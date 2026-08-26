scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

योगी सरकार का बड़ा फैसला: बुजुर्गों से दुर्व्यवहार पड़ेगा भारी, संपत्ति से हाथ धोएंगे लापरवाह बच्चे! जानिए पूरा प्लान

उत्तर प्रदेश में अब बुजुर्ग माता-पिता की अनदेखी भारी पड़ेगी. योगी आदित्यनाथ सरकार ने नियमावली में संशोधन कर वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने का अधिकार दिया है.

Advertisement
X
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 'उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014' में संशोधन का ऐतिहासिक फैसला लिया गया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि नियमावली के नियम 22 के तहत नए प्रावधान नियम 22क, 22ख और 22ग जोड़े जाएंगे. यह निर्णय बुजुर्गों को दुर्व्यवहार से बचाने, उनके अधिकारों की सुरक्षा करने और सम्मानजनक जीवन देने के उद्देश्य से किया गया है. अब अगर संतान या आश्रित रिश्तेदार बुजुर्गों का भरण-पोषण नहीं करते, तो वे जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराकर स्पष्ट लीगल कार्रवाई द्वारा अपनी संपत्ति से उन्हें बेदखल कर सकेंगे.

बुजुर्गों को मिला नया अधिकार

नए प्रावधानों के तहत यदि संतान या कोई भी आश्रित रिश्तेदार वरिष्ठ नागरिक का सही ढंग से देखभाल नहीं करता है या उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है, तो पीड़ित वरिष्ठ नागरिक उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे. सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को बेहद स्पष्ट बनाया है ताकि परिवार के सदस्य अपने वृद्ध माता-पिता का सम्मान करने और उनकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदार बनें.

सम्बंधित ख़बरें

cm yogi cabinet meeting
योगी सरकार का श्रमिकों को तोहफा, नियुक्ति पत्र और फ्री हेल्थ चेकअप जरूरी
दस्तक: सीएम योगी का नौकरी वाला वादा, चुनाव में जेन-Z को साध पाएगा?
हल्ला बोल: सीएम योगी युवाओं को नौकरी देंगे तो फिर उन्हें यूपी मिलेगा?
Gen-Z को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 25 लाख छात्रों को मुफ्त मिलेंगे टैबलेट
'नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा-भतीजे...', CM योगी का सपा पर तंज

30 दिनों में होगी त्वरित सुनवाई

सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया को समयबद्ध किया है. पीड़ित बुजुर्ग अपनी शिकायत सीधे जिला मजिस्ट्रेट (DM) के समक्ष दर्ज करा सकेंगे. जिला मजिस्ट्रेट को इन शिकायतों पर 30 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी करनी होगी. इसके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट को हर महीने ऐसे सभी मामलों और उन पर की गई कार्रवाई की एक मासिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी होगी.

Advertisement

हेल्पलाइन से मिलेगी आसान मदद

जो बुजुर्ग खुद चलकर कार्यालय जाने और शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में नहीं हैं, उनके लिए सरकार जल्द ही एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी. इस हेल्पलाइन के जरिए असमर्थ बुजुर्गों को शिकायत दर्ज कराने और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में मदद पहुंचाई जाएगी. सरकार को उम्मीद है कि संपत्ति से बेदखली के इस नए नियम से बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचारों में कमी आएगी और उन्हें सुरक्षा मिलेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    लजीज खाने की जगह गंदगी और भिनभिनाती मक्खियां... मुंबई में Ayub रेस्तरां का लाइसेंस सस्पेंड |
    बांग्लादेश में हिंदू परिवार की हत्या को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन |
    54 की एक्ट्रेस ने रचाई दूसरी शादी, बेटे ने देखा मां का निकाह, शौहर की छिपाई पहचान |
    गंदगी, मक्खियां और खराब क्वालिटी के सामान... मुंबई के मशहूर रेस्टोरेंट Ayub’s का फूड लाइसेंस निलंबित |
    तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, लोहे की रॉड बस में ऐसे घुसी |
    PAK को सबसे बड़ी चोट देने का ऐसे हुआ था फाइनल फैसला... ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी |
    योगी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: बुजुर्गों से दुर्व्यवहार पड़ेगा भारी, संपत्ति से हाथ धोएंगे लापरवाह बच्चे! जानिए सरकार का पूरा प्लान |
    कैमरे में कैद हुआ सरकारी स्कूलों का सच, देखें पंजाब आजतक |
    रूस में US का सीक्रेट प्लेन, अंदर थे CIA चीफ... क्या खिचड़ी पका रहे ट्रंप-पुतिन? |
    India vs Sri Lanka 2nd Test Live Score: फॉलोऑन टलेगा या श्रीलंका की लगेगी 'लंका', थोड़ी देर में शुरू होगा कोलंबो टेस्ट, आज चौथा द‍िन
    Advertisement