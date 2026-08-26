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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

सरकार E20 पेट्रोल में क्लोराइड समेत दूसरे कॉन्टैमिनेटेड एलिमेंट के लिए जो तय सीमा है उसके लिए नए नियम बनाने पर विचार कर रही है. यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब वाहन कंपनियों ने E20 पेट्रोल की क्वॉलिटी को लेकर चिंता जताई थी.

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E20 पेट्रोल की क्वॉलिटी को बेहतर करने के लिए सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है. Photo: ITG
E20 पेट्रोल की क्वॉलिटी को बेहतर करने के लिए सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है. Photo: ITG

सरकार अब केवल पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा नहीं, बल्कि उसकी क्वॉलिटी पर भी सख्ती करने जा रही है. वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को ₹2500 की पहली किस्त जारी करेंगी. इन खबरों के अलावा, ट्रंप प्रशासन ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल व्यापार से जुड़ी चार इंडिया-बेस्ड कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. पढ़ें बुधवार सुबह की बड़ी खबरें

E20 Petrol पर सख्त हुई सरकार! गाड़ियों के पार्ट्स फेल होने की शिकायत के बाद नियम बदलने की तैयारी 

सरकार E20 पेट्रोल में क्लोराइड समेत दूसरे कॉन्टैमिनेटेड एलिमेंट के लिए जो तय सीमा है उसके लिए नए नियम बनाने पर विचार कर रही है. हाल ही में पेट्रोल में 3 PPM से ज्यादा क्लोराइड और ज्यादा नमी मिलने की शिकायतों के बाद वाहन कंपनियों ने गाड़ियों के कुछ पार्ट्स में खराबी की चिंता जताई थी. यानी अब पेट्रोल में 3 PPM से ज्यादा क्लोराइड और नमी नहीं हो सकती है.

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राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिकल आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है. मंत्री की तबीयत को लेकर अस्पताल प्रशासन उन पर लगातार नजर बनाए हुए है. वहीं, दिल्ली में भी स्वाइन फ्लू और मौसमी इन्फ्लूएंजा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

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