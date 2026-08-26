Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

सरकार अब केवल पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा नहीं, बल्कि उसकी क्वॉलिटी पर भी सख्ती करने जा रही है. वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को ₹2500 की पहली किस्त जारी करेंगी. इन खबरों के अलावा, ट्रंप प्रशासन ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल व्यापार से जुड़ी चार इंडिया-बेस्ड कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. पढ़ें बुधवार सुबह की बड़ी खबरें

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E20 Petrol पर सख्त हुई सरकार! गाड़ियों के पार्ट्स फेल होने की शिकायत के बाद नियम बदलने की तैयारी

सरकार E20 पेट्रोल में क्लोराइड समेत दूसरे कॉन्टैमिनेटेड एलिमेंट के लिए जो तय सीमा है उसके लिए नए नियम बनाने पर विचार कर रही है. हाल ही में पेट्रोल में 3 PPM से ज्यादा क्लोराइड और ज्यादा नमी मिलने की शिकायतों के बाद वाहन कंपनियों ने गाड़ियों के कुछ पार्ट्स में खराबी की चिंता जताई थी. यानी अब पेट्रोल में 3 PPM से ज्यादा क्लोराइड और नमी नहीं हो सकती है.

दिल्ली से यूपी-बिहार-झारखंड तक अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट, जान लीजिए आपके शहर पर क्या है अपडेट

मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में अगले 3 दिनों तक तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है. मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. झारखंड में 29 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है.

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राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा स्वाइन फ्लू से संक्रमित, जयपुर के SMS अस्पताल के ICU में भर्ती

राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिकल आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है. मंत्री की तबीयत को लेकर अस्पताल प्रशासन उन पर लगातार नजर बनाए हुए है. वहीं, दिल्ली में भी स्वाइन फ्लू और मौसमी इन्फ्लूएंजा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

Delhi Lakshmi Yojna: दिल्ली में महिलाओं को आज से ₹2500 देगी सरकार... लक्ष्मी योजना में ऐसे करें अप्लाई

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये की पहली किस्त जारी करेंगी. ये सहायता आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दी जाएगी और इसे दो तरीकों से उनके लिए जारी किया जाएगा. लाभार्थी महिलाओं को सरकार 1,500 रुपये RD या FD खाते में देगी, तो 1,000 रुपये CBDC वॉलेट में दिए जाएंगे.

'मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध करता हूं...', संघ प्रमुख के अमेरिकी इवेंट पर बोले न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी

आरएसएस के शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क कार्यक्रम के तहत संघ प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका पहुंच गए हैं. वो शनिवार को न्यूयॉर्क के मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डेन में आयोजित होने वाले 'यूनिवर्सल वननेस' कार्यक्रम में लगभग 5,000 भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने वाले हैं. न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इस आयोजन पर कड़ा एतराज जताया है.

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PM मोदी की 'प्रगति' बैठक, 30 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट पर मंथन, साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए जागरूकता पर जोर

PM मोदी ने सक्रिय शासन और समय पर काम पूरा करने के लिए बनाए गए आईसीटी-आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति की 53वीं मीटिंग की अध्यक्षता की. मीटिंग के दौरान, PM ने रेलवे, सड़क और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़ी 6 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की. ये परियोजनाएं नौ राज्यों में फैली हुई हैं और इनकी कुल लागत ₹30,000 करोड़ से अधिक है.

रक्षाबंधन पर NCRTC की तैयारी... चलेंगी 47 अतिरिक्त Namo Bharat ट्रेनें, हर 8 मिनट में मिलेगी सर्विस

रक्षाबंधन के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए ने NCRTC 27 और 28 अगस्त को नमो भारत रैपिड रेल की 47 अतिरिक्त सेवाएं चलाने का फैसला किया है. ये सेवाएं दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर सराय काले खां से मोदीपुरम तक उपलब्ध रहेंगी. अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को कम इंतजार करना पड़ेगा और दिल्ली, गाजियाबाद व मेरठ के बीच आवाजाही आसान होगी.

गंदगी, मक्खियां और खराब क्वालिटी के सामान... मुंबई के मशहूर रेस्टोरेंट Ayub’s का फूड लाइसेंस निलंबित

मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित मशहूर खाने-पीने की जगह Ayub’s का फूड लाइसेंस महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने निलंबित कर दिया है. 22 अगस्त को हुई जांच में अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़ी कई गंभीर खामियां मिली थीं. FDA के मुताबिक कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थों को भी उचित तरीके से अलग नहीं रखा गया था.

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ईरान के साथ तेल डील... इंडिया-बेस्ड चार कंपनियों पर लगा अमेरिकी प्रतिबंध, 3 नागरिक भी निशाने पर

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल व्यापार से जुड़ी चार इंडिया-बेस्ड कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. करीब 119 मिलियन डॉलर के लेनदेन को लेकर यूएस ट्रेजरी ने यह बड़ी कार्रवाई की है. ये नए प्रतिबंध उस कार्रवाई का हिस्सा हैं जिसे अमेरिकी ट्रेजरी ने दुनिया भर में ईरान के वित्तीय संबंधों के खिलाफ आर्थिक हमला बताया है.

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