट को बढ़ा दिया गया है. आवेदन 28 अगस्त को बंद हो जाएंगे लेकिन प्रीलिम्स की परीक्षा का आयोजन अक्टूबर में किया जाएगा. ऐसे में छात्रों के मन में सवाल उठ रहा है कि इतने कम समय में कैसे तैयारी करें. 

Advertisement
X
ऐसे कर लें सरकारी नौकरी की तैयारी.
ऐसे कर लें सरकारी नौकरी की तैयारी.

IBPS में सरकारी नौकरी पाने के लिए उम्मीदवार बहुत मेहनत कर रहे हैं. छात्रों की मेहनत को देखते हुए इसके आवेदन की डेट को भी आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं  किया है वह इन पदों पर आवेदन कर सके. लेकिन प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन अक्टूबर में किया जाएगा, जिससे छात्रों को अब इस बात की टेंशन हो रही है कि आखिर इतने कम समय में तैयारी कैसे करें? 

सही स्ट्रेटजी है जरूरी 

बता दें कि हर साल IBPS क्लर्क के लिए लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं. एक-एक पोस्ट के लिए तगड़ा कॉम्पिटीशन रहता है. ऐसे में केवल पढ़ाई करना काफी नहीं है बल्कि सही  स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी होती है. अगर आप भी इसके परेशान हैं, तो चलिए जान लेते हैं कि कौन से विषय पढ़ने चाहिए, किसपर ज्यादा फोकस करना चाहिए? 

सम्बंधित ख़बरें

Cancer Vaccine
कैंसर के एक लाख वाले इंजेक्शन में निकला सिर्फ पानी... कालाबाजारी पर खौफनाक खुलासा
Weather Update
दिल्ली से UP-बिहार-झारखंड तक अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट
राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा H1N1 पॉज़िटिव
SSC CGL Candidates (Representative Photo)
मई में रिजल्ट, अब सितंबर... SSC CGL पास युवाओं को अब तक नौकरी नहीं
Delhi Le Meridian
दिल्ली: ली मेरिडियन होटल में सुसाइड, 37 साल के शख्स ने दी जान

कब होगी परीक्षा?

बता दें कि IBPS क्लर्क के शेड्यूल के मुताबिक, प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन अक्टूबर में किया जाना है. हालांकि, परीक्षा की डेट का ऐलान अभी नहीं किया गया है. मान के चलिए आपके पास केवल 2 महीने का टाइम है. इतने कम दिनों में आप कैसे तैयारी करेंगे? इसे समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि कौन-कौन से विषयों को इसमें शामिल किया गया है और किसका क्या वेटेज है. 

Advertisement

इस तरह कर लें तैयारी? 

बैंकिंग परीक्षा की तैयारी करने के लिए सही प्लानिंग, रोजाना प्रैक्टिस और अनुशासन बेहद अहम है. इसके लिए पढ़ाई को कई चरणों में बांटकर पढ़ना आसान होगा.

इस तरह करें डिवाइड 

पहले कोशिश करें कि उन विषयों का चयन करें, जो आपको टफ लगते हों. मॉक टेस्ट दे. रोजाना प्रैक्टिस करें. 

हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई करें और नोट्स बनाए. लेकिन सारा समय केवल नोट्स में ही न खर्च करें और प्रैक्टिस के लिए समय निकाले. 

मैथ, अनुपात, लाभ-हानि, औसत और डेटा इंटरप्रिटेशन पर ध्यान दें. इसी तरह रीजनिंग में पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉजिज्म और असमानता जैसे टॉपिक्स पर ध्यान दें. इंग्लिश के लिए ग्रामर, वोकेबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें. 

इसके साथ ही पिछले साल के क्वेशन पेपर सॉल्व करें. सेक्शनल टेस्ट भी दें. इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और अन्य सबजेक्ट के लिए और अधिक टाइम मिलेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Moong Dal Palak Ki Puri Recipe: 1 कप मूंग दाल-पालक से बनाएं प्रोटीन-आयरन से भरपूर क्रिस्पी पूड़ी, चाव से खाएंगे बच्चे! शेफ संजीव कपूर ने बताई रेसिपी |
    Vastu Tips: जमीन पर बैठकर खाना सही या डाइनिंग टेबल पर? जानें वास्तु शास्त्र के अनुसार क्या है सबसे शुभ |
    'चाचा! बहुत दिन बाद...' पवन सिंह ने छुए लालू प्रसाद यादव के पैर, फैन्स बोले- संस्कार |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    दिल्ली से लेकर जयपुर तक मंडराया स्वाइन फ्लू का खतरा! अस्पतालों ने शुरू की तैयारी, दवाओं से बेड तक जुटाए जा रहे संसाधन |
    Rakshabandhan Special Train: बहनों के लिए रेलवे चला रहा रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन, जानिए रूट से टाइमिंग तक पूरी डिटेल |
    'सरकार नहीं आएगी, भविष्य न बिगाड़ें...', अखिलेश पर क्यों बरसे राजभर |
    WhatsApp का नया पासवर्ड फीचर, किसी दूसरे से नहीं खुलेगा सीक्रेट चैट का ताला |
    Toxic Public Review: टॉर्चर है टॉक्सिक, कहानी से ज्यादा परोसी इंटीमेसी? यश की फिल्म पर भिड़े यूजर्स |
    कार पर लिपस्टिक वाले 3400 चुंबन और 4 घंटे की मेहनत... गर्लफ्रेंड को ये आइडिया कहां से मिला, समझिए पूरी कहानी
    Advertisement