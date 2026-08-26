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Moong Dal Palak Ki Puri Recipe: 1 कप मूंग दाल-पालक से बनाएं प्रोटीन-आयरन से भरपूर क्रिस्पी पूड़ी, चाव से खाएंगे बच्चे! शेफ संजीव कपूर ने बताई रेसिपी

बच्चों को रोटी से ज्यादा पराठा और पूड़ी खाना अच्छा लगता है. ऐसे में आप उनके लिए घर पर हेल्दी पूड़ी बना सकते हैं. हरी मूंग दाल और पालक की पूड़ी खाने में टेस्टी लगती हैं और इससे बच्चों को प्रोटीन और आयरन भी मिलता है. शेफ संजीव कपूर ने बहुत सिंपल रेसिपी शेयर की है, जिसे फॉलो करके आप इस पूड़ी को मिनटों में बना लेंगे.

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मूंग दाल में प्रोटीन मौजूद होता है. (PHOTO:AI)
मूंग दाल में प्रोटीन मौजूद होता है. (PHOTO:AI)

Moong Dal Palak Ki Puri Recipe: आलू की सब्जी और पूड़ी का कॉम्बिनेशन तो सबको पसंद आता है और हर खास मौके पर घरों में लोग इसे बनाते भी हैं. अजवाइन की पूड़ी, बेड़मी पूड़ी और मेथी की पूड़ी तो आप सभी ने खाई होगी, मगर आज हम आपको पूड़ी का एक नया वर्जन बताने जा रहे हैं, जो खाने में टेस्टी होगी, इसके साथ ही उससे प्रोटीन और आयरन भी भरपूर मिलेगा. अगर आप कुछ नया और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो पालक और मूंग दाल की पूड़ी ट्राई कर सकते हैं, जिसे बच्चे मांग-मांगकर खाएंगे और बड़ों को भी पसंद आएगी. 

साबुत मूंग दाल को प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स माना जाता है और पालक में आयरन मौजूद होता है. इन दोनों को हमेशा ही डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है, ऐसे में इससे अच्छी रेसिपी कोई नहीं हो सकती है. शेफ संजीव कपूर स्टाइल में अब पालक और मूंग दाल की पूड़ी घर पर बनाएं, जिसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा.

मूंग दाल-पालक की पूड़ी कैसे बनाएं?

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पूड़ी के लिए सामग्री:

  • 1 कप अंकुरित मूंग
  • ½ कप पालक
  • 1 कप गेहूं का आटा
  • 2 बड़े चम्मच सूजी
  • 1 इंच अदरक
  • 2 हरी मिर्च
  • ½ चम्मच अजवाइन
  • स्वादानुसार नमक
  • ½ चम्मच हल्दी पाउडर
  • 1 बड़ा चम्मच तेल + तलने के लिए तेल
  • ½ कप पानी

हरी मूंग-पालक पूड़ी बनाने की विधि

  1. सबसे पहले भिगोकर रखी हुई साबुत मूंग, उबली हुई पालक, अदरक और हरी मिर्च को मिक्सर जार में डालें. इसमें ½ कप पानी डालकर बारीक पेस्ट तैयार कर लें.
  2. इस पेस्ट को एक बड़े बाउल में निकालें. इसमें अजवाइन, नमक, हल्दी, सूजी और गेहूं का आटा डालकर सख्त आटा गूंथ लें.
  3. अब इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर एक बार फिर अच्छी तरह गूंथें. आटे को गीले कपड़े से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें.
  4. फिर आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. बेलने वाली जगह पर थोड़ा तेल लगाएं और लोइयों को मिडियम मोटाई की पूड़ी की शेप में बेल लें.
  5. इस बीच कड़ाही में तेल गर्म करें. एक-एक करके पूड़ियां डालें. जब पूड़ियों को अच्छी तरह से डीप फ्राई करें.
  6. पूड़ियों को कहाड़ी से सबसे पहले टिश्यू पेपर के ऊपर निकालें, इससे उसमें मौजूद एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है.  

 गरमा-गरम पूड़ियां करें सर्व 

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गरमा-गरम मूंग-पालक पूरियों को अचार के साथ सर्व करें. पालक-मूंग दाल की पूड़ी को सब्जी, अचार, चटनी और चाय के साथ सर्व कर सकते हैं. अगर आप तेल में फ्राई पूड़ी नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप माइक्रोवेव में बिना तेल की फूली हुई पूड़ी बना सकते हैं, जिसमें जीरो ऑयल यूज होता है.

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